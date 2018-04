Mobilní telefony - zdravé či nezdravé?

Dnes jsou na pořadu názory poněkud schlazující svaté nadšení pro mobilní telefonii a to se zvláštním zřetelem na technologii GSM. Na včerejší článek přišlo několik vašich reakcí. Posílejte další, na závěr se je pokusíme využít. První část tohoto seriálu najdete zde

Proti

Varovné hlasy upozorňují na analogii s používáním DDT. Na jeho začátku byla také obrovská popularita, obrovský rozmach jeho používání, varovné hlasy prakticky nebylo slyšet (nebo se o nich dnes již nedoslechneme) a pak následovalo strašlivé rozčarování, zdůrazněné tragickými důsledky používání tohoto údajně všeřešícího isekticidu. Základním východiskem kritiků mobilní telefonie je presumpce viny, protože varují na základě přesvědčení, že dosud nebyla uspokojivě doložena zdravotní nezávadnost MT. Všichni, kdož se podílejí na nezávislých výzkumech případného vlivu mobilů na populaci, se shodují v doporučování tzv. předběžné opatrnosti a názor skeptiků tím podporují. Proto zastánci opatrných přístupů doporučují spíše omezené používání MT, používání hands free, odklánění antény od hlavy, různé stínící obaly nebo pohlcovače záření.

Pochybovači mají sklon odmítat výsledky studií financovaných producenty MT, protože oprávněně poukazují na jejich závislost. Opravdu jen velmi těžko si lze představit, jak taková studie, placená výrobcem MT, podporuje pochybnosti o zdravotní nezávadnosti mobilů. Všechny dosavadní studie mají navíc podle odborníků pravděpodobně jednu velikou nevýhodu. Jsou totiž příliš krátkodobé a nejsou tak schopny rozptýlit či potvrdit obavy z možné kumulace EM účinků na lidský organismus. Musíme si však připomenout, že vzhledem k celkové době používání MT ve světě, nemohla takový vliv prokázat žádná dosud publikovaná studie. Sledování vlivů EM záření je totiž dlouhodobou záležitostí, při níž lze souhrnné objektivní výsledky očekávat až za několik let.

Tvrzení o negativním vlivu MT nachází oporu i v dnes již tak běžné události jako je bolest hlavy. Existuje totiž skupina jedinců, kteří jsou takzvaně hypersenzitivní na vnější vlivy, mezi než samozřejmě patří i EM záření. Tito lidé si pak často, po intenzivním používání MT, ztěžují na bolesti hlavy nebo únavu. Jde o prakticky stejné příznaky, jakými se projevuje i tzv. syndrom nemocných budov, což je jedna z nových a málo probádaných civilizačních chorob. Hands free zmíněné příznaky zmírňuje nebo zcela odstraňuje i u hypersenzitivních osob a ukazuje se tak jako jakýsi univerzální lék, něco jako aspirin pro uživatele mobilního telefonu. Lidé postižení abnormální vnímavostí se pochopitelně dostali také do zorného pole vědeckých týmů. Díky tomu např. Některé britské studie proto již považují určitý negativní vliv MT za prokázaný.

Pochybnostem o objektivitě firemních studií také nahrává skutečnost, že nezávislá měření absorbovaného výkonu, která probíhala ve Švýcarsku a z jejichž výsledků je sestavena i naše tabulka, přestala být publikována. Důvod je samozřejmě nasnadě měření začali financovat výrobci telefonů a ti pochopitelně nemají nejmenší zájem na zveřejňování těchto údajů o svých výrobcích. V tuto chvíli tak prakticky neexistuje možnost, jak zjistit absorbovaný výkon prodávaných typů, nezahrnutých v tabulce.

Odmítavý postoj k mobilním telefonům může podporovat dokonce samo rychlé šíření hands free mezi zaměstnanci řady zahraničních firem, což lze pozorovat i u nás. Vysvětlení je však v tomto případě dvojí. První může být snaha zeměstnavatelů o zvýšení produktivity práce. Pracovník, který při telefonování má volné ruce a může je použít k další pracovní činnosti má možnost být výkonnější než ten, který má jednu ruku blokovanou sluchátkem. Druhé vysvětlení spočívá v preventivním kroku předmětných firem. Přidělováním hands free se mohou již dopředu bránit proti případným žalobám zaměstnanců, kteří by na nich mohli vymáhat odškodné za používání služebního mobilního telefonu. Samozřejmě jen v případě, že by se nějaké následky prokázaly. Přestože ani jedno z vysvětlení nepodporuje přímo úvahy o negativních dopadech MT, verze o preventivním kroku by jistě k uklidnění atmosféry neposloužila.

Z oblasti prevence pocházejí také různá pohlcovací zařízení, která se čas od času objevují na trhu. Zatím vím o dvou typech pouzdro na mobil a tzv. beruška. Pouzdra jsou vyrobena ze speciální tkaniny, dle dovozců pečlivě atestované, která má pohlcovat EM záření z těla telefonu. Vzhledem k tomu, že největší záření vystupuje z antény, je účinek pouzdra nepříliš významný. Ovšem není důvod jej hanět. Druhé zařízení je beruška, která se lepí na bok nebo na zadní část mobilu. Její účinky jsou ověřeny specializovaným pracovištěm prof. Vokurky na FEL ČVUT. Při nejvhodnějším nalepení tělíska je beruška schopna pohltit až 13% EM záření. V loňském roce jsem zaznamenal také nabídku gumové přelepky přes sluchátko, která měla absorbovat záření směřující přímo do hlavy. Pochybnosti a negativa v tomto případě však převažovala údajně korejský atest nepůsobil příliš důvěryhodně, aplikace přelepky shoršovala kvalitu poslechu a navíc pracoviště prof. Vokurky bylo k účinkům přelepky velmi skeptické. Ostatně výsledky Vokurkova týmu příliš nepodporují ani pohlcovací obaly, protože MT při jejich použití automaticky zvyšuje vyzářený výkon. Pochybující mají hned další argumenty proč by to někdo vyráběl, kdyby nebyl důvod?

Další proti dodávají sami výrobci telefonů. Někteří z nich totiž začali odklánět antény svých mobilů od hlavy volajícího (Sagem) a jiní se dokonce vrátili ke konceptu mikropáskové (integrované) antény (Nokia, Sony). Odklon antény snižuje množství EM záření absorbovaného hlavou uživatele (organismus absorbuje cca 50% EM záření z telefonu) a použití mikropáskové antény jej zcela minimalizuje. Druhá možnost přitom byla spojena s některými technickými komplikacemi, k jejichž překonávání by se výrobce neměl důvod jen tak odhodlávat. Přesto je mobil s touto anténou znovu na trhu, ač se po zániku Hagenuku zdálo, že mu odzvonilo. Je to jen náhoda? Reagují tak výrobci na pochybnosti zákazníků? Je to jen opatrnost výrobců podobná té, kterou projevují firmy rozdávající s MT hands free? Nebo vědí producenti mobilů něco víc?

Teplé nebo horké ucho samozřejmě není důsledkem přiložení předmětu k pokožce, ale právě důsledkem průchodu EM záření hlavou. Lokální zvýšení teploty při mobilním telefonování je prokázané a je jen otázkou času, kdy přijdou první doložitelné důsledky. Není náhodou souvislost mezi potížemi hypersenzitivních osob a ohřevem mozkové tkáně?

Značné pochyby se také vážou k případnému dopadu používání MT lidmi, kteří užívají psychofarmaka. Ovšem objektivní zjištění samozřejmě k dispozici nejsou. Podobné úvahy podporuje i výsledek pokusu, jímž se prokázalo, že EM záření je schopno z mozku kočky vyplavit vápník. Nikdo sice zatím není schopen vysvětlit dopad vyplavení vápníku, nicméně sama skutečnost není příliš povzbudivá. Vápník má v mozku pravděpodobně nějaký účel a jestli je možno jej EM zářením vyplavit u kočky, proč by to nešlo u člověka? A hlavně, co to udělá?

Potenciálně nebezpečné schopnosti EM záření bezesporu prokázal pokus provedný začátkem šedesátých let v dnešním Státním zdravotním ústavu v Praze. Krysy, jinak velmi odolné, byly vystaveny pulsnímu EM záření o středním výkonu 200W a po někulika minutách všechny pochcípaly. Ovšem následná pitva nebyla s to najít jedinou příčinu jejich skonu... V zájmu objektivity je však potřeba připomenout, že MT pracuje s výkonem více než stonásobně nižším.

Zítra vás seznámíme s názory odborníků.