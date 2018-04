Mobilní videotelefony a jejich bratři ve 3G

Jak vypadají telefony pro 3G

Po měsíci čekání se vybraní testeři konečně dočkají prvních mobilních videotelefonů. Jde o přístroje s označením P2101V, jejichž spojení bude ve své síti třetí generace FOMA provozovat japonský operátor NTT DoCoMo. Prvních 1200 videomobilů je právě distribuováno mezi zájemce o testování, stejně jako dalších 1200 datových karet do počítače. Obyčejné telefony naproti tomu budou postupně stahovány a jejich funkce vylepšeny.Velkou novinkou a tím pádem také nejočekávanějším přístrojem jsou bez pochyby mobilní videotelefony. Jde o velmi složité přístroje, které nejenže musí podporovat rychlý přenos dat, pomocí nichž obraz putuje, ale také musí být vybaveny čipem pro ovládání komprese a přehrávání videa. Když se mluví o takovýchto funkcích, pak se velký barevný displej jeví jako téměř podružná záležitost k vyřešení.

Právě proto byla distribuce videomobilů odložena o měsíc, neboť výrobce, firma NEC, musela ještě dořešit několik především softwarových problémů. Nyní jsou však tyto přístroje již na světě a po prvním týdnu již bude známé, jak dobře nebo špatně fungují. Snad je bude provázet méně nepříjemností než obyčejné telefony pro síť FOMA.

Jak se video přenáší? Telefon snímá obraz pomocí malé kamery umístěné pod displejem a následně jej kóduje do formátu MPEG. Tato data se na druhý telefon přenášejí pomocí okruhově přepínaného datového spojení (Circuit Switched Data) rychlostí 64 kbps. Druhý přístroj je stejným způsobem i rychlostí také připojen k síti. Přijímaná data dekomprimuje z formátu MPEG a zobrazuje na rozměrném barevném displeji.

„Obyčejné“ mobily pracující v síti FOMA mají také velké displeje, ale chybí jim kamera. Od telefonů běžně používaných v síti druhé generace v Japonsku se příliš neliší, jako vždy se drží velmi rozšířeného konceptu rozvíracího telefonu, tedy tzv. „véčka“.

Datová PCMCI karta, která se zapojuje do notebooku, vypadá velmi podobně jako Evropanům dobře známá Nokia Card Phone. Stejně jako oba telefony dokáže přenášet data dvěma způsoby – buď okruhově přepínaná (Circuit Switched Data) nebo paketově orientovaná. První způsob dokáže přinést garantovanou rychlost 64 kbps, zatímco druhý docílí v ideálním případě i 384 kbps, ovšem tato rychlost závisí na zatížení sítě.

Můžeme se těšit

Než se u nás setkáme s takovými telefony, uplyne ještě hodně vody. Dříve než za rok se ani první testování neuskuteční a do plného spuštění je ještě dlouho. Jak fungují videotelefony v mobilní síti třetí generace, zjistí Japonci již brzy. Operátor DoCoMo by potřeboval, aby vše fungovalo bez problémů, neboť ostré spuštění sítě plánuje na říjen tohoto roku. Zda se mu to povede, hodně závisí právě na tom, jak dopadnou videotelefony a jak se podaří vyřešit problémy s chybami některých funkcí klasických telefonů. Jediným bezproblémovým produktem je totiž zatím jen datová karta.