Mobilní televizi chce každý - kromě uživatelů

Z některých analytických zpráv jasně vyplývá, že digitální televize v mobilních telefonech bude opravdovým hitem. Minulý týden například vydala ČTK zprávu agentury Informa, podle které se letos prodá okolo 130 tisíc mobilů s televizí a v roce 2010 to bude už 83,5 milionu. Celkový poptávku po digitální televizi vyčíslila Informa v horizontu pěti let na 125 milionů uživatelů. Mobilní operátoři si tak od televize slibují nový zlatý důl a výrobci hardwaru zase vidí další příležitost pro odbyt infrastruktuty i koncových zařízení. Ptal se někdo, co chtějí uživatelé?

Jak to bude s mobily?

S nasazením mobilní televize se objevuje také mnoho pochybností. Chtějí opravdu uživatelé sledovat Kobru 11 na displeji s úhlopříčkou několika centimetrů? Jak dlouho lze vůbec na titěrné obrázky udržet pozornost? Často se na toto téma objevují názory, které lze shrnout jako: "Až budou mít mobily dostatečně velké displeje." Velký displej ovšem musí znamenat také nárůst mobilního telefonu. Přehrávač velikosti PDA přitom rozhodně nechce v kapse nosit každý a mobilní profesionálové, kteří je dnes nosí, pravděpodobně nejsou ideální cílovou skupinou pro mobilní televizi.

Těžko lze přitom vycházet z předpokladu, že zájem o sledování mobilní televize bude ze strany uživatelů tak velký, že je přiměje přezbrojit na obří telefony a změní tak kvůli jedné službě od základů svůj styl chování. Pokud budou kupovat specializované terminály jako druhý telefon, opravdové kouzlo celé služby se tím zase částečně vytratí.

Vypadá takto váš příští telefon?

Často se při zavádění nových služeb celý svět dívá na záda s nápisem Jižní Korea. Tamní operátoři stojí v této oblasti společně s japonským NTT DoCoMo na pomyslné špici. Největší jihokorejský operátor SK Telecom zahájil pilotní provoz satelitního DMB (Digital Mobile Broadcasting) již v lednu a v neděli 1. května spustil ostrý provoz. Server AsiaTimes uvádí, že za pět měsíců se prodalo celkem 24 000 televizních mobilů, ale jejich množství zdaleka nenaplnilo vkládaná očekávání. SK Telecom totiž v lednu ohlásil, že do konce roku chce mít uživatelů 600 000.

Podle analytiků stojí za chladným přijetím nové služby hlavně vysoká cena dostupných mobilů. Těch je jen několik a ceny se pohybují okolo 850 dolarů (přibližně 20 000 Kč). Nemá smysl hledat, jak velkou televizi si za takovou cenu můžete dnes koupit. Velkou. Například Motorola V3 Razr ovšem světu ukázala, že vysoká cena pro uživatele tak velkou překážkou zase není. Podle nás tyto telefony hlavně vypadají "divně" a mobilní televize nebyla pro spotřebitele takovým argumentem, aby si je nakoupili a začali používat.

Mobilní návyky hrají svou roli

Mobilní telefony, které se musí televizi přizpůsobit, nehrají jedinou roli. Úspěch mobilních služeb souvisí úzce s návyky uživatelů a historie ukazuje, že vnucovat si spotřebitelé nic moc nenechají. Způsob, jakým telefony používáme, je přitom hodně vázán na to, kde jsme a co zrovna děláme. Titulek dnešního článku jsme si vypůjčili ze serveru Mobile Pipeline. David Haskin zde ve své úvaze upozorňuje zejména na skutečnost, že televize svého diváka značně "demobilizuje", protože zaměstnává zrak i sluch.

Zkusme si opět vzpomenout na průměrného uživatele. Kolik volného času má asi každý den na to, aby si zapnul televizi v mobilu a plně se jí věnoval? Bude mu dvacetiminutová cesta v autobuse mezi prací a domovem stát za to, aby kupoval speciální telefon za 20 000 korun? Co když zrovna nebudou hrát, co ho zajímá? Co když řídí? Bude se dívat v práci? Kdy si tu mobilní televizi tedy zapne, když doma má velkou televizi? Určitě se příklad jejího uplatnění najít dá, ale bude se nepochybně jednat o velmi specifickou a pravděpodobně i malou cílovou skupinu zákazníků.

Nesmíme také zapomenout, že mobilní televizi nebudete dostávat zadarmo. SK Telecom si v Jižní Korei účtuje každý měsíc přibližně 300 Kč a s ohledem na současné tuzemské ceny vyzvánění nebo log asi nemá smysl uvažovat v řádech desetikorun.

Vysílání versus stahování

Například Marigold věří víc stahování obsahu na vyžádání. Není pochyb, že pro náruživé diváky je poslední díl oblíbeného seriálu nebo zpravodajský šot velmi lákavý. Vidina plazmové televize se zabudovaným datovým modulem a spojením na půjčovnu filmů ale postrádá většinu své původní mobility. Tím se vracíme na začátek. Chtějí nebo dokonce potřebují uživatelé televizi mobilní? Zatím je tato služba příliš mladá, abychom ji mohli hodnotit, ale pochybností a otazníků ohledně jejího využití se najde mnoho.

Pokud bude mobilní vysílání přizpůsobené zmíněným dvacetiminutovým pauzám volna v autobusech, tak si své zákazníky najde, i když těch, co si jí oblíbí a začnou aktivně využívat bude v horizontu pěti let pravděpodobně málo. Například Northstream uvádí zajímavý postřeh, že v průměru uplyne 3 až 7 let od prvotních slibů než se stane služba pro uživatele opravdu použitelnou. Vzpomeneme-li na 3G, MMS, WAP nebo GPRS, pak s tímto názorem lze jen souhlasit. "Když se podíváme na předchozí služby, jedna věc je bohužel jistá. Jsme notoricky neschopní dostát očekávání – jak našich vlastních tak i těch, která mají naši zákazníci a investoři," napsal Bengt Nordström, CEO agentury Northstream, pro časopis 3GSM Daily.