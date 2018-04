Mobilní telefony s vestavěnou SIM se objeví již příští rok

Na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně to oznámila asociace GSMA. Vestavěná SIM odstraní nutnost fyzicky vkládat klasickou SIM do jednotlivých zařízení. Umožní také připojení k sítím různých operátorů. Dosud znamenal přechod k jinému operátorovi nutnost získat od něj novou SIM kartu.

Na konci února by měla specializovaná pracovní skupina předložit svá zjištění evropskému standardizačnímu úřadu ETSI. Vestavěné SIM karty by se měly objevit například ve spotřební elektronice nebo průmyslových zařízeních. V mobilních telefonech by měly být zpočátku použity spolu s klasickou vyměnitelnou kartou.

Na podzim loňského roku se objevily informace, že americká společnost Apple plánuje vestavěnou SIM pro novou verzi mobilního telefonu iPhone. Proti aktivitě Apple se postavili někteří světoví mobilní operátoři a firma později uvedla, že nový přístroj nebude obsahovat vestavěnou kartu.