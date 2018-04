Mobilní televize má přeci jen šanci na přežití

Výsledky pilotních projektů digitálního televizního vysílání pro mobilní telefony odhalily požadavky uživatelů této nové služby. Informace z Finska, Velké Británie, Španělska a Francie pomohou vybudovat komerční model.

Prozatímní výsledky prvního vysílání, které proběhlo v Oxfordu ve velké Británii, ukázalo, že 83 % účastníků bylo se službou spokojeno. Dokonce přes tři čtvrtiny dotázaných uvedlo, že by mobilní televizi do jednoho roku začalo využívat.

Ve Francii bylo dokonce ochotno 68 % uživatelů za televizi na displeji telefonu i platit. Přes polovinu dotázaných uvedlo to samé ve Španělsku. Necelé tři čtvrtiny testerů by ale doporučilo televizi v mobilu svým přátelům a rodině.

Výsledky podobných výzkumů se ale často diametrálně liší. Například podle studie agentury RBC Capital Market se z tisícovky oslovených ozvala pouhá čtvrtina s tím, že by je zajímala televize v mobilu. Nedávná studie British Telecomu ukázala, že digitální rádio je populárnější než televize v mobilu. - více zde...

Na oběd s mobilem

Mobilní televize také odhalila něco velmi nečekaného, a tím je možnost vytvoření nových atraktivních vysílacích časů. Zatímco nyní se největší procento diváků sejde u svých přijímačů někdy ve večerních hodinách, tak v případě sledování televize na mobilním telefonu by tomu mohlo být zcela jinak.

Ukázaly to především výsledky z Británie. Podle nich by se mohlo stát velkým fenoménem sledování mobilní televize během polední přestávky, kterou by Britové využili mimo jiné ke shlédnutí svého oblíbeného pořadu. Naopak ve Francii a Španělsku už se sledovanost nesla v klasickém stylu, tedy s večerní vysílací špičkou.

Velmi nečekaným výsledkem pilotních projektů je také to, že spotřebitelé chtějí nejen široký rozsah kanálů, ale také jejich obsah který by byl vhodný pro sledování na mobilních zařízeních. Nejpopulárnějším druhem vysílání se staly zprávy, sport, hudba, telenovely a dokumentární filmy.

Přejete si platit?

V případě způsobu platby za mobilní televizi průzkum jasně ukázal, že jako nejpopulárnější řešení mezi uživateli, by byl měsíční paušál za určitý balíček kanálů. Tento způsob se zdál být nejlepší pro více než polovinu uživatelů ze všech čtyř zemí.

"Tyto pilotní projekty jsou nezbytnou součástí vývoje mobilní televize. Jejich výsledky ukazují poptávku spotřebitelů a napovídají, jak by mělo vypadat řádné komerční vysílání,” uvedl Ilkka Raiskinen, Senior Vice President společnosti Nokia.

"Jsme velmi potěšeni výsledky těchto projektů, které zahrnuly velmi široké spektrum uživatelů a dokázaly být velmi užitečné pro všechny hráče zapojené do mobilního televizního vysílání," dodal.

Finsko Velká Británie Španělsko Francie Procento spokojených uživatelů 58% 85% 75% 73% Množství zákazníků ochotných za mobilní TV platit 41% 76% 56% 68% Průměrný denní sledovací čas 5-10 minut 20-40 minut 16 minut 20 minut Nejvytíženější sledovací časy (špička) - ráno/přes oběd/brzy večer Během dojíždění a ráno Ráno, poledne a večer Populární obsah Finská národní tv a sportovní akce Zprávy, telenovely, hudba, dokumentární filmy a sport Zprávy, seriály a hudba Zprávy, hudba, sport, dokumentární filmy Výsledky pilotních projektů digitálního televizního vysílání

pro mobilní telefony.

Mobilní televize v Česku se rozjede letos

Eurotel už nabízí sledování hudební televize Óčko přes své UMTS. T-Mobile chce podle vlastních slov spustit klasické digitální vysílání do mobilů spustit někdy během letošního roku. - více zde...

Na britských ostrovech už mobilní televizi nabízejí operátoři Orange, Vodafone a 3. Účtují si za ni deset liber měsíčně. Všichni tři ale používají své 3G síťe, z jejichž budování se jim ještě zdaleka nevrátily investované prostředky. - více zde...

Streamování televizního obsahu přes mobilní síť může být totiž způsob, jak by mohla síť na sebe vydělat, ale také by mohla zahltit a mobilní telefony by nemohly nakonec sloužit svému hlavnímu účelu. - více zde...