Mobilní telekomunikace na pomoc při dopravních zácpách

Pro řidiče naštvaně popojíždějící zacpanými ulicemi Washingtonu, DC je pomoc na dostřel, sice za peníze, ale rozhodně se blíží. Několik High-Tech společností se snaží na zácpách vydělat a prodávají dopravní informace šité na míry právě Vám.

Zatím jste vždy museli dopravní informace lovit na radiu a poslouchat pitomou muziku jen abyste se dověděli kde je zase jaká zácpa. Také existují telefonní čísla a Web stránky s informacemi, ale to vše vyžaduje akci ze strany řidiče a jak ukazuje průzkum, málokterý si na to vzpomene dřív než když už je pozdě.

Soukromé společnosti se chystají připravovat aktuální informace o dopravě a zácpách. Platící zákazník je obdrží na mobilní telefon, pager, emailem, na Web stránku a nebo na palubní navigační systém který se začíná objevovat v některých luxusních vozech. Většina těchto služeb bude stát okolo 5 dolarů měsíčně.

Nejdříve se objeví Webové stránky, které si od Vás nechají zaplatit dopravní informace pro Vaši cestu. Dalším krokem bude zasílání hlasové nebo textové zprávy - něco ve stylu: "Nehoda na Beltway u Wilson Bridge, kolona stojí až k Telegraph Road".

O projekt se aktivně zajímá přes dvacet různých společností - dopravní služby, sofwarový vývojáři a telefonní operátoři.

Na míru šité dopravní zpravodajství je v současné době testováno v LA a ostatních městech západního pobřeží, Traffic Angel - Andělíček dopraváček provozovaný sofwarovou firmou ETAK dodává řidičům jižní Kalifornie zprávy za 5 dolarů měsíčně a podle představitelů ETAK by do DC měl dorazit tento podzim.

"Můžeš si zavolat o specifickou dopravní informaci a nebo si vyžádat zasílání informací průběžně" tvrdí reklama na web stránce Andělíčka dopraváčka. (Do českých podmínek by se s ohledem na povolební vývoj asi hodil spíš Andělíček doleváček, americké zkušenosti nelze přece přejímat nekriticky, bez ohledu na krajová špecifiká)

Zájem o poskytování podrobnějších dopravních informací přichází v době, kdy bouřlivý rozvoj metropolitní Washingtonské oblasti a okolních regionů přináší dopravní zácpy do života všech řidičů.

Kvetoucí ekonomika, která vytvořila nová předměstská obchodní centra s sebou přinesla i zhoršení dopravní situace po celých Spojených státech. V oblasti Washingtonu se koeficient zácp (měřený zhruba jako počet ujetých mil dělených délkou použitelných silnic) zvyšuje o 3,2 % každým rokem.

Cena benzína spáleného a hodin odsezených v autech na ucpaných dálnicích přesahuje pdle oficiálních odhadů v celonárodním měřítku 50 miliard dollarů.

"Doprava velice výrazně ovlivňuje naše životy ... pocit ztráty kontroly nad situací a odcizení se normálnímu životu je obrovský" říká Steve Crosby, představitel SmartRoute Systems, Bostonské společnosti, která vybudovala SmartTraveler systém ve Washingtonu a poskytuje informace prostřednictvím televize, telefonu a web stránky. "Naši zákazníci informace potřebují a zprávy v radiu již nedokáží jít dál, jsou již na hranici svých možností. Na druhou stranu se objevily počítače, Internet a telekomunikační systémy, schopné sebrat, zpracovat a poskytnout informace velmi rychle".

Informace nepřicházejí pouze ze vzduchu z pozorovacích vrtulníků ale i z kamer na křižovatkách a dálnicích a ze sensorů zabudovaných přímo v silnicích a snímajících rychlost dopravy.

Crosby a další podnikatelé - hodně z nich prodává reklamní plochy na svých serverech s dopravními informacemi - jsou přesvědčeni, že peníze se dají vydělat i na dodávání dopravních informací telekomunikačním společnostem a které je rozešlou zákazníkům.

Potenciální trh s dopravními informacemi je obrovský - počty mobilních telefonů a pagerů používaných v celých Spojených státech jdou do milionů. V oblasti Washingtonu, používají 4 miliony obyvatel oklo 800 000 mobilních telefonů a 720 000 pagerů.

"Operátoři mobilních sítí naznačují, že 20 až 40 % zákazníků by stálo o zasílání těchto informací." tvrdí John Rourke, vice president marketinu SmartRoute Systems.

Mobilní telefony se zpravodajstvím sportovních výsledků a burzovních kurzů již existují a příští generace dá uživatelům připojení na Internet. Tento vývoj již přináší zájem o dopravní informace říkají odborníci.

Oblast Washingtonu má po LA nejhorší dopravní zácpy v zemi - (mohu potvrdit) - a proto je také oblíbenou oblastí pro všechny kdo chtějí v oblasti dopravních informací podnikat.

"Technika již existuje" říká Joan Ravier, zástupce Metronetworks vysílající dopravní informace a zprávy expandující do telekomunikací. "Jde jen o to aby si na to lidé zvykli a aby ti chtěli".

Několik dotázaných řidičů projevilo o službu zájem:

Joe Salta, čtyřiapadesátiletý ředitel neziskové organizace v Alexandrii by zaplatil 5 dolarů měsíčně za informace o dopravě na Wilsonově mostě, protože přes něj musí jet dvakrát denně cestou do práce a z práce.

"Mohl bych vyjíždět později nebo si najít jinou trasu kdybych věděl že je to tam zacpaný"

Bens Akrah, poslíček z Alexandrie by byl ochoten platit až 12 dolarů za informace které by ho varovali před zácpami.



Joseph Hughes, počítačový analytik dojíždějící z jihovýchodu Washingtonu do Tysons Corner říká: "Jasně že bych za to platil, ušetřilo by mi to čas."

Mnozí v oboru vidí v šíření dopravních informací způsob jak lépe využít dálnice bez dalšího přistavování jízdích pruhů. Ofociální zdroje odhadují, že řidiči využívající aktuální informace k pružné řešení trasy mohou zkrátit městské cestovní časy až o 15 procent.

Co ale není jasné je zda budou řidiči novou službu opravdu využívat a také jestli se bude vyplácet. Lokální operátoři mobilních sítí Bell Atlantic Mobile a Sprint zatím o svých plánech v této oblasti mlčí.

Zájem o dopravní informace většinou projevují společnosti provozující špeditérství a nebo pronájem automobilů.

"Protože jen velmi málo lidí si to opravdu zkusilo je velmi obtížné odhadnout skutečnou poptávku na trhu." říká Jane Lappin, konzultantka z Bostonu. Její závěry odrážejí jedno z hlavních rizik v tomto podnikání: pořád je dost lidí ochotných si to prostě odsedět. Vox populi, vox deo, jeden muž říká: "Na světě existují smrt, daně a dopravní zácpy." "To je velmi typické" komentuje Jane Lappin "vyrovnání se s problémem bez snahy o nalezení řešení."

Steve Elridge, dlouholetý dopravní reportér z oblasti Washingtonu se o možnostech zákaznických dopravních informací vyjadřuje skepticky: "Mezi College Park a Silver Spring je to ucpané denně a když o tom budete dostávat zprávy každý den, nakonec Vás to přestane zajímat."

Lappin přirovnává problémy mobilních komunikací prodávajících dopravní informace k situaci výrobců záznamíků před deseti lety: "Všechny nové výrobky překonávají stejné překážky, lidé musí pochopit jakým způsobem nová služba nebo výrobek ovlivní jejich životy"

Tvůrci Andělíčka dopraváčka říkají že se rozjíždějí pomalu, účtujíce pouze 5 dolarů za měsíc těm, kdo se zaregitrují jako uživatelé jejich Web stránky. "Zatím nevíme jak na to bude trh reagovat" říká Larry Sweeney, president ETAK "Cílové skupiny naznačují, že tato cena je na dolní hranici toho, co jsou zákazníci ochotni zaplatit."

SmarTraveller se chystá nabízet podobnou službu za podobnou cenu počátkem příštího roku. Pro podnikání tohoto druhu bude asi klíčem k úspěchu počet zákazníků - velký počet platící celkem zanedbatelnou částku za dopravní informace.

"Lidé řeknou: 'Proč za to platit? V radiu je to zadarmo' říká Ravier, zástupce Metronetworks 'V radiu je to ale pro všechny a pro celé město, placená služba je jen pro Vás a jenom oblasti které se Vás týkají.'

