Mobilní telefony zaplavují poválečnou zónu

Agentura Itar-Tass přinesla informaci o očekávaném neskutečném nárůstu uživatelů mobilních telefonů na území Čečenska. Podle ruského ministra telekomunikací a informací Leonida Reimana se do konce roku dvacetkrát znásobí počet mobilních telefonů. V minulosti se v Čečensku mobilním telefonem mohlo chlubit pouhých 2000 uživatelů, zejména úředníků a policistů. Nyní počet rapidně roste, do začátku roku 2005 by mělo být používáno 40 tisíc přístrojů. Toto skokové zvýšení je způsobeno ukončením různých omezení, nyní může v Čečensku mobilní telefon vlastnit opravdu každý. Se signálem by neměl být problém, 25 stanic pokrývá celých 90% populace.

Zajímavostí je, že Čečensko je jedinou oblastí Ruska, kde je „pevná“ síť kompletně digitalizována. Za poslední 3 roky byly do telekomunikačních sítí investovány stovky milionů rublů. Zdá se, že co se týká telekomunikační infrastruktury, Čečensko nemá na ruském území konkurenci.

Také v Iráku se situace okolo mobilních sítí neustále vyvíjí. Agentura AFP přinesla slova zástupce řiditele irácké firmy Atheer Tel, která je společenstvím soukromé irácké firmy a kuvajtského investora. Na jihu země je již 45 tisíc uživatelů, kteří budou brzy spojováni i do jiných částí země. Společnost Atheer Tel byly v říjnu loňského roku vybrána iráckými autoritami jako partner pro pokrytí třinácti měst na jihu Iráku. Centrální část země má pod licencí egyptský Orascom Telecom Holding.

V Libanonu jsou uživatelé nepokojeni s cenami, srovnání s operátory v okolních zemích vyznívá opravdu nepříznivě. Ceny služeb jsou mnohdy dvojnásobné než v Sýrii a Spojených arabských emirátech. Situace se vyhrotila a skončila civilním bojkotem užívání mobilních telefonů.

Indičtí operátoři plánují útok na peněženky zákazníků, jako strategii zvolili poskytování přídavných služeb. Cenová válka je minulostí, zákazníci budou získáváni prostřednictvím nových vyzvánění, pozadí, her a filmů. Už nyní jsou v Indii utráceny miliony za hry, každý měsíc je jich staženo 400 tisíc. Cena jedné zábavné aplikace se pohybuje kolem jednoho dolaru. Tempo růstu tržeb se dá snadno odvodit z následujícího údaje: v současnosti má v Indii mobilní telefon 36 milionů lidí, v roce 2005 to bude závratných 100 milionů. Druhý největší trh světa je zaplavován novinkami špičkových výrobců, poptávku skoro nestačí uspokojovat Nokia, Siemens, Sony Ericsson, LG a Philips. Hitem blízké budoucnosti se v Indii mají stát filmové klipy z Bollywoodu i Hollywoodu. Rozvoj hlasových služeb stagnuje, operátoři se upínají na zábavné aplikace a zpravodajství. Prostor k manévrům je jistě také v datových službách pro firmy, které tvoří pouhých 15 % trhu, celých 75 % dat je posíláno mezi jednotlivci.