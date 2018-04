Mobilní telefony zachraňují divoká zvířata

Ochránci přírody získávají přehled o chování vzácných živočišných druhů, stejně tak majitelé psů mohou mít své miláčky neustále pod dohledem.

Komerční využití systémů pro sledování pohybu nejen zvířat založených na komunikaci přes síť GSM a polohové informaci ze satelitů GPS se přímo nabízí. Existuje totiž mnoho majitelů zvířecích miláčků, kteří jsou schopni investovat nemalé prostředky do zařízení, které jim kdykoli sdělí, kde se jejich zvířátko nachází.

Stačí pořídit například pro psa speciální obojek, ve kterém je zabudován GPS přijímač a GSM modem. SIM karta v obojku umožní odeslat na vyžádání polohovou zprávu (přesnost cca 15 m) na mobil majitele psa. Systém funguje s omezeními samotných signálů GPS a GSM. Má-li majitel mobilní telefon s GPS přijímačem, může navíc svého psa pomocí jednoduché navigace najít.

Mobily pro psy i delfíny

Jedním z dodavatelů těchto obojků je německá společnost Envirometal Studies. Celkové náklady na pořízení systému pro kontrolu pohybu zvířete přijde skoro na 1000 euro. Účinnost samotného systému je demonstrována na ukázkových projektech sledování zvířat v přírodě.

Podobné systémy jsou využívány i v nekomerčních projektech sledování zvířat po celém světě. Sledování delfínů na pobřeží Afriky provozuje společnost Africa Wildlife Tracking, systém je zde omezen vzdáleností delfína od pobřeží. Je udáván dosah 2,5 km na širé moře, limitujícím faktorem je pokrytí GSM signálem.

Jestliže bude projekt úspěšný, zvažuje se nasazení této technologie i na další mořské živočichy. Další na řadě jsou velryby. "Problém s velrybami je ale v tom, že je dost těžké tyto obry znehybnit," připominá Martin Haupt z organizace Africe Wildlife Tracking.

V archivu časopisu National Geographic najdeme dokonce článek o monitorování pohybu krokodýlů. Projektu se účastnila opět jihoafrická společnost Africa Wildlife Tracking, která má bohaté zkušenosti s tímto druhem výzkumu.

Co se děje se získanými daty?

Nasbíraná data pomáhají výzkumníkům pochopit chování zvířete v divoké přírodě. I v tomto případě je největší problém s energií, kterou je napájena jednotka na těle zvířete. Je možné jednak získávat polohu on-line (tzn. na vyžádání SMS zprávou krokodýl „odpoví“ informací, kde se nachází), nebo jsou data ukládána do paměti, která pojme až 2000 informací o poloze krokodýla.

Neméně zajímavý je projekt Save the Elephants. Ochránci přírody v Keni ve spolupráci s jedním z domácích mobilních operátorů připravili sledování pohybu několika slonů. Sloni mají obojky se systémem GPS/GSM, cílem projektu je hlavně ochrana volně žijících slonů a dalších zvířat.

K čemu sledovat zvířata?

Tento z prvních pokusů o monitoring pohybu zvěře v Africe má hlavně nastínit náklady na podobné výzkumy a jejich význam. Výhody jsou nezpochybnitelné: život zvířete je téměř nerušen, přesto objem nasbíraných dat je neskutečný. Lokalizace zvířete je rychlá a provedena může být kdykoli.

Co více si mohou přírodovědci přát? Kdykoli mohou zjistit, kde se nachází objekt jejich zájmu a také mohou získat podrobný záznam o tom, kudy se zvíře pohybovalo v nedávné minulosti. A to jsou data, která by jinak jen těžko získávaly desítky pracovníků v terénu, navíc s tím, že by jejich přítomnost mohla znatelně ovlivni chování i pohyb zvířat.