Mobilní televize do éteru nemůže. Ústavní soud odmítl změnit zákon

Právě operátoři zákon v minulosti kritizovali. Tisk nedávno informoval o přípravách novely, která by měla sporný zákaz zrušit. Rozhodnutí ústavních soudců je ode dneška přístupné v elektronickém archivu.

Ústavní soud (ÚS) se problematikou zabýval kvůli sporu operátora T-Mobile a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada loni odmítla udělit T-Mobile programovou licenci pro vlastní vysílání do mobilu v digitálním formátu DVB-H. "Překáží tomu paragraf zákona, který zakazuje, aby mohl provozovatel sítě vysílat vlastní programy," řekl tehdy ČTK předseda rady Václav Žák.

T-Mobile se obrátil se žalobou na Městský soud v Praze, který se přiklonil k názoru, že zákon je protiústavní a v rozporu s evropským právem. Proto pražští soudci podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona. "Zákaz brání přístupu k podnikání řadě subjektů, aniž by takové omezení bylo nutné a dostatečně ospravedlnitelné veřejným zájmem," stojí v návrhu.

Ústavní soudci se konkrétními dopady zákona nezabývali a návrh odmítli.

Městskému soudu vzkázali, že by měl nejprve sám důkladně prozkoumat to, zda je ustanovení vysílacího zákona v rozporu s evropským právem, které je ve sporných případech nadřazeno českému. Městský soud by poté mohl například rozhodnout tak, že český zákon nelze v daném případě použít, protože odporuje evropskému právu. To by vyhovovalo mobilním operátorům.

Zákaz se do vysílacího zákona dostal z iniciativy Senátu. "Pokud by majitel licence byl vlastnicky spjatý s majitelem multiplexu, je podle mého názoru v hospodářské soutěži zvýhodněný před ostatními vysílateli. Získá výhodnější podmínky, má lepší přístup k informacím," odůvodnil tehdy návrh senátor a nynější ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL).

Lidové noviny před několika týdny informovaly o připravované novele zákona, která sporný zákaz zruší. Společnosti T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone by tak mohly ve společné síti, kterou plánují vybudovat, začít bez omezení vysílat televizi do mobilních telefonů. Kromě převzatých programů chce každý z operátorů přidat do nabídky ještě svůj původní program.