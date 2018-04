Mobilní telefony Rolsen - další várka z Ruska

Před časem jsme vám představili ruského výrobce mobilních telefonů OOO Light Plus, která nabízí mobilní telefony pod značkou Torson. OOO Light Plus - Torson svoje mobilní telefony však nevyvíjí, ale pouze pod svou značkou prodává ODM výrobky korejské společnosti Sebo. Podobně je tomu u dnes představované rusko-korejské společnosti Rolsen. Ta navázala spolupráci s italsko-izraelským výrobcem Telit. Společnost Rolsen představené telefony pravděpodobně nevyrábí, pouze je pod vlastní značkou prodává. Společnost Rolsen má svoje hlavní sídlo v Jižní Koreji a výrobní závody mimo jiné na Tchajwanu a v Singapuru. Vedle mobilních telefonů, v jejím sortimentu nalezneme veškeré domácí spotřebiče, pračkami počínaje a vysavači nebo klimatizacemi konče. V Rusku například licenčně vyrábí televizory LG.

Rolsen se po třech měsících prodeje mobilních telefonů dostal na desáté místo Top Ten prodejců na ruském trhu. A prodejem 18 000 kusů vyrovnal prodeje Sagemu.

Rolsen na pultech

Základ nabídky mobilních telefonů Rolsen tvoří již letité modely Telit GM 940 a GM 822. Jak bylo napsáno výše, jedná se převzaté modely Telit. Prvně jmenovaný zaujme značně archaickým vzhledem a velkým černobílým displejem s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů. Druhý model je o něco mladší, což se odráží i na jeho vzhledu. Ten se vyznačuje množstvím oblin, nakřivo posazenou klávesnicí a zejména integrovanou anténou. Na rozdíl od prvně jmenovaného, je možné tento model vidět ještě pod značkou Telit u některých operátoru zejména z jihu Evropy (Turecko, Portugalsko…). Co se funkční výbavy týká, tak oba modely zaujmou pouze absencí vnitřní paměti telefonního seznamu. Nechybí podpora obrázkových textových zpráv EMS a Wap. Cena obou modelů by měla být nižší než 70 amerických dolarů, což v přepočtu znamená pod 2000 Kč. Oba dva telefony se již prodávají.

Rolsen GM940 ještě s logem Telit ale už v ruské síti. Rolsen GM822 nezvyklých tvarů.

Brzy v prodeji

Další várka mobilních telefonů, která by se měla objevit na pultech ruských obchodů, se skládá z novějších modelů, opět převzatých od Telitu. Za prvé se jedná o model GM882, který opět zaujme velmi netradičními tvary. Ve výbavě telefonu už nechybí ani telefonní seznam na 100 položek. Z funkcí přibyla datová podpora GPRS třídy 8 (4+1) a organizér. I cena modelu GM882 by se měla dostat pod 70 amerických dolarů. V přepočtu tedy pod 2000 korun. Další novinkou která se dostane brzy do prodeje je model G40. Ten je opět převzatý od Telitu, který jej nyní nabízí pro italského operátora TIM pod označením ONDA 1000. Původ tohoto telefonu je však nutné hledat u čínského výrobce Panda. V jeho výbavě najdeme vedle GPRS třídy 4 už i polyfonní vyzvánění. Cena tohoto modelu by se měla pohybovat mezi 80 až 100 dolary (tedy okolo 2500 Kč) a na ruský trh by se měl dostat začátkem listopadu. Oba modely také nabízejí výměnné kryty.

Modely GM882, G40 a G80.

Multimediální Rolsen G80

Další model se objeví o něco později a je už poměrně zajímavý. Jedná se opět o převzatý Telit, jehož vzhled navrhnulo známé designerské studio Giugiaro, které je proslavené především návrhy z automobilového světa. Model G80 se vedle netradičního vzhledu může pochlubit i bohatou výbavou. Jako první z nabídky Rolsen nabízí barevný displej a hned s podporou 65 tisíc barev a rozlišením 160 x 120 obrazových bodů. Dále nabízí Wap 2.0, GPRS třídy 8 (4+1), vestavěný modem, polyfonní vyzvánění, kalendář, kalkulačku, budík, hry a hlasové ovládání. Zda-li nabídne i barometr a výškoměr jako originál od Telitu, zatím není jasné. Jelikož tento model podporuje i multimediální zprávy MMS, ve výbavě nechybí ani integrovaný fotoaparát s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů. Rolsen G80 také podporuje tři pásma GSM (900, 1800 a 1900 Mhz). Cena tohoto modelu by se měla pohybovat okolo 200 amerických dolarů což v přepočtu vychází na 5500 Kč.

Další od Giugiara

Další várka nových telefonů by se měla objevit na přelomu roku. Jako první z této novoroční kolekce, by se měl objevit model G82. Jedná se opět o převzatý Telit, který znovu navrhlo studio Giorgetta Giugiara a je zaměřený na mladé uživatele. Dvoupásmový Rolsen G82 nabídne barevný displej s rozlišením 128 x 96 obrazových bodů a podporou zobrazení až 4096 barev, polyfonní melodie, Wap 2.0, GPRS třídy 8 (4+1), organizér, budík, hry a také možnost přijímat a odesílat zprávy MMS. Tento model ovšem nedisponuje vestavěným fotoaparátem, který se nedá ani připojit. Cena tohoto modelu by se měla pohybovat okolo 90 dolarů, tedy okolo dvou a půl tisíce korun.

Rolsen G82 s designem od studia Giugiaro.

První ruský smartphone Rolsen N7000

A dostáváme se k největší bombě v nabídce Rolsenu. Jedná se o první ruský smartphone Rolsen N7000. I tento model vzešel ze spolupráce se společností Telit. Ačkoliv Telit představil svůj smartphone s operačním systémem od Microsoftu pod označením G90 (jedná se o převzatý model od tchajwanské společnosti Mitac - model Mio 8380), novinka od Rolsenu nebude využívat stejný operační systém (MS Smartphone 2002). Připravovaný smartphone N7000 bude využívat zatím blíže nespecifikovaný operační systém RTOS (Real Time Operating System). Neznámý je také 32 bitový procesor. Nový smartphone bude disponovat pamětí 64MB RAM a 32 Flash ROM. Paměť připravovaného smartphonu bude možné zvětšit pomocí karet SD/MMC.

Rolsen N7000 bude disponovat dotykovým displejem o velikosti 70 x 38,5 milimetru s rozlišením 320 x 176 obrazových bodů a podporou zobrazení až 65 tisíc barev. Chybět nebude ani integrovaný VGA fotoaparát. Smartphone Rolsen bude třípásmový (GSM 900, 1800 a 1900 MHz). Z dalších obvyklých funkcí zmiňme GPRS, Javu, MMS, internet a e-mail a možnost poslechu formátu MP3 s hlasitým odposlechem nebo se stereo sluchátky. Zda bude nový smartphone z východu podporovat natačení nebo alespoň přehrávání videa, není zatím jisté. Stejně tak není známo, jestli N7000 bude podporovat technologii Bluetooth, nebo zda bude vybaven infračeveným portem. Rozměry Rolsenu N7000 jsou 124 x 59 x 22,5 milimetru. Hmotnost by měla být 149 gramů s baterií Li-Ion zatím neurčené kapacity. S touto baterií by měl nový Rolsen vydržet v klidovém stavu až pět dní nebo až pět hodin hovoru.

Smartphone Rolsen N7000.

Chytré telefony mají v Rusku zanedbatelný podíl na trhu. Nejen proto se výrobce bude snažit udržet cenu co nejníže. Společnost Rolsen se také netají tím, že jí v případě připravovaného smartphonu N7000 nejde ani tolik o výdělek, jako o důkaz vlastní technologické vyspělosti a zlepšení image značky. Společnost Rolsen slibuje cenu nižší o 30%, než nabízí konkurence na tamním trhu - cena by se měla pohybovat mezi 350-500 dolary, tedy asi 10 až 14 tisíc korun. Další výhodou nového smartphonu na tamním trhu , je jeho plná lokalizace do ruštiny, což byl jeden z hlavních požadavků při jeho vývoji. Ostatní výrobci z ekonomických důvodů ruskou lokalizaci u chytrých telefonů nenabízejí.

V dohledné době by měl přijít se svým smartphonem další ruský výrobce. Společnost Rover, která vyrábí osobní počítače a PDA s operačním systémem Microsoft Pocket PC, ohlásila uvedení chytrého telefonu vlastní konstrukce na konec letošního roku. Pravděpodobně se bude jednat, na rozdíl od “chytrého telefonu“ Rolsen N7000, o kapesní počítač s integrovaným GSM modulem. Jeho cena by se měla pohybovat mezi 600 až 700 dolary (v přepočtu tedy mezi 16 500 až 19 500 Kč).