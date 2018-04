Mobilní telefony Panasonic se hrnou do ČR

Japonská společnost Matsushita Communication Industrial, výrobce GSM telefonů značky Panasonic, má spoustu nových plánů, jejichž součástí je i Česká republika. Hlavním cílem této společnosti je posílení pozice na evropském trhu. Stále častěji se také mluví o spojení tohoto japonského výrobce mobilních telefonů se společností Ericsson. Zajímavostí pro běžného uživatele je i fakt, že Matsushita Communication Industrial připravuje novou strategii ve vývoji mobilních přístrojů.

Spolupráce s Ericssonem

Rozšíření působnosti i do České republiky

Nová strategie ve vývoji GSM telefonů

Koncem září minulého roku započal zkušební program nových typů telefonů Panasonic, jehož cílem je ověřit kompatibilitu těchto produktů se sítí mobilních přístrojů Ericsson. Podle vyjádření tiskového oddělení společnosti Matsushita povedou výsledky tohoto programu ke spolupráci se společností Ericsson v oblasti vývoje produktů, které budou k dostání i na evropském trhu.uvedl tiskový mluvčí společnosti Matsushita.Hlavním cílem zkušebních testů Matsushity je co největší rozšíření výroby a prodeje mobilních telefonů značky Panasonic na evropský trh. Do budoucna společnost plánuje otevření továrny v České republice, jejíž plánovaná výrobní kapacita je okolo 20 milionů mobilních přístrojů ročně. GSM telefony Panasonic se v současnosti vyrábějí ve výrobních komplexech ve Velké Británii v počtu zhruba 10 milionů mobilů ročně.Výrobce telefonů Panasonic se do dnešní doby soustředil spíše na vývoj dražších (manažerských) telefonů. Tato situace se však brzy změní. V březnu 2001 představí Matsushita nový typ mobilního telefonu, patřící do kategorie low-end. Tento model zároveň odstartuje novou strategii společnosti. Nový výrobní program bude zaměřen především na jednodušší a levnější přístroje. Bližší informace o připravované novince, která ponese jméno Panasonic, zatím bohužel nejsou známy.

Teď už je jen otázkou, jak se podaří společnosti Matsushita proniknout na evropský trh. Konkurence je v této oblasti velká. Další potenciální potíže může způsobit nezájem operátorů. Proto je nezbytně nutné, aby Matsushita nepodcenila jednání s evropskými providery GSM služeb a zajistila si s nimi spolupráci, která přinese obchodní kontrakty a následné zisky. Například v Itálii již je uzavřena smlouva o prodeji telefonů Panasonic se společností Omnitel. Brzy budeme mít příležitost přesvědčit se, budou-li mít zájem o nové mobily Panasonic také čeští operátoři.