Mobilní televize – praktický test nejnovější funkce mobilů

Hned na úvod se sluší upozornit, že v případě DVB-H se jedná teprve o test, sice veřejný, ale pořád jen o test. Dá se tedy očekávat, že ne všechny služby budou fungovat úplně dokonale. Ostatně i přístroj, na němž test běží – speciální TV edice Motoroly A680i – je jen prototypem a nikoli definitivním modelem. Během testu jsme se tedy zaměřili hlavně na samotnou službu a ne na přístroj. Totéž platí i o kvalitě signálu, k dispozici je jediný vysílač, což v reálném provozu samozřejmě nebude platit a pokrytí signálem bude mnohem souvislejší.

Televize v kapse

Začněme tím nejdůležitějším u televize – kvalitou obrazu. Musíme říct, že kvalita obrazu nás více než příjemně překvapila. Pokud je dostatečný signál, je obraz skutečně perfektní. Pro kódování obrazu se používá kodek MPEG-4 (H.264/AVC), což je mimochodem kodek používaný pro kódování HDTV v multiplexu digitální televize (DVB-T). Obraz je vysílán v rozlišení 352 x 288 bodů. Na displeji testovací Motoroly byl kontrastní a bezproblémově čitelné byly i všechny titulky, včetně rolovací zpravodajské lišty na kanále ČT 24.

Během prvních tří dnů testu jsme vyzkoušeli všechny možnosti, které DVB-H dává. Vozili jsme mobil v autě a sledovali televizi za jízdy, pohybovali jsme se v centru Prahy, na okrajích, v budovách a přiblížili jsme se i k vysílači na Strahově.

A výsledek? Zejména na okraji Prahy, tam, kde se přibližujeme k hranici pokrytí, dochází poměrně často k zamrznutí obrazu. Totéž platí o jízdě po Praze, pokud se dostanete do míst mezi vysokými domy (kde je problém i s pokrytím DVB-T, o analogu nemluvě), dojde k zamrznutí obrazu. Když se ale dostanete na otevřené prostranství a máte přímou viditelnost na strahovský vysílač, je obraz dokonalý a naprosto plynulý.



Testovací Motorola - škoda že je to jen prototyp Mobilní televizi jsme testovali na přístroji značky Motorola. Tento prototyp nenese žádné modelové označení a poprvé byl představen na veletrhu 3GSM v Barceloně letos na jaře. Přístroj vychází částečně z modelu E680(i), kterému je i velmi podobný a něco si půjčil i ze smartphonu A780. Jedná se o telefon s OS LInux a s rozměrným dotykovým displejem. Prototyp, stejně jako model A780, má i GPS přijímač a může se pochlubit příjemným menu a dobrou výbavou. Bohužel, Motorola tyto přístroje v Evropě téměř neprodává, míří s nimi především na asijské trhy. To platí i o nejnovějším modelu A1200 Ming. Podle našich informací se ale podobný přístroj připravuje i pro evropské trhy. Pravděpodobně to bude model ROKR E6. - více zde

Bylo by určitě zajímavé moci otestovat službu s telefonem, který by dovolil připojení externí antény, případně měl alespoň anténu mimo tělo telefonu, čímž by se citlivost na signál zřejmě zlepšila. Trochu nás také mrzelo, že telefon nijak neumožňuje zjistit, jak silný vlastně signál DVB-H je. Ale platí to, co jsem řekli na začátku, testujeme na prototypu.

Zvuk je vysílán ve stereu. Motorola disponuje poměrně slušným reproduktorem, který je ale možná poněkud tichý. Pokud připojíte přiložená sluchátka, zvuk je znatelně lepší. Během testu jsme nezpozorovali problémy se synchronizací zvuku a obrazu, které se občas vyskytnou v DVB-T. Zajímavé je zpoždění oproti analogovému vysílání, které je podle našeho názoru zhruba dvojnásobně větší než v případě DVB-T.

Nabídka programů

Jak už jsme uvedli v prvním článku o mobilní televizi, v testovací sadě najdeme 10 programů. Sedm z nich je „volně“ dostupných, což znamená, že se na ně můžete dívat, aniž byste si je museli speciálně objednávat. Do této sedmičky patří Czech Tourism, informační program pro zahraniční návštěvníky Česka, zpravodajské kanály ČT24 a Euronews, hudební Óčko a T-Music, dále Prima TV a TOP TV v noci alternovaná Playboy TV. Tyto kanály můžete sledovat jednoduše jejich výběrem z nabídky a stiskem tlačítka Sledovat.

