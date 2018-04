Mobilní telefony - zdravé či nezdravé?

Pro

Základním argumentem těch, kteří považují mobilní telefon (MT) za zcela neškodný je fakt, že dosud nikdo nepředložil hodnověrný důkaz o negativních důsledcích používání MT. Svého času se sice objevily zprávy o souvislosti mezi používáním MT a vznikem rakoviny. Ovšem posléze celá záležitost zašla na chybějících důkazech a dnes o této možnosti nikdo vážněji neuvažuje.

Proslýchalo se, že používání mikrovlnné trouby negativně ovlivňuje potenci. Po té, kdy bylo toto tvrzení zpochybněno a přestalo se o něm veřejně diskutovat, objevilo se obdobné tvrzení týkající se MT, ovšem opět chyběly důkazy. V Ústředním vojenském zdravotním ústavu jsme v diskusi pochopitelně zabrousili i na takové téma (nevím jak vás, ale mě to docela zajímá). Ing. Hejbal, v roce 1998 zástupce náčelníka oddělení ochrany před zářením, mi vyprávěl o svých zjištěních v oblasti závislosti potence a množství absorbovaného EM záření. Zaznamenal ve své praxi případ jistého vojáka presenční služby, který byl synem vysoce postaveného komunisty. Mladík v průběhu vojny obsluhoval radary, jejichž výkon je nesrovnatelně vyšší než MT a po odchodu do civilu se oženil. Manželka však, přes veškerou snahu, ne a ne přijít do jiného stavu, což po několika měsících přirozeně vedlo k návštěvám lékařů. Ve hře byla také právě domněnka, že za neuspokojivou mladíkovou plodností (tedy ne potencí!) je působení EM záření během vojenské služby. Než se však lékaři dopracovali k nějakému verdiktu, přišla mladá paní do jiného stavu, což pochopitelně znamenalo konec lékařské péče. Při pozdějších úvahách na popisované téma se odborníci shodli na názoru, že pokud skutečně byly spermie dotyčného mladíka nějak zatíženy působením radarů, dokázal se tohoto handicapu jeho organismus sám zbavit.. Řekl bych, že uvedený příklad zbavuje pochybovače silného argumentu.

Další oporu pro diskusi nacházejí zastánci bezproblémovosti MT ve výzkumech prováděných samotnými výrobci MT (pochvalu zde zaslouží zejména Ericsson). Ti celkem pochopitelně tvrdí, že MT jsou zcela nezávadné a jelikož za jejich tvrzením stojí práce specializovaných týmů, lze jejich závěry jen těžko zpochybňovat.

Splaskla i nebezpečná bublina týkající se ohrožení činnosti kardiostimulátorů ze strany MT. Mobil je sice skutečně schopen tento životně důležitý přístroj vyřadit z činnosti, ale použití hands free, které zvětší vzdálenost mezi stimulátorem a MT uvedený problém celkem spolehlivě řeší. Existují sice drobné nesrovnalosti ve velikosti doporučené vzdálenosti mezi MT a stimulátorem, protože někteří badatelé doporučují cca 20 cm a další hovoří o cca 40 cm, ale problém jako takový je vyřešen.

Zprávám o poruchách krátkodobé paměti kontrují příznivci MT zprávami o zcela opačném efektu, když tvrdí že po volání z mobilu se naopak krátkodobá paměť zlepšuje. Bylo-li by jejich tvrzení pravdivé, vyplatilo by se možná firmám rozdělit zaměstnancům více MT, protože vylepšení krátkodobé paměti třeba při poradách je bezesporu výhodné.

Dnes již všeobecně známý jev teplého či horkého ucha, běžný to následek mobilního telefonování, nemá dle příznivců MT jiné vysvětlení, než přirozené zahřátí pokožky v místě styku s jiným předmětem. Kůže totiž nemůže dobře dýchat a tedy se ochlazovat, což vede k pocitu zvyšování teploty v místě dotyku se sluchátkem a případnému pocení. (Typ pro výrobce antiperspirantů integrujte své výrobky do sluchátek MT nebo zaveďte speciální ušní antiperspirant.) Ověřené informace o jistém zvýšení teploty mozku, zejména při dlouhodobém použití MT, jsou sice nepopiratelné, ale lékaři nejsou schopni určit, zda má ohřev nějaký negativní vliv. Žádný z výzkumníků nezaznamenal konkrétní následky zahřívání tkáně.

Dopady MT na stav uší se také zabývala grantová studie, prováděná v roce 1997 MUDr. Valvodou. Výsledek byl zcela neutrální, některé odlišnosti od normálu byly naprosto neprůkazné. Paradoxně si členové pozorované skupiny ztěžovali spíše na telefony systému NMT 450, než na MT GSM 900, jejichž potenciální negativní vliv byl hlavním tématem studie. Komplikace spojené s GSM lékaři předpokládali i díky pulsní modulaci signálu, kterou tyto telefony používají a jež by pro organismus měla být nepříjemnější než frekvenční modulace analogových telefonů NMT.

Nezanedbatelným tvrzením není ani poukaz na celkové množství uživatelů mobilů. Podle něj by přece mobil nepoužívalo tolik lidí, kdyby byl škodlivý. Stejná logika velí věřit výrobcům proč by vyráběli něco, co je potenciálně škodlivé?

Odpovědi Proti Škodlivosti budou tématem úterního článku...