Mobilní telefony: Win CE, PalmPilot nebo Java?

Minulý týden byl věru bohatý na překvapení a na zprávy, které mají zásadním způsobem zasáhnout do vývoje mobilních komunikací. O co jde?

Především jak jsme obsáhle informovali, Motorola podepsala dohodu se Sunem o použití Javy v nepočítačových zařízeních - tedy v pračkách, družicových systémech, mobilních telefonech a dalších zařízeních vybavených procesory.

Ve čtvrtek pak přišla zpráva, podle níž Qualcomm podepsal smlouvu s firmou 3Com o využití operačního systému PalmOS a komponent nejoblíbenějších počítačů do kapsy PalmPilotů v mobilních telefonech.

Neznáte Qualcomm? To je ale chyba - Qualcomm je jeden z největších světových výrobců mobilních telefonů - jenže pro americké systémy AMPS/D-AMPS a především pro vlastní systém CDMA (tedy systém kódového multiplexu). Jestli je rozhodnutí Qualcommu nějak významné? Bodejť! Co si budeme namlouvat: to, jaký systém a výrobek se používá v Čechách je z hlediska světového trhu bezvýznamné - rozhodující je trh americký, kde vládne Motorola (spojená se Sunem) a Qualcomm (nyní spojený s 3Com).

Kdo chybí do třetice, abychom se přehoupli přes 60 procent podílu na americkém trhu? Přeci Nortel - ten už svůj mobilní telefon založený na Javě představil a Javu hodlá podporovat bez výhrad. I Nortel se tedy staví proti Microsoftu, alespoň v oblasti mobilních telefonů a nepočítačových zařízení.

V pátek také vyšla na světlo světa zpráva, podle níž bude Nokia spolupracovat s Microsoftem - to samo o sobě není velké překvapení, Nokia k tomu inklinovala již tak dlouho, že si u Salamons Brother vysloužila analýzu, podle níž ji Microsoft dokonce hodlá odkoupit. Překvapení bylo, že Nokia údajně deklarovala ochotu nasadit do svých mobilních telefonů Windows CE.

Jak se to všechno odehrálo?

Bill Gates v pátek prohlásil, že Microsoft bude s firmou Nokia spolupracovat na vývoji budoucích komunikačních zařízení. Dokonce zašel tak dáleko, že všechny spekulace o možnosti odkoupení firmy Nokia označil za nesmyslné a dodal, že Microsoft považuje Nokiu za klíčového partnera.

Těchto několik slov, které Gates řekl v interviu pro finský časopis IT-Kananva stačily rozdmíchat vášně po polovině světa. Budou opravdu mobilní telefony Nokia vybaveny Win CE?

Po pravdě řečeno, všechno je trochu jinak. Především se tato slova netýkají žádných telefonů současné generace - to, o čem byla řeč, je zařízení, které má nahradit stávající Nokia produkt 9000 communicator, nyní označovaný jako 9110 Eltra. Toto zařízení nebude již vybaveno operačním systémem GEOS, ale Win CE - vzhledem k rozpačitému vývoji GEOSu nejde o nijak nelogickou volbu. 9110 Eltra má představovat kombinaci osobního počítače přímo provázaného SMS streamem (součást definice nové generace mobilních sítí - něco jako nepřerušený tok SMS zpráv v pseudoduplexu) s Exchange serverem. Na Eltru zatím panuje informační embargo, těch několik kusých zpráv, které unikly do konference CPG zatím neumožňují učinit si přesný obrázek o vzhledu nového zařízení. Není ani jasné, zda Nokia vybaví Eltru barevným displejem, či zda se spokojí s odstíny šedi, jisté ale je, že klávesnice se nedočkáme - rozpoznávání písma a vyvolatelná dotyková klávesnice na displeji nahradí klávesnici mechanickou. Je tedy nutno si uvědomit, že půjde o samostatný mobilní telefon, ale o náhradu notebooku spojeného s počítačem. Navíc půjde o zařízení, které bude upgradovatelné pomocí speciálních plug-in modulů podobně, jako dnešní počítače - díky tomu slibuje Nokia podstatně zvýšit životnost produktu.

Nokia 9110 Eltra - ať už se ve finále bude jmenovat jakkoliv, se nedostane na trh pravděpodobně dříve, než za dva roky. Zatím existuje ve stádiu návrhu, ale to je málo. Především řadu funkcí, které nabízí, podmiňuje rozšíření standardních repertoárních funkcí GSM sítí, případně nový UMTS standard. Takže si ještě musíme počkat.

Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že Nokia v brzké době představí zařízení obdobné Ericssonu 12 - tedy malý osobní počítač do dlaně vybavený Win CE - zde ovšem nepůjde o nic převratného, než to, co vídáváme stále častěji - prostě variaci Win CE počítače. Tou brzkou dobou může být již letošní CeBIT.

S obdobnými zařízením přijde i Philips - mám na mysli dvojdílné Philips Ilium, tedy telefon spojený přímo s handhealdem, takže pokud potřebujete jn telefonovat, nosíte si maličkatý mobil vycházející ze SparKa, v případě nutnosti datových přenosů jej sklaplnete do jednoho kusu s handhealdem, jenž nosíte třeba v kufříku.

Nutno připomenout, že platformu Win CE se rozhodl podpořit i Siemens, i ten chystá maličké překvapení na letošní CeBIT - kombinaci handhealdu a mobilního telefonu.

Kam tohle všechno míří?

Patrně již žádný velký výrobce mobilních telefonů si nemůže dovolit ignorovat trend, jenž před lety nastolila Nokia svým Communicatorem - kombinace telefonu a handhealdu je natolik lákavá, že jí nelze uniknout. Je nanejvýš logické, že výrobci mobilních telefonů se obracejí na výrobce operačních systému - tedy převážně na Microsoft.

Neblamujme se: klasické jednoduché mobilní telefony zůstanou tím, čím jsou - nároky na implementaci velkých operačních systémů handhealdů by přinesly tak neúměrné a neodůvodnitelné zvýšení ceny, že by si firmy samy vykopaly hrob - mobilní telefony by se těžko dostávaly pod 25 000 Kč. Na mojí rozšlapané Nokia 6110 se těžko někdy objeví stejná kompozice, jako na tomto obrázku - ale v případě nového Communicatoru si mohu být jist, že tomu tak bude. Všeobecná integrace a slučování funkcí klade stále vyšší a vyšší nároky na návrh a vývoj operačního systému; je tedy nanejvýš rozumné nechat jej na firmách, které s tím mají zkušenosti, nebo se tak alespoň tváří.

Kdo bude vítězem?

jsou nenažraný operační systém, který vyžaduje stále vyšší a vyšší nároky na svoji vlastní režiji. Na druhou stranu výkonné procesory padají s cenou dolů, ceny pamětí padají taktéž. Obecná podpora Win CE je již dnes takřka neoddiskutovatelná a systém sám není zdaleka tak tragická splácanina, jako jeho silnější bráškové téhož mastodonta.

Java je obecně přenositelná, pokud máte dost odvahy se o to pokoušet. Reálná neschopnost Sunu udělat cokoliv pro její standardizaci bude v důsledku znamenat jediné - Java se stane proprietárním systémem jediné firmy. Ačkoliv Javě fandím převelice pro její krásnou ideu "napiš jednou, spusť všude", z důvodů ryze praktických má Java před sebou ještě kus cesty a je otázkou, zda budou firmy ochotny čekat.

PalmPilot je výborný systém s minimálními hardwarovými nároky. Z hlediska čistě technologického a výkonostního by faktickým vítězem měl být on - podpora IBM a Qualcommu není zanedbatelná. Pokud nepotřebujete na svém mobilním telefonu provozovat barvičky, má PalmOS vše, co potřebujete, včetně Palmscape browseru. Tato zařízení v Americe kralují, jejich rozšíření jinde souvisí s možností lokalizace, což u nás již bylo vyřešeno.

Rozhodne marketing - jako vždy.