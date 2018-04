Umřela legendární Nokia. Letošní rok si budeme pamatovat

Úterý 8. dubna se do mobilní historie zapsalo červeným písmem. Finská Nokia v ten den totiž obdržela souhlas regulačních úřadů v Číně potřebný k dovršení již v září 2013 oznámeného prodeje mobilní divize americkému Microsoftu. Na rozhodnutí čínských orgánů se čekalo déle, než se původně předpokládalo. Celá transakce měla být uzavřena původně během prvního čtvrtletí.

Definitivní konec Nokie v pozici výrobce mobilních telefonů přišel o 17 dní později. V pátek 25. dubna tato značka oficiálně skončila, od tohoto data vznikají telefony pod hlavičkou Microsoftu. Ten se již v únoru pokusil značku oživit pomocí nové modelové řady X, u níž dal překvapivě přednost konkurenčnímu operačnímu systému. Nicméně nokie řady X využívající Android vznikly pouze dvě.

Dalším černým dnem pro značku Nokia bylo úterý 11. listopadu. I přestože ji Microsoft mohl u nových produktů ještě po několik let používat, tak po šestnácti letech a řadě neúspěšných resuscitacích v tento den chytré telefony Nokia skončily. Microsoft totiž představil nový model Lumia 535 postrádající původní logo Nokie. Logo Lumia se navíc z modré barvy přebarvilo na fialovou. Neznamená to však, že by logo Nokia zmizelo ze dne na den. Ještě nějakou dobu se s ním budeme setkávat na předchozích modelech ze skladových zásob.

V roce 2014 jsme se dočkali několika zásadních novinek, mezi ty nejočekávanější patřili odvěcí rivalové v podobě nových generací samsungu řady Galaxy S a iPhonu. Apple pak při představení dvou nových iPhonů potvrdil i dosavadní spekulace o připravovaných chytrých hodinkách Apple Watch. Na ty si ale budeme muset počkat minimálně do začátku příštího roku.

Jenže Apple neměl letos pouze ustláno na růžích. Jen pár dní po zahájení první vlny prodeje iPhonů 6 a 6 Plus se ozvali první zákazníci stěžující si na ohýbání novinek v kapsách kalhot. A ač se společnost snaží tuto kauzu dlouhodobě bagatelizovat, tak se fanoušci ani odborná veřejnost nestačí nakonec divit, jak se Apple postavil k dalšímu z mnoha důkazů o jeho vážném konstrukčním pochybení. Rozhodl se totiž přerušit spolupráci s německým časopisem Computerbild, který provedl vlastní ohýbací test většího iPhonu 6 Plus.

Kauza bendgate vzbudila vlnu testování mnoha dalších konkurenčních smartphonů. Bez poskvrny nezůstal ani nový Galaxy Note 4 od Samsungu, u něhož byly uživateli mimochodem zpozorovány výrazné mezery ve slícování boků a čelní plochy telefonu. Nicméně výrobce tento nedostatek označil jako nutnou vlastnost novinky. Vypadá to, že se letos výrobci rozhodli zákazníkům mazat med kolem pusy.

Avšak možná již brzy svůj přístup přehodnotí. Na záda jim totiž začínají značně dýchat mnozí dosud neznámí výrobci z Číny. Vždyť například Xiaomi se v letošním třetím čtvrtletím stalo třetím největším prodejcem smartphonů na světě. I když se z tohoto úspěchu radovalo pouze půlden. Poté, co byla Googlu udělena zelená k prodeji Motoroly, jej na čtvrtou příčku sesadil domácí konkurent, Lenovo.

Mobily mnohých čínských značek se i přes absenci oficiálních zastoupení dostávají také do Evropy, tedy i do Česka. Po čtenářském tipu jsme se proto zajímali, zda jsou takové přístroje v souladu s evropskými normami. Namátkovými kontrolami jsme odhalili, že tomu tak v některých případech není. Jaké důsledky to může mít, by mohla referovat čínská společnost OnePlus. Její první evropská zásilka byla zastavena pouze kvůli pozměněnému fontu oficiální značky CE.

Okolo tohoto topsmartphonu, prvního a zatím jediného modelu nově vzniklé čínské značky, byl značný rozruch. Vyvolalo jej nejen zjištění, že za ní stojí známější Oppo. Abyste se totiž mohli stát vlastníky modelu One, museli jste obdržet pozvánku k jeho koupi. To jistě mnohé fanoušky nepotěšilo. Společnost si je navíc proti sobě poštvala i propagační akcí, v níž nabídla telefon za pouhé jedno euro či dolar. A v čem byl problém? Ti si totiž dychtíc po novém telefonu před rozmlácením toho stávajícího nepřečetli podmínky této promoakce.

Mnoho otázek vyvolalo letošní zmizení Boeingu 777-200ER společnosti Malaysia Airlines. Během pátrání po zmizelém letadle se objevily spekulace, že pohyb letadla by mohly pomoci určit mobily pasažérů, kteří si je při letu nevypnuli. Mnohé aerolinky totiž již nevyžadují po cestujících vypnutí mobilních zařízení při letu. Avšak tento benevolentnější přístup k mobilním zařízením na palubě začíná palubnímu personálu vadit.

Ani na tom našem českém písečku nebyl letošní rok klidný. Hned zkraje roku jsme se po rozmachu virtuálních operátorů v roce 2013 dočkali historicky prvního konce virtuála. Svou existenci ukončil po ani ne půlročním provozu, přežít mu nepomohlo ani duo bavičů. Mobilní operátoři pak značně zapracovali na pokrytí Česka 4G sítí. Operátoři O2 a T-Mobile se přitom dohodli na jejich sdílení, což se nelíbilo třetímu mobilnímu hráči Vodafonu.

O rozruch se zasloužili i naši zákonodárci, když i přes námitky regulačního úřadu a varovně zdvižený ukazováček ze strany Evropské komise prošla schvalovacím kolečkem novela zákona o elektronických komunikacích. Mobilní operátoři tak již nemusejí klienty informovat o změnách ve smluvních podmínkách, pokud budou nepodstatné. Za zhoršení postavení klientů hrozí Česku sankce ze strany EU.