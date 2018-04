Mobilní televize netáhne, drtí ji rádio

První velký průzkum reálného televizního vysílání v Británii provedl British Telecom spolu se společností Virgin Mobile.

Výsledky šestiměsíčního průzkumu na vzorku jednoho tisíce uživatelů ukázaly, že mobilní televizi považuje za přitažlivou nebo velmi přitažlivou 59 procent uživatelů.

Více než 65 procent se ale stejně vyjádřilo o digitálním rádiu. Vybraní uživatelé strávili sledováním televize na mobilu v průměru 66 minut za týden. V případě rádia to bylo ale 95 minut za týden.

Mobilní operátoři dosud nedokázali přesvědčit zákazníky, aby s mobilem dělali něco více, než jen psali textovky a volali. Nyní sahají po mobilní televizi jako možném zdroji nových příjmů. Výzkum ale ukázal, že zákazníci si cení službu pouze na 5 liber, tedy jen na polovinu částky, ve kterou operátoři doufali.

British Telecom testoval novinku

Službu, kterou British Telecom testoval, a kterou by chtěl prodat výrobcům mobilních telefonů, používá část spektra pro digitální rádio. Tak by bylo možné sledovat na mobilních telefonech nejen živé televizní vysílání, ale také digitální rádio.

Služba by přinesla nové posluchače pro klasická rádia a navíc by přinesla možnost rychlé interakce, podobně jako u digitální televize. Tak by se mobilní posluchači mohli zapojovat do různých soutěží a hlasování a nebo třeba stahovat hudbu.

„Skoro bych řekla, že rádio bylo pro zákazníky atraktivnější než televize“, řekla Emma Lloydová, generální ředitelka British Telecomu. „Budeme schopni reagovat na oblibu digitálního rádia a nemyslím, že by to byla negativní věc,“, řekl zástupce firmy Movio, která plánuje od letošního léta velkoobchodně nabízet televizní pořady britským operátorům.

Například, o minulých vánocích byly digitální rádia jedním z nejprodávanějších zboží v oblasti elektroniky. Přednost digitálního rádia na mobilu před televizí může být také v tom, že ne vždy je pohodlné sledovat obrazovku mobilu.

Mobilní televize se hodí i doma

Účastníkům testu byly nabídnuty k výběru tři kanály z široké nabídky zahrnující Sky News, Sky Sports, E4, ITV2 nebo hudební kanál Blaze. Průzkum ukázal, že zatímco někteří si zvolili zpravodajské kanály, hodně uživatelů využilo možnost sledovat oblíbený televizní pořad na ITV nebo E4, když nemohli být doma.

Doma zapínali televizi na mobilu, pokud se museli vzdálit od svých televizních přijímačů. Uživatelé také dávali přednost sledování celých televizních programů nebo celých zpráv, než speciálně připravených zpravodajských kanálů. Mobilní TV byla mimořádně oblíbená ráno a večer u lidí, kteří musí do práce dojíždět vlakem.

V Británii se už do mobilů vysílá

Mobilní televizi nabízejí v současnosti Orange, Vodafone a 3, za kterou si účtují 10 liber měsíčně. Všichni tři používají své 3G síťe, ze jejichž budování se jim ještě zdaleka nevrátily investované prostředky. - více zde...

Streamování televizního obsahu přes mobilní síť může být způsob, jak by mohla síť na sebe vydělat, ale také by mohla zahltit a mobilní telefony by nemohly nakonec sloužit svému hlavnímu účelu. - více zde...

Pro srovnání, služba od British Telecomu používá pozemní vysílání místo mobilní sítě. Dokonce funguje i v oblastech bez pokrytí. Technologie využívá internetu a části spektra pro digitální rádio, vlastněné společností Digital One. Nazývá se DAB-IP, funguje jako tradiční digitální televize. První komerčně dostupné zařízení bylo vyrobeno Taiwanskou společností HTC. - více zde...