Mobilní velikáni neřekli poslední slovo. Počty patentů drtí Apple

Počty patentů však ještě nemusí nic znamenat, protože přiložený graf nijak nezohledňuje jejich kvalitu nebo cenu. I tak se dá ovšem očekávat, že mezi téměř dvanácti tisíci patenty Samsungu se najdou takové, které pro Apple, nebo jiné firmy, mohou znamenat nepříjemné soudní tahanice. A v končeném důsledku placení nemalého odškodnění.

Podobnou hromadu patentů má k dispozici Nokia a další zavedené společnosti. Mezi ně patří Sony, Motorola, Ericsson nebo v oblasti mobilních telefonů v poslední době nepříliš aktivní Alcatel-Lucent.

Velké množství patentů drží rovněž dvě spíše počítačové firmy IBM a Microsoft. Za jejich dlouholetou historii každá nasbírala zhruba deset tisíc patentů. Zhruba poloviční počet patentů má na kontě Siemens, Intel, LG, HP a kupříkladu Qualcomm. Ten je známý především procesory postavenými nad architekturou ARM, kterou využívají prakticky veškerá mobilní zařízení.

Někde na chvostu celého žebříku se drží Apple se zhruba tisícovkou patentů. Společnost mu zde dělají například firmy T-Mobile nebo Orange.

Google je na tom prozatím ještě o něco hůře a k jeho pár stovkám patentů se brzy připočtou tisíce patentů Motoroly. K tomu by mělo dojít zhruba do roka, až celá transakce prodeje mobilní divize Motoroly proběhne do úplného konce.

Počty patentů je jedna věc, ale skutečná hodnota druhá. Apple si je však možná až příliš jistý, když rozhazuje žaloby na všechny strany. Možná by měl uvážit, že bojuje s firmami, které mají na tomto poli daleko větší zkušenosti a celý trh s mobilními komunikacemi společně budovaly.

Stačí chvíli počkat, než se Nokia, Samsung nebo Motorola prohrabou stovkami (možná zbytečných) patentů a objeví tam ty, které naopak zatopí Applu. Ty se budou týkat především šifrování, komprese dat, způsobu přenosu a dalších telekomunikačních standardů sítí GSM, UMTS a dalších.

V případě Motoroly se spekuluje, že těch skutečně zajímavých je zhruba osmnáct. Jeden z nich se obecně týká proximity senzoru, který nyní využívá prakticky každé zařízení s dotykovým displejem.

Apple sice vystřelil první a slaví úspěchy, když se mu například podařilo odstavit několik modelů Samsungu, ale velikáni ještě neřekli poslední slovo.