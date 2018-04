Mobilní telefony v Americe budou muset spolupracovat se sluchadly

Šest milionů Američanů má potíže se sluchem a používá proto sluchadla či má voperovány kochleární implantáty. Tito lidé mají problémy s mobilními telefony, jejich sluchadla a implantáty jsou mobilními telefony rušeny podobně jako běžná audiotechnika.

Americká Federální komunikační komise (FCC, zastává zhruba stejné funkce jako u nás Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) proto v polovině června nařídila výrobcům a operátorům, aby vyšli nedoslýchavým a neslyšícím vstříc.

Během dvou let budou muset výrobci a operátoři nabízet vždy alespoň dva typy telefonů se sníženou interneferencí, nebo zajistit, aby čtvrtina prodávaných telefonů rušila o něco méně. O další rok později by měli výrobci a operátoři nabízet některé telefony s podporou elektromagnetického přenosu hlasu do sluchadel, asi čtvrtina sluchadel je vybavena pro příjem takového signálu. Konečným termínem je únor 2008, kdy by polovina všech mobilů měla méně interferovat se sluchadly.

Americká Národní asociace neslyšících rozhodnutí přivítala, není však spokojena s tempem zavádění opatření.

Obchodní příležitost

Firma Damax International tvrdí v tiskové zprávě, že její směrová anténa U4 dosáhla nejvyšší kompatibility se sluchadly při testování v kanadských laboratořích APREL dle nového standardu C63.19. Viceprezident Damaxu George Antoon si pochvaluje, že nové antény mohou být instalovány v existujících mobilech již nyní. U4 přitom stojí podobně jako běžné antény. Podle dalších testů antény zlepšily schopnost telefonů komunikovat se základnovými stanicemi tím, že menší část energie elektromagnetických vln byla promrhána přeměnou na teplo v lidském těle.