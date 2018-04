Mobilní televize klepe na dveře

Trocha technologie

Oproti DVB-T, kde se stále povětšinou používá dnes již zastaralý kodek MPEG-2, se u DVB-H využívá kodek H.264 potažmo MPEG-4. Kromě toho se zde využívá také menšího rozlišení, které je u mobilních zařízení – zatím – vhodnější než originální PAL, a to konkrétně rozlišení CIF, tedy 360×288. Typický datový tok používaný u DVB-H je pak 384 kbps. Signál pro DVB-H, díky tomu, že je to pouze jakýsi derivát DVB-T, přitom může být šířen v rámci multiplexu DVB-T.

Nicméně odborníci se prozatím spíše přiklánějí k vybudování samostatného multiplexu pro DVB-H, se kterým se ostatně počítá i ve frekvenčním plánu. Bylo by tak sice nutné budovat další síť a řešit pokrytí, ale zase bude dostatečný prostor pro nové programy a služby. Při šíření v rámci DVB-T multiplexu by se totiž mobilní varianta mohla dostat do role jakési popelky.

DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handhelds) je technologií odvozenou od nám již dobře známé technologie DVB-T, přes kterou již nyní vysílá Česká televize své digitální vysílání. Již DVB-T lze díky kvalitnímu a propracovanému radiovému rozhraní přijímat mobilně. Nicméně příkon přijímače 1 W by baterie mobilních telefonů asi příliš nepotěšil, stejně jako zbytečně velké rozlišení obrazu (konkrétně 768×576 pro PAL ve formátu 4:3). Standard DVB-H tak kromě nového radiového módu pro COFDM se 4000 subnosnými (přeloženo do češtiny – vylepšeným mobilním příjmem) přichází také s přijímačem, jehož příkon je pouhých 0,1 W. Úspory se dosahuje z velké části díky použití tzv. time-slicingu, česky řečeno časového segmentování přenášených služeb.

Jak bude vypadat DVB-H v mobilech

Ve spojení s DVB-H se však dočkáme konečně opravdového využití možností tohoto standardu, a tak by kupříkladu u ČT24 mohly být dostupné všechny informace, které naleznete na www.ct24.cz , podobně jako u Óčka by mohly být k dispozici informace o hitparádách, odkazy na medailonky jednotlivých interpretů, informace o koncertech apod. Vše závisí jen na tom, kolik spektra budou chtít O2 a Radiokomunikace na DVB-H věnovat a jak moc budou televizní stanice vstřícné k dodávkám obsahu, za který přímo nic nedostanou.

Co se placení za DVB-H týče, tak dobrá zpráva je, že stejně jako DVB-T, tak i DVB-H může vysílat naprosto zdarma. Špatná zpráva je, že stejně jako DVB-T (či častěji DVB-S jako např. UPC Direct) může vysílat i šifrovaně s tím, že pro příjem daného kanálu musí uživatel něco zaplatit. V ČR lze očekávat patrně kombinaci obojího, takže by například ČT24 a jiné volně šířené programy přes DVB-T mohly být zdarma, ale třeba za český Eurosport by se platilo. Výbornou zprávou, méně tak již pro mobilní operátory, je, že DVB-H nebude zdaleka jen v mobilních telefonech. DVB-H je totiž klasické vysílání, kdy není vyžadován zpětný kanál. S příjmem mobilní televize se tak můžeme brzy setkat i u PDA, navigačních systémů, přenosných DVD přehrávačů a hlavně u automobilů.

DVB-H není jen televize

DVB-H je často interpretováno jako mobilní televize, což je poněkud zavádějící. DVB-H totiž může samozřejmě, stejně jako DVB-T, šířit i rozhlasové vysílání, a co víc také libovolný datový tok (viz dále). Právě rozhlasové vysílání dostupné přes DVB-H by mohlo jednou pro vždy vyřešit odvěký problém nekvalitního příjmu rádia v automobilech.

Existuje přirozeně i varianta digitálního rádia v podobě normy DAB, i toto vysílání už u nás běželo ve zkušebním režimu, Philips dokonce představil i DAB přijímač. Jenže problém je podobný - DAB vyžaduje vlastní síť a je otázka, jestli se někomu bude chtít budovat.

Naopak pro DVB-H existují i tzv. diverzitní přijímače. Ty umožňují příjem signálu ze dvou (nebo i více) antén současně, což se hodí hlavně pro příjem televize (případně rádia) v automobilu. Diverzitní přijímače využívají toho, že je velice nepravděpodobné, že by docházelo k degradaci signálu na všech anténách současně, a proto lze vhodným spojením těchto signálů dosáhnout téměř bezproblémového signálu za jízdy.

IP Datacast – konečně kvalitní alternativa k RDS-TMC?

Jak již bylo řečeno, tak DVB-H může šířit vedle televize a rádia také libovolný datový tok. Vzhledem k tomu, že tento datový tok musí být stejný pro všechna zařízení (či přinejmenším pro všechna zařízení v dosahu jednoho vysílače), tak není příliš vhodný např. pro surfování po internetu.

Existuje ale jedna věc, pro kterou je přímo ideální – šíření dopravních informací pro navigační systémy, potažmo i pro ostatní uživatele. Informace o aktuální dopravě jsou klíčové pro plánování trasy a možnost vyhnout se zácpám. Prozatím jsou tyto informace šířené prostřednictvím RDS-TMC, což je „dolepená“ technologie k analogovému FM vysílání. Vzhledem k těmto okolnostem se zde pak šíří jen velmi stručné informace a když je dopravních hlášení najednou mnoho, trvá velmi dlouho, než jsou všechna odvysílána. DVB-H by tento problém pomohlo elegantně vyřešit s tím, že by v zásadě nebyl problém informace doplnit i o obrazový materiál.

Kdo přinese DVB-H

Na loňském Invexu demonstrovali svoji mobilní televizi již dva ze tří českých mobilních operátorů – O2, které je zároveň držitelem licence pro šíření signálu DVB-T, a T-Mobile, který se pro zavedení DVB-H vcelku logicky spojil se svým menšinovým vlastníkem, společností Radiokomunikace, která je dalším ze tří držitelů licencí pro šíření DVB-T.

DVB-H je zatím ve světě velmi mladá technologie a první komerční vysílání je dostupné v Itálii. Velkým problémem je (opět) nedostatek telefonů s podporou DVB-H, což by se mělo začít měnit během konce letošního a v průběhu příštího roku. Není se tedy čemu divit, že O2 i T-Mobile počkají s ostrým startem DVB-H až na příští rok, stejně jako většina evropských operátorů, kteří o DVB-H uvažují. Spuštění pak u nás mohou pozdržet i legislativní problémy. - více zde

Praktický test televize v mobilu T-Mobile spustil letos na podzim testovací provoz televizního vysílání v mobilu. S prototypovou Motorolou jsme tuto nejnovější službu v mobilech měli možnost otestovat i my a výsledky jsme vám přinesli v tomto článku.

Prozatím se zdá, že by se DVB-H mohla stát jedním z prvních společných projektů českých operátorů. Ostatně nebude jim ani ani nic jiného zbývat, pravděpodobnost, že by každý získal svůj DVB-H multiplex je mizivá. Nicméně kapacita DVB-H multiplexu (zhruba 40 kanálů) dává docela zajímavou šanci všem třem nabídnout část kanálů společně a část jen pro vlastní zákazníky.

Zákazníci se zatím na Mobilní televizi příliš nehrnou, jak svědčí příklady ze světa, a tak by budování tří nezávislých sítí bylo i ekonomicky neúnosné. Další otázkou je, jak se bude dále vyvíjet souboj technologií - O2 prozatím upřednostňuje IPTV přes 3G. Jenže rozšiřování pokrytí 3G je výrazně dražší než v případě DVB-H, takže uvidíme.

DVB-H není jen pro mobily

DVB-H bude vypadat velice podobně jako současné DVB-T vysílání, pouze s tím rozdílem, že se tentokrát budeme dívat na televizi přímo v mobilu. U DVB-H se také očekává větší využití doplňkových informací vysílaných k pořadům, ideálně obsahující odkazy na placené služby operátora. Platforma DVB totiž přímo obsahuje MHP (Multimedia Home Platform), což je rozhraní umožňující zobrazovat libovolné informace v XML či spouštět Java aplikace. Jednou z praktických aplikací doplňkových služeb u DVB je elektronický programový průvodce, tak jak jej známe např. z DVB-T vysílání u nás.

Navíc nelze podceňovat budoucí vývoj technologií. Dnes se nám možná zdá, že dívat se na hokej na malém displeji mobilu je čistý nesmysl. Ale nezapomínejme na to, jaký pokrok udělaly displeje za poslední dobu. Například ohlášené vysouvací či rolovací displeje dovolí umístit do mobilu výrazně větší obraz. A nesmíme zapomenout ani na zmiňovaná auta - do těch si dnes není problém pořídit 15" obrazovku a nestojí ani tolik peněz.