Mobilní telefony Motorola mají v Čechách nového vládce

Úterní tisková konference společnosti Motorola byla poněkud neobvyklá. Byly na ní oficiálně oznámeny personální změny v české Motorole, o kterých se dlouho šuškalo. A kromě toho to samozřejmě byla vítaná příležitost popovídat trochu o mobilních telefonech Iridium i GSM - bylo totiž s kým.

Významnou novinkou totiž je, že dosavadní šéf divize mobilních telefonů firmy Motorola v ČR, Kamil Tůma, se přesouvá do Londýna, kde bude šéfovat prodeji mobilních telefonů Iridium. Sám Kamil Tůma na tiskové konferenci prohlásil, že velké mobilní telefony jsou jeho osud - začínal totiž v české Motorole v době, kdy na trhu byly pouze větší NMT aparáty a ani Iridium, ke kterému se nyní přesouvá, nepatří mezi žádné drobečky.

Jak vidíte, na fotografii již předvádí rozborku telefonu Motorola Iridium. Od tohoto telefonu jsme později s Markem odmontovali anténu tak důkladně, že už nešla přidělat - naštěstí je to jen atrapa.

Novým bossem mobilních telefonů Motorola se tak u nás stává Martin Lanc. Ten nám v kostce přiblížil to, s čím Motorola na trh přijde v brzské době: nový firmware do telefonu Motorola StarTAC 130 již umožní odesílat SMS zprávy adresátům v seznamu a doplní další funkce patrně včetně telekonference. Upgrade na tento firmware se StarTACářům vyloženě vyplatí a popis toho, co v něm najdete, chystáme.

Novinkou od Motoroly je také zrušení projektu StarTAC 150 tak, jak jsme ho viděli na CeBITu. Šlo o představení mobilního telefonu StarTAC s barevným displejem, ale podle pana Lance trh příliš barevné displeje nežádá a jsou přijímány spíše rozpačitě - což při pohledu na kvalitu barev u Siemense S 10 příliš nepřekvapí.

Příznivější novinkou je pokračující miniaturizace mobilních telefonů u Motoroly. Zatímco první ze StarTACů byl pokusem, jak vměstnat mobilní telefon do prostoru velké SIM karty (to již jsou dva roky!), nová "série V" chce dokázat totéž s malou SIM kartou. Opravdu - mobilní telefon "série V" je velikostí zhruba dvoj-třínásobný oproti malé SIM kartě a velikostí bych jej přirovnal ke krabičce od zápalek. Standardní výbavou je u něj osobní hands-free, aby vám nepadal z prstů, držák na brýle v ceně ale není.

O "sérii V" bude na serveru ještě řeč, máme snímky, chystáme malé představení telefonu.

Řeč se samozřejmě stočila i na Iridium, zatím je pravděpodobné, že do homologace ČTÚ nebude možný satelitní provoz Iridia na území ČR a patrně i v některých dalších obstruktivních státech západní Asie (Maďarsko, Polsko). Iridium tedy do doby homologace využijeme v ČR jen při roamingu s GSM - podle všeho však bude homