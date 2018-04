Už se to rýsuje, toto budeme mít v mobilech příští rok

Dva gigabyty? Nebo raději tři? Zapomeňte, příští rok budou mít špičkové smartphony operační paměti jako slušný notebook. Čtyři gigabyty budou základ, ale přijdou i modely s šesti či dokonce osmi gigabyty. Přeloženo pro běžného uživatele: paměti bude dost, víc než dost.

To samé bude platit o vnitřním úložišti. Zaprvé se vracejí paměťové karty a za druhé se u špičkových modelů stane standardem 64GB úložiště. Ono je to potřeba, protože roste rozlišení fotoaparátů, je stále více multimediálního obsahu a takových 16 GB je už žalostně málo.

K výkonu ještě patří procesory. Příští rok budou ještě silnější než letos. Ale to není příliš podstatné, výkon je v tomto směru dostatečný už teď a vlastně i loňské špičkové procesory stále bohatě dostačují. Celkově bude výkon smartphonů v příštím roce extrémní a bude obtížné najít aplikace, které ho využijí na maximum.

Toto bude in

Začal to Samsung a příští rok to bude hlavní designový hit. Řeč je o zahnutých displejích. Jistě se objeví u některých čínských výrobců a Samsung půjde pravděpodobně ještě dál a zahne displej nejen na bocích, ale asi i na horní hraně. Pokud si to neumíte představit, podívejte se na koncept Sharpu, ten nedávno takto designovaný prototyp ukázal.

Mimochodem, Sharp už několik let umí dělat displeje, kde přetékají rámečky na třech stranách mobilu. Je to sice jen optická iluze vystrčeného krycího skla, ale vypadá to parádně. Navíc to není u Sharpu záležitost luxusních modelů, mají to i smartphony Aquos low-endové třídy. Je tady jediný problém a tím je reproduktor. Ten je u Sharpu rezonanční a je skrytý pod displejem. Co jsme ho mohli vyzkoušet, tak to nefunguje ideálně, ale to bylo u dva roky starého modelu.

V ideálním případě by mohl displej překrývat celou čelní stranu mobilu, telefon by tak byl bez rámečků. Ano, je to primárně designová záležitost, což už druhým rokem dokazují zahnuté displeje u samsungů. Ovšem pozor, spekuluje se nad funkcemi nového HTC a tam bezrámečkový koncept dává smysl i po uživatelské stránce. HTC má z mobilu odstranit všechna tlačítka a vše by se mohlo řešit pomocí gest. Třeba nastavení hlasitosti potažením po hranách displeje. Ani to není nic nového, tyto funkce už má několik přístrojů ZTE a ono to funguje.

A design ještě jednou

Mezi primárně designové prvky by se mohly zařadit i flexibilní smartphony. Respektive částečně flexibilní. Samsung by měl nebo spíš mohl v příštím roce nějaký takový přístroj představit. Otázkou však je, nakolik flexibilní budou a nakolik to bude k něčemu dobré. A tím myslíme i stránku designu.

Flexibilní smartphone, ovšem v pořádně velkých uvozovkách, už před lety ukázalo LG. Model Flex šlo mírně narovnat, aniž by se telefon poškodil. Ale mírná flexibilita a jeho zahnutý design nebyly tím, co by hnalo davy zákazníků do prodejen.

A toto by mohla být bomba

A co Apple? Příští iPhone, snad osmička, by měl být něčím, co tady ještě nebylo. Tedy spíš musí to být bomba, protože letošní sedmička je jen druhá úprava již dva roky staré šestky. A třetí úpravu si už Apple dovolit nemůže. Ne že by iPhone 7 byl špatný přístroj, ale ruku na srdce, jediná funkce, která ho dělá na trhu víceméně výjimečným, je absence sluchátkového konektoru. A to rozhodně není nic, co by si zasloužil přístroj, jehož předchůdci v podstatě definovali současné smartphony.

O výbavě osmičky se již delší dobu čile spekuluje. Měl by mít podobně jako topmodel Samsungu displej přetékající do boků a možná i do horní a spodní části. Prostě přes celou přední stranu. Ovšem ještě zajímavější je další spekulace. Ta hovoří o tom, že Apple tvrdě pracuje na technologii bezdrátového nabíjení na dálku. Apple na novém způsobu nabíjení spolupracuje se společností Energous, která už ukázala technologii WattUp.

Nabíjení na dálku, ač by bylo v praxi omezené pravděpodobně na jeden metr od zdroje, by mohla být funkce, která by se zákazníkům líbila. Současné smartphony potřebují dost energie, a tak jsou často na nabíječce. Na bezdrátové podložce se s nimi pracuje špatně a na „šňůře“ vlastně také.

Naopak nelze očekávat, že se podaří nějak výrazně vylepšit výdrž. Problémem je kapacita baterií, která je na současném technologickém maximu. Proto výrobci vymýšlejí nejrůznější rychlonabíjení a podobné funkce, které tento neduh mají alespoň částečně eliminovat.

Jenže když se to nepovede, tak to zničí celý smartphone. Samsung by mohl vyprávět, kauza Notu 7 je ještě hodně čerstvá (více zde).