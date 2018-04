Mobilní telefony už dávno nejsou jen na telefonování

Po mobilním telefonu lze nyní nejen hovořit, ale také vyslat kvalitní fotografii a dobrou videosekvenci nebo si poslechnout hudbu. Podle odborníků integrace mnoha funkcí zvyšuje přitažlivost mobilních telefonů. "Je to poprvé, co další generace mobilů je přitažlivější," uvedl Leif-Olof Wallin, který sleduje vývoj a marketing mobilních telefonů pro Meta Group se sídlem ve Švédsku.

Podle jiných expertů však může nová generace mobilů s integrovanými audio a videomediálními schopnostmi odrazovat složitostí a určitou nepatřičností, protože přeci jen fotografické přístroje a videokamery plní stejné funkce lépe.

Největší pozornost, soudě podle ohlasu médií, vzbudila společnost Samsung, když ještě před zahájením veletrhu ukázala nový SCH-V770, který se pyšní vestavěným fotoaparátem s bleskem a videokamerou o skvělém rozlišení sedmi megapixelů. To je mnohem více, než mají vyspělé amatérské nebo dokonce nižší třída profesionálních aparátů.

Na loňském ročníku veletrhu přišel Samsung s telefonem s fotoaparátem o pěti megapixelech, kterým se dostal na špici foto či videomobilů a na této přední pozici se udržuje i letos. Nynější model disponuje totiž displejem schopným zobrazit šestnáct milionů barev ve srovnání s 65.000 barvami, které jsou běžné u dnešních špičkových přístrojů.

Nokia se nenechala zahanbit a na veletrhu nabídla "inteligentní" Nokii 6680, která má dvě hned dva vestavěné fotoaparáty a blesk. Disponuje také programovým vybavením XpressPrint, s jehož pomocí si uživatel vytiskne snímek na kompatibilní tiskárně nebo v některých vyvolávacích fotokabinách instalovaných v obchodech s digitálními fotoaparáty.

Jiní výrobci spatřují cestu k průniku na trh v posílení zvukových schopností telefonů. Alcatel vybavil své mobilní telefony robustní zvukovou technologií se stereoposlechem. Samsung odhalil první mobilní telefon s tvrdým diskem o třech gigabytech, který je možno napojit na počítač nebo ho odpojit a použít jako přenosnou databanku či zásobárnu na tisíc písniček. Tento mobil nazvaný i300 dokáže stahovat hudbu nejen z tradičních internetových serverů, ale také z hudební služby OTA, kterou provozují operátoři mobilních telefonů.

Sony Ericsson láká zákazníky na přístroj, který nazývá "walkman phone", což je kombinace telefonu a přenosného přehrávače schopného uskladnit až třicet hodin hudby. W800i obsahuje fotoaparát s rozlišením dvou megapixelů a má tři pásmové rozsahy, čímž je použitelný současně v Asii, Americe a v Evropě.

Německý Siemens si pohrál s vysíláním textových zpráv. Místo prostého textu přechází k zábavnější a interaktivnější formě jejich zasílání a přijímání. Toho dosáhne pomocí programu Animated Instant Voice Messages, který převádí textovou zprávu do mluvené řeči a tu zobrazuje pomocí animovaných pohyblivých rtů umístěných na fotografii uživatele. "Operátoři chtějí, aby lidé využívali co nejvíce služeb, protože se nespokojí jen s prodejem minut za hlas. Všechno, co zvyšuje datový rok po síti, je pro operátory výhodné," konstatoval Wallin k rozsáhlé nabídce, kterou vystavují výrobci na veletrhu CeBIT v oblasti bezdrátové telefonie.