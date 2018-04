Mobilní televize v Barceloně a mobil, co umí číst

V minulých dnech jsme vám nabídli podrobné informace o novinkách z barcelonského kongresu 3GSM. Dnes toto ohlédnutí za jednou z největších akcí v oboru telekomunikací uzavřeme poslední částí. Máme pro vás fotografie mnoha zajímavých telefonů od Motoroly, Sagemu, Alcatelu, Necu a dalších výrobců.

Co nového u Motoroly?

Začněmě Motorolou. Ta představila v Barceloně jen dvě novinky. Modely V195 a W220 patří mezi levné přístroje. Véčko V195 je levný mobil na pomezí low-endové a střední třídy, druhá novinka pak patří mezi čistokrevné low-endy.

Motorola V195 nás příliš nezaujala. Vypadá jako letitý model V300, jen už má integrovanou anténu. Výbava je na svou třídu slušná, ale například v ní chybí fotoaparát a paměť telefonu nedovoluje využít integrovaný MP3 přehrávač. Paměť má totiž jen 10 MB.



Motorola W220.

Druhá novinka je zajímavější. Sice neumí ani to co první véčko, ale vypadá jako populární žiletka - Motorola V3 Razr. Motorola na svém stánku měla jen maketu tohoto telefonu a ta nás příliš dobrý dojem neudělala. V tomto stavu si však telefon nedovolíme hodnotit. Více o obou low-endových novinkách zde...



Motorola C113A, C139 a C118.

Motorola se snaží nabrat nové zákazníky kde to jde. S nejlevnějšími modely se o to pokouší na rozvojových trzích a prý se jí to daří. Úplně nejlevnější mobil se jmenuje C113A. Na některých trzích stojí v přepočtu jen necelých 700 Kč.



Prototyp mobilu s televizí od Motoroly.

V Barceloně byla k vidění i Motorola Q, komunikátor s QWERTY klávesnicí a operačním systémem Microsoft. Zajímavý a tenký komunikátor to bude mít na trhu těžké. Podobných přístrojů je již na trhu několik a další chystá třeba Nokia nebo Sony Ericsson. Model Q bude k dispozici i ve verzi pro UMTS.



Motorola Q.

Motorola se pochlubila i televizí v mobilu. Žádný mobil s televizí ale k prodeji ještě nemá, vystaven byl jen prototyp postavený na platformě chytrého mobilu s OS Linux. Žádný krasavec to není, finální produkt také bude s největší pravděpodobností vypadat úplně jinak.



Motorola Z (MS600) pro korejský trh.

Hodně silná je Motorola v příslušenství. SMS klávesnice Txtr nás velmi zaujala, ale o případném úspěchu rozhodne cena. Motorola má i mnoho nových Bluetooth sluchátek a to včetně poměrně mohutných stereofonních.

Japonské drobnosti od Necu

Na stánku japonského Necu jsme našli dvě pohledná tenká véčka. Jenže Nec u nás žádné mobily neprodává a tak můžeme tyto dva telefony jen obdivovat na fotografiích. Navíc se nemohou pochlubit žádnou extrémní výbavou. O modelu Nec L1/e949 se dočtete v tomto článku.



Nec N500iS.



Nec e949.

Znáte ZTE?

Širokou paletu mobilů představil čínský výrobce ZTE. Ten se snaží v Evropě prosadit především s mobily pro sítě třetí generace. V portfoliu ZTE je hodně modelů, žádný nás ale nezaujal natolik, abychom si jej zapamatovali. O nejlepším mobilu z potfolia ZTE jsme vás informovali zde.

V případě zájmu najdete na každé fotografii technickou specifikaci přístroje. Běžné mobily moc zajímavé nejsou a to jak po stránce výbavy, tak i designem. Jako docela povedené se nám zdály telefony pro sítě třetí generace.



Mobily od čínského výrobce ZTE.

Příběhy ze záhrobí

Pokud máte rádi příběhy ze záhrobí, tak by vás mohla zaujmout paleta modelů Alcatelu. Tedy pardon, TCL-Alcatelu. Ač již nemá tato značka s Alcatelem nic společného a patří pod křídla čínské společnosti TCL, vystavoval TCL-Alcatel v Barceloně na stánku koncernu Alcatel. Podrobné informace o všech novinkách najdete zde.



Alcatel OT-S853 a OT-E257.

Alcatel je, a nejenom podle nás, mrtvola. Rok absence na většině evropských trhů bude velmi těžké nahradit. A navíc, nic extra výjimečného Alcatel ve svém portfoliu nemá. Zajímavý model OT-S853 byl představen již loni, doposud se ale neprodává.



Alcatel OT-E260 a OT-E252.

Za zmínku stojí ještě véčko Elle No1, ale na vlastní oči to příliš pohledný mobil není. Oproti konkurenci nedokáže vyvolat dostatečný pocit luxusu a výjimečnosti. To samé pak platí o modelu Elle No2.



Alcatel Elle No1.

Asi nejzajímavějším novým Alcatelem je model Liquid OT-C750. Telefon patří výbavou stěží mezi nižší střední třídu, ale má nezvyklý celochromový kryt. V praxi je však telefon trvale neuvěřitelně upatlaný, spíš by se hodil pro policii na zaznamenávání otisků prstů.



Alcatel OT-C750.

Sagem jede

To bývalý domácí konkurent Alcatelu, Sagem, stále sídlí ve Francii. I on spolupracuje velmi úzce s čínskou společností - s Birdem - ale oproti Alcatelu se nenechal pohltit a je s Birdem rovnoceným partnerem.



Sagem my800X a my700x.

Sagem má celou novou řadu low-endových mobilů a přístrojů střední třídy. Řada my100X až my400X nabízí velké množství modelů, které se liší v každé řadě designem a několika drobnostmi ve výbavě. Model my302X jsme vám již podrobně představili. Značení modelů je logické, čím vyšší řada, tím lepší výbava a vyšší číslo v jedné řadě opět znamená lepší výbavu.



Sagem my300X a my200X.

Velmi slušný multimediální mobil představuje nový model my700X. Má 1,3 megapixelový fotoaparát, Bluetooth, MP3 přehrávač, rádio a podporuje paměťové karty. Design telefonu je zajímavý. Netradiční je klávesnice a překvapí i barevné ztvárnění zadní strany této novinky. Bílá varianta je pro ženy, tmavá pro muže.



Sagem my700X.

Novinkou je i 3G model myW-7, který ale vybočuje z designu novinek, zjevně vychází ještě z předchozí modelové řady. Model my800X byl vystaven jen v podobě makety. Bude to zajímavý mobil pro 3G s přednostním uplatněním jako hudební přehrávač.



Sagem myW-7.

Asi nejzajímavějším produktem Sagemu v Barceloně byl prototyp mobilu s televizním přijímačem. Samotný mobil moc zajímavý nebyl, prototyp totiž vycházel z již rok starého modelu myX-8. Zajímavá však byla právě televize.

Česká televize v Barceloně

Sagem totiž v Barceloně mimo jiných kanálů vysílal českou stanici ČT24. Na výstavišti tak měl každý český návštěvník zprávy z první ruky v podání reportérů české televize včetně moderátorské hvězdy Bohumila Klepetka. Obraz byl perfektní, plynulý, jen dolní stavový řádek již nebyl na displeji mobilu čitelný. V hlučném prostředí nebyl dostatečný ani zvuk mobilu.

Zástupci Sagemu nám potvrdili, že finální produkt bude vypadat úplně jinak, nebude mít trčící televizní anténku a bude v prodeji v druhé polovině roku. Nás mobilní televize zaujala. Je to sice hračka a problém zatím mají všichni výrobci s výdrží baterií, ale věříme, že hodně zákazníků tato služba zaujme.



Sagem myMobile-TV.

Mobil co umí číst

Na závěr jsme si nechali jednu perličku. Na stánku Panasoniku sice byly vystaveny všechny aktuální modely, ale Panasonic s GSM mobily končí a tak jsme jejich prezentaci vynechali a přesunuli se opodál k modelům Panasoniku pro japonský trh. Tam nás zaujal jeden model, který uměl číst vizitky a čárové kódy. Ke čtení stačí integrovaný fotoaparát. V obou případech jsme byli z výsledku mile překvapeni. Přečtení čárového kódu je hračkou, u textu lze číst vždy jen jeden řádek.

Veletrh v Barceloně skončil, těšme se na příští ročník. Ten se bude konat ve stejném termínu, tedy v polovině února a opět se mobilní svět sejde v srdci Katalánska, v Barceloně. Komu se ale rok čekat nechce, stačí když vydrží do příštího týdne. Devátého března totiž začíná veletrh Cebit a na něm výrobci představí další porci nových mobilů pro letošní rok.



Panasonic FOMA P701iD.

Stejně jako z Barcelony, i z Cebitu vám nabídneme on-line zpravodajství a další podrobné články. Nezapomeňte proto sledovat náš server.

Fotografie z výstaviště: