Mobilní trh vstává z hrobu, Apple a Samsung tam chtějí poslat Nokii

Trh s mobily se pomalu blíží k půlmiliardě prodaných kusů za čtvrtletí. V posledním čtvrtletí loňského roku se prodalo na světě 445 milionů kusů telefonů. Stejné množství se v roce 2006 prodalo za polovinu roku. Světovou jedničkou je zatím Nokie, ale její pozice se otřásá a druhý Samsung jí dýchá na krk. Zejména proto, že Nokii drtivě propadá prodej chytrých telefonů. Prodala sice milion Lumií, ale celkem ztratila 10 milionů smartphonů. Naopak ostatním výrobcům prodeje těchto přístrojů rostou.

Ještě více než Samsung září Apple. Nejenže prodal nejvíce iPhonů v historii, ale výrazně zvýšil i tržby. Samsung má zatím pohodlný náskok, ale Apple už je světovou trojkou a i on má od čtvrtého LG a pátého ZTE slušný odstup. Na chvostu tabulky jsou již dlouho dva velmi tradiční výrobci: Sony Ericsson a Motorola. Pro oba skončilo minulé čtvrtletí velkou ztrátou.

Nokia – není to tak špatné, jak to vypadá. Ale špatné to je

Pozice světové jedničky se otřásá už více než rok. Poslední čtvrtletí loňského roku nedopadlo pro finského výrobce úplně dobře. Náskok před Samsungem se ztenčil na pouhých 18 milionů telefonů, což je druhý nejmenší náskok v historii. Kromě toho, Nokia vykázala provozní ztrátu ve výši 954 milionů eur (24 miliard korun), což je nejhorší od doby, kdy se Nokia začala věnovat mobilním telefonům a téměř dvojnásobek ztráty ve 2. čtvrtletí letošního roku. Špatným signálem přitom je, že k prohloubení ztráty došlo při současném mírném nárůstu tržeb i prodaných kusů telefonů. Jinými slovy, Nokia na telefonech vydělává stále méně.

Trh s mobilními telefony ve 4. čtvrtletí roku 2011

Na druhou stranu, právě všeobecně odepisované divizi telefonů se docela dařilo. Její provozní zisk je pětinásobný ve srovnání s předchozím čtvrtletím, když dosáhl na 203 miliony eur (5 miliard korun). Je otázkou, jak se ve finančních výsledcích odráží příspěvek od Microsoftu. Ten totiž přiznal, že platí Nokii pravidelný poplatek za podporu platformy Windows Phone 7 ve výši 250 milionů amerických dolarů (4,8 miliardy korun) za čtvrtletí. Pokud by tato platba byla započítána v provozním zisku, znamenalo by to, že Nokia na telefonech vlastně téměř nic nevydělala.

V posledním čtvrtletí jde ovšem ztráta především za Navteqem, tuto divizi Nokia přejmenovala na Location & Commerce. Divize skončila při tržbách 306 milionů eur (7,6 miliard korun) v obrovské ztrátě 1,2 miliardy eur (30 miliard korun). Divize je ztrátová už od převzetí Navtequ v roce 2008. Nicméně aktuální ztráta je více než desetinásobně větší než při nejhorším výsledku v 1. čtvrtletí roku 2009.

Vyvstává otázka, odkud se ztráta rekrutuje a jestli se pouze Nokia nesnaží zamaskovat skutečný výsledek divize telefonů. Nokia údajně prodala více než milion telefonů řady Lumia, ale zároveň se prodej chytrých telefonů v kvartálním srovnání propadl o neuvěřitelných 10 milionů kusů.

Překvapivě dobře si v posledním čtvrtletí vedla divize Nokia Siemens Networks, na jejíchž výsledcích se zřejmě odráží postupný nástup LTE sítí ve světě. Divize totiž dosáhla třetích nejvyšších tržeb od roku 2007 a provozní zisk 67 milionů eur (1,7 miliard korun) je dokonce druhý nejlepší. Naposledy byla divize v provozním zisku přesně před rokem, ale tehdy vydělala jen milion eur (25 milionů korun).

Samsung – k jedničce zase o krok blíže

Trh s mobilními telefony ve 4. čtvrtletí roku 2011

Jihokorejský Samsung se zdá být k nezastavení. Na rozdíl od většiny konkurentů, na které dolehne občas krize (a někteří jsou v krizi už dlouhou dobu), jsou výsledky mobilní divize Samsungu stále lepší a lepší. Tohoto výrobce žádná globální ekonomická krize evidentně moc trápit nemusí. Za poslední čtvrtletí loňského roku utržila mobilní divize 17,82 biliony korejských wonů (303,8 miliard korun), což mu vyneslo provozní zisk ve výši 2,64 biliony wonů (45 miliard korun).

Samsung prodal 95 milionů kusů telefonů, o 7 milionů více než v předchozím čtvrtletí, přičemž se mu podařilo zvýšit průměrnou cenu telefonu na 162 amerických dolarů (3 090 korun). Samsungu se na rozdíl od Nokie daří hlavně na poli chytrých telefonů. Úspěch zaznamenal především model Galaxy S II, ale nad očekávání dobře se prodával také Note a modely Galaxy Ace a Y.

Apple – iPhone 4S není zklamání. Jablíčka jsou třetí.

Americký výrobce má za sebou první čtvrtletí bez Steva Jobse. Jak se ale ukázalo, ani tato ztráta, ani nepříliš nadšené přijetí modelu iPhone 4S u odborné veřejnosti Apple nezabrzdilo. Firma má za sebou totiž absolutně nejlepší čtvrtletí v historii, když předhonila klopýtající LG a stala se světovou trojkou. Tržní podíl 8 procent je absolutním rekordem, stejně tak jako více než 37 milionů prodaných iPhonů. To je zdaleka nejlepší výsledek v historii Apple a více než dvojnásobek ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Může za to zřejmě ponechání starších modelů na trhu za nižší cenu. To Apple dříve nedělal, nicméně je to logický postup pro získání nových zákazníků.

Trh s mobilními telefony ve 4. čtvrtletí roku 2011

Na rozdíl od konkurentů ale ani tento přístup neohrožuje tržby. Ty jsou totiž ve srovnání s předchozím čtvrtletím více než dvojnásobné. Celkové tržby dosáhly téměř 24 miliard dolarů (466 miliard korun), což je zhruba polovina státního rozpočtu České republiky. Průměrný příjem z jednoho prodaného telefonu (při započtení zisku ze souvisejících služeb) je 659 dolarů (12 566 korun), tomu se žádný z konkurentů ani zdaleka nepřibližuje. Tržby z iPhonu a souvisejících služeb už přinášejí firmě více než polovinu celkových tržeb. I pro Apple jako takový bylo poslední čtvrtletí roku 2011 rekordní.

LG se dere mírně kupředu

Kde jsou ty časy, kdy se LG chystalo útočit na druhý Samsung. V právě skončeném čtvrtletí nejenže přišlo o třetí příčku, ale náskok před pátým ZTE už je jen 600 tisíc kusů. Mobilní divizi společnosti se podařilo mírně zvýšit tržby v kvartálním srovnání. Ty dosáhly 2 775 miliard korejských wonů (47 miliard korun). Divize se přitom vrátila do provozního zisku 12 miliard wonů (205 milionů korun). To je první pozitivní výsledek od začátku roku 2010.

Trh s mobilními telefony ve 4. čtvrtletí roku 2011

Podobně jako v případě Nokia Siemens Network, i síťové divizi LG pomohl zvýšený zájem o sítě LTE ve světě. Drtivá část tržeb (asi 97 procent) ovšem plyne z mobilních telefonů. Zde se LG podařilo zvýšit podíl chytrých telefonů na celkovém počtu prodaných kusů. To přineslo zvýšení tržeb i růst provozní marže. Nicméně před dvěma roky prodalo LG ještě více než 30 milionů telefonů, teď jen 17,1 milionu.

RIM – BlackBerry se nadechuje

V minulém čtvrtletí to vypadalo, že kanadský výrobce je téměř na odpis, propadly mu tržby, snížily se prodeje a hlasitě se hovořilo o převzetí některým z konkurentů. Ve čtvrtletí (které pro tohoto výrobce skončilo už 26. listopadu) se ovšem situace proměnila. RIM zvýšila své tržby v kvartálním srovnání o 24 procent, když dosáhly 5,2 miliardy amerických dolarů (99 miliard korun). Celkově prodal RIM téměř o 4 miliony kusů telefonů více a na ZTE ztrácí pouhé 3 miliony kusů.

Trh s mobilními telefony ve 4. čtvrtletí roku 2011

Provozní zisk je ovšem pořád velmi malý ve srovnání s minulostí. Ve 4. čtvrtletí dosáhl hodnoty 265 milionu dolarů (5 miliard korun), což je zhruba třetina ve srovnání se začátkem roku 2009. Právě výrobci, kteří se dlouhodobě zaměřovali na smartphony (podobně je na tom i HTC), jsou asi nejvíce postiženi cenovou erozí. To, na čem ostatní profitují, je pro ně paradoxně negativní.

Motorola – Google obrození

Tvůrce mobilního telefonu byl dlouho na odpis. Nakonec mobilní divizi Motoroly převzal Google, který firmě naordinoval ozdravnou kůru v podobě zaměření se na chytré telefony, pochopitelně s Androidem. Motorola jako by nabírala nový dech, na trh uvedené modely si získaly respekt odborníků a americký výrobce se dokonce protáhl v prodejích na sedmé místo, když předstihl o půl milionu prodaných kusů HTC. Nicméně ani tento úspěch nepomohl vrátit Motorolu do provozního zisku.

Trh s mobilními telefony ve 4. čtvrtletí roku 2011

Právě skončené čtvrtletí znamenalo pro tohoto výrobce mírný nárůst tržeb, které dosáhly hodnoty 3,4 miliardy dolarů (66 miliard korun). Provozní ztráta se ale prohloubila, když za toto čtvrtletí dosáhla hodnoty 78 milionů dolarů (1,5 miliard korun). To je nejvyšší hodnota od 2. čtvrtletí roku 2010. Celý rok 2011 skončil provozní ztrátou ve výši 142 milionů dolarů (2,7 miliardy korun).

HTC – na Taiwanu umí vydělávat

Stejně jako RIM i HTC už má svá nejlepší léta zřejmě za sebou. Je to logické, dříve bylo na trhu chytrých telefonů jedním z mála hráčů, dnes už jsou tyto přístroje hlavní skupinou u všech výrobců. HTC tak čelí čím dál větší konkurenci. Přesto si ale vede velice dobře a poměr počtu prodaných kusů k tržbám a hlavně provoznímu zisku dělá z taiwanského výrobce téměř hvězdu.

Trh s mobilními telefony ve 4. čtvrtletí roku 2011

Pouhých 10 milionů prodaných kusů stačilo HTC k tržbám ve výši 101,42 miliardy nových taiwanských dolarů (66 miliard korun). To je pro ilustraci zhruba čtvrtina tržeb Samsungu, který ale musel prodat téměř desetkrát více telefonů. Provozní zisk HTC činil 27,5 miliard taiwanských dolarů (18 miliard korun). Provozní zisk na jeden prodaný telefon je tak 1 800 korun. To je velmi služný výsledek.

Sony Ericsson – budoucnost stále nejistější

Byly doby, kdy se Sony Ericsson s přehledem držel mezi pěticí největších výrobců mobilních telefonů. Jenže tento v Česku velmi populární výrobce se potácí nad propastí už od roku 2008 a přes mírné zlepšení v roce 2010 problémy zřejmě přetrvávají. Čtvrté čtvrtletí roku 2011 totiž skončilo pro Sony Ericsson provozní ztrátou ve výši 227 milionů eur (5,7 miliard korun). To je nejhorší výsledek od poloviny roku 2009.

Trh s mobilními telefony ve 4. čtvrtletí roku 2011

Sony Ericsson se přitom snaží vsadit na chytré telefony. Od uvedení značky Xperia už firma prodala 28 milionů těchto přístrojů. V minulém čtvrtletí se ale prodalo jen 9 milionů telefonů Sony Ericsson. Přitom ještě ve stejném období roku 2007 to bylo přes 30 milionů kusů. Firma se tak drží jen obtížně v první desítce mezi výrobci, když jí patří až deváté místo. Navíc průměrná cena prodaného telefonu poklesla a snížila se i provozní marže.