Mobilní telefony ženou výrobu v Británii kupředu

Produkce mobilních telefonů je v Británii v oblasti výroby vedoucím oborem. Růst výroby by byl v Británii zanedbatelný, přesněji pouze 0,1 procenta, kdyby nebylo mobilních telefonů. Díky nim se výroba za srpen zvedla o celých 0,8%, a to hned po slabém úpadku z července. V porovnání s minulým rokem je to nárůst o 1,1%. Jde o nejlepší měsíc od prosince minulého roku. Růst v oblasti mobilních telefonů je přitom devatenáctiprocentní.

Pokud vezmeme v úvahu, jak výrazně se nemalá výroba mobilních zařízení odráží na ekonomice, musíme jen doufat, že japonská Matsushita v České republice postaví svou továrnu. Matsushita totiž uvažuje o tom, že u nás postaví svou velkou továrnu na telefony Panasonic. Měla by být znatelně větší než je ta, kterou má právě v Británii. Více o tom se dozvíte v článku V ČR se budou vyrábět mobilní telefony Panasonic.

Výroba mobilních telefonů přitom roste celosvětově. Velcí výrobci produkují rok od roku více telefonů a trh stále ještě není plně nasycen. Každý ví, že v tomto oboru je velká budoucnost. Doufejme, že se naše republika v této budoucnosti neztratí a snad výrazně získá, podobně jako Británie.