Mobilní telefony v Cannes - co je nového?

V mobilních telefonech začíná nový rok nikoliv o silvestra, nýbrž při dvou nejdůležitějších událostech roku - pro odborníky GSM kongresem ve francouzském Cannes, pro uživatele pak na hannoverském CeBITu. Tu první událost již máme za sebou, ta druhá nás teprve čeká. Podívejme se, jaké trendy GSM kongres v Cannes naznačil a na co se tedy za několik měsíců až let můžeme těšit.

Samotné mobilní telefony nebyly na GSM kongresu v popředí zájmu, podrobně se na ně budeme moci podívat na CeBITu, takže výrobci nechávali jen drobně ochutnávat ze své kuchyně a zpravidla jen proto, aby demonstrovali připravenost na nové trendy v GSM.

Hlavním důvodem, proč se mobily představovaly, byla tedy jejich podpora nových technologií. Hlavním sloganem byl WAP a GPRS - zatímco u WAPu je již nyní jasné, že do léta se WAP přesune k low-endům (potvrzeno od Alcatelu a Siemense, Ericsson a Nokia chtějí až na CeBITu) a již i někteří operátoři (Orange, Sonera) deklarovali svoji ochotu dát WAP jako součást předplacených služeb, s GPRS je to ještě běh na dlouhou vzdálenost.

Ačkoliv implementace GPRS do mobilních sítí pokračuje poměrně rychle, problémem se stávají mobilní terminály. Alcatel v Cannes prohlašoval, že je na trh uvede nejrychleji a v dostatečném množství je bude mít ještě koncem letošního roku, což je docela s podivem - kde Alcatel implementuje GPRS, tam musí pro ladění potupně používat telefony Sagem s GPRS. Ale třeba opravdu překvapí.

Alcatel se ale také pochlubil se svými WAP telefony - Alcatel One Touch View DB WAP a One Touch Pocket WAP jsou již vybaveny WAPem. Jenže to má být jen předvoj - zcela nová modelová řada Alcatelu bude představena až na CeBITu a bude mít WAP jako samozřejmost.

Sagem ostatně svůj GPRS telefon předváděl také - je vybavený WAPem a abyste netápali, tak se jmenuje Sagem GPRS - postavený je na bázi obstojného telefonu MC850. Jde o dualbandový telefon, který pracuje s maximálně jedním uplinkem a třemi downlinky, takže můžete stahovat data až do rychlosti 43 kbps, odesílat je můžete až na 14 kbps. Sagem kromě toho dělá celou novou řadu mobilních telefonů - bude k vidění na CeBITu, ostatně model RC922 patří v České republice mezi populární a za zmínku stojí i dualmodový telefon GSM/DECT.

Svoje GPRS řešení asi nejlépe odpresentoval Ericsson - ten předváděl svůj nový mobilní telefon zabalený do krytu od R320. Zatím ještě není známo jeho jméno, ale už dnes víme, že by na trh chtěl počátkem roku 2001 uvést telefon vybavený WAPem a GPRS. Vše to bylo napojené infraportem na MC218 (klon Psionu) a přenášelo to data pro WAP, používalo to FTP službu a další dle libosti.

Svůj mobilní triumf slavil Samsung, který se do mobilních telefonů poslední rok tlačí čím dál tím více a když ho vyhodíte dveřmi, vleze oknem. Na zákazníky zkouší nejrůznější taháky - pro CDMA (americký digitální standard Qualcommu) vyrábí Samsung TV Phone, tedy telefon s vestavěnou televizí na barevném displeji. Pro GSM sítě představil zatím jen něco jednoduššího - v Ženevě ohlášený MP3 Phone, tedy telefon s vestavěným MP3 přehrávačem, byl již v Cannes k vidění. O tomto telefonu jsme již psali, více tedy zde, další podrobnosti přineseme koncem února z CeBITu. Dalším vynálezem Samsungu jsou hodinky s mobilním telefonem - Samsung WatchPhone zatím funguje jen v USA, ale GSM derivát se údajně také chystá. Jasný trhák na vánoce pro Paegas - ušetří za Swatch hodinky do Twist sad...

Samsung ale myslí i na WAP - Samsung GSM WAP Phone (skutečná jména budou zřejmě až na CeBITu) je vybaven GPRS (rychlost do 56 kbps), WAPem, displejem o vysokém rozlišení a vyhrazenou klávesou, která spustí mikroprohlížeč, sestaví spojení a natáhne domovskou stránku WAPu. K tomu diář, vestavěné IrDA, hlasové vytáčení a 90 gramů živé váhy. Nezní to nezajímavé...

Nokia žádný nový telefon nevytáhla. Snad si šetří síly na CeBIT - proslíchá se, že tam dva nové mobilní telefony představí.