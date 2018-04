Mobilní telefony Philips ze světa nezmizí

Včera ráno, 26. června, vydalo vedení společnosti Royal Philips Electronics strategické rozhodnutí, které definitivně udrží značku Philips mezi výrobci mobilních telefonů. Philips, největší evropský producent elektroniky, se rozhodl vytvořit společný podnik se společností China Electronics Corporation (CEC). Toto rozhodnutí ukončí čtyřletou historii původně společného podniku Philipse a Lucent Technologies, která přes vysoké ambice nepřinesla kýžený úspěch.

Philips převede na nového partnera, společnost CEC, část vývojových, výzkumných a výrobních kapacit. Produkty ze společného podniku ale bude Philips distribuovat sám pomocí své obchodní sítě, a stejně tak výrobky ponesou jeho logo. Celá operace přinese společnosti mimořádné náklady ve výši 300 milionu eur, což je ale výrazně méně než celkové ztráty obsažené v hospodářských výsledcích stávajícího podniku, založeného původně s Lucent Technologies. Tato divize za celou dobu činnosti vykázala provozní zisk jen v roce 2000, jinak stála mateřský koncern Philips na dotacích téměř 850 milionů eur. Akcie společnosti po dnešním zahájení obchodování na burze posílily o 2,1 procenta, ale po oznámení o novém společném podniku opět poklesly o 1,3 procenta.

Přesun výroby na východ s ohledem na snížení výrobních nákladů podniklo v poslední době již několik světových výrobců mobilních telefonů. Stále čerstvá je situace u společnosti Ericsson, která od začátku letošního roku provedla několik razantních restrukturalizačních kroků a převedla převážnou část výroby mobilních telefonů na externí výrobce. Prezident a zároveň výkonný ředidel společnosti Philips Electronics, pan Gerard Kleisterlee, k důležitému kroku společnosti prohlásil: „Plně věříme, že naše spojení s CEC nám umožní pokračovat v naší práci. Díky výraznému snížení nákladů budeme schopni se udržet na trhu a přitom výrazně omezit riziko ztrát.“

Celková restrukturalizace výroby mobilních telefonů společnosti Philips přidělala vrásky na čele vedení francouzské pobočky společnosti. Ve francouzském městě Le Mans je totiž situován hlavní výrobní závod společnosti, kterého se zřejmě restrukturalizace dotkne nejvíce. Na dnešní den je plánována schůzka odborů a vedení společnosti. V kuloárech se nevylučuje ani hrozba stávkové pohotovosti nebo přímo stávky. Druhý výrobní závod společnosti Philips na mobilní telefony, který se nachází v Číně, bude změnami ovlivněn jen minimálně.

Po mnoha falešných zprávách a znepokojivých dohadech, které prorokovaly zánik divize mobilních telefonů Philips, se společnosti podařilo elegantně problém vyřešit. Přesun výroby do Asie posloužil jako východisko z krize již několika světovým výrobcům mobilních telefonů. Philips, který se dlouhodobě potýkal s problémy, musel konkurenty následovat, protože jinak by již své místo na trhu nenašel. Nové modely mobilních telefonů Philips mají vysoké ambice na trhu uspět. S přenesením jejich výroby na východ by jejich úspěch mohla usnadnit i nižší prodejní cena, která by mohla být důsledkem snížení provozních nákladů.