Další trojice kanálů je prémiová, než je začnete sledovat, musíte potvrdit platbu – buď na jeden den, nebo na měsíc. Platba proběhne okamžitě a následně se objeví v přehledu plateb. Vše proběhne během několika sekund. Do této trojice patří filmový kanál Filmbox, dokumentární National Geographic a dětský Jetix. Osobně nám v nabídce chybí nějaký sportovní kanál, který si může být jedním z hlavních taháků.



Prohlédněte si test mobilní televize na videu

Program lze sledovat buď v menším formátu, kdy pod obrazem jsou zobrazeny doplňkové informace a služby nebo na celou obrazovku na šířku. Kanál lze vybrat ze základní nabídky, stačí kanál vybrat a pak stisknout tlačítko Sledovat. Trochu nám vadilo, že nelze rovnou dvakrát kliknout na program, ale to je problém software telefonu. Kanály můžete také přepínat po jednom pomocí tlačítek plus a mínus. Přechod z jednoho kanálu na druhý trvá zhruba čtyři sekundy, stejně jako první spuštění programu. Samotná aplikace startuje zhruba 30 sekund.

Další služby

Součástí DVB-H služeb je elektronický programový průvodce označovaný jako ESG/EPG. Ten obsahuje informace o vysílaných programech, prozatím ale zahrnuje jen čas vysílání a název programu. Nicméně v EPG je prostor i pro podrobnější popis, tak jak ho známe z digitálního vysílání a dá se očekávat, že v době komerčního startu bude elektronický průvodce obsahovat i podrobnější popis. Velmi zajímavou funkcí je i možnost nechat si poslat v rozmezí jedné až patnácti minut před startem programu SMS s upozorněním, že váš oblíbený program za chvíli začíná. Podobnou SMS můžete rozeslat i svým známým.

DVB-H nemusí být jen pasivní, součástí tohoto standardu je totiž také tzv. IP datacast umožňující posílat spolu s televizním vysíláním i další interaktivní informace. V rámci testu je možné přejít rovnou na internetové stránky daného kanálu, u některých kanálů je možné kliknutím objednat obsah – u National Geographic jsou to například tapety na displej, u Óčka a T-Music vyzvánění a u zpravodajských kanálů si můžete objednat SMS zpravodajství. Ve všech případech je objednávka vyřízena během okamžiku.

Co na to O2

Konkurenční O2 vsadilo na IPTV, v mobilní verzi na streamované vysílání prostřednictvím 3G. Výhodou je rozhodně vyšší dostupnost – pokrytí 3G je v současné době rozhodně větší než DVB-H. Na druhou stranu je otázka, jak rychle bude pokrytí obou technologií růst.

Náklady na rozšiřování pokrytí 3G jsou totiž mnohem vyšší než v případě DVB-H. Nicméně v současné době fungovalo 3G po Praze velmi dobře. Při sledování streamu na místě k problémům se zamrznutím nedocházelo téměř vůbec, při pohybu se čas od času objevilo.

Není to úplně televize

Obraz je jednoznačně horší než v případě DVB-H, na druhou stranu testovat jsme museli na menším displeji (Motorola tuto službu nepodporuje) a na tom byl obraz rozhodně snesitelný. Hlavní rozdíl oproti televiznímu vysílání je ale v ovládání – nemůžete jednoduše přepnout z jednoho programu na druhý. Program sledujete pomocí programu Real Player a pokud chcete „přepnout program“, musíte zvolit nový stream pomocí wapového prohlížeče, případně ho vybrat ze záložek v Real Playeru.

V současnosti nabízí Mobilní TV od O2 výběr ze šesti kanálů – Prima, Óčko a ČT 24 patří k tahounům nových technologií u nás, a tak nechybí ani v této nabídce. Meteo TV asi nikoho příliš nevzrušuje, čím může ale O2 výrazně zabodovat je Eurosport a ČT 2, na níž lze sledovat třeba zápasy z Extraligy ledního hokeje.

Pravda je, že Mobilní TV není pro náruživého diváka úplně nejlevnější. Za sledování platíte na den (20 Kč), týden (75 Kč) nebo měsíc (150 Kč), cena je ale za všechny kanály. Možná je škoda, že neexistují nějaké balíčky, třeba jen Eurosport a ČT2. Za sledování TV už ale dále neplatíte a všechna přenesená data v rámci APN video jsou v ceně.

Televize ano nebo ne?

Musíme říct, že představa sledování televizního vysílání na malém displeji mobilu nás nikdy příliš nelákala. Musíme však přiznat, že kvalita obrazu nás opravdu přesvědčila, za těchto podmínek bychom se možná na svůj oblíbený film nebo na zprávy někde na cestách klidně koukali. A co teprve na přímý přenos ze závodů F1! Tak to jsou přesně ty momenty, kdy si řeknete, ano jdu do toho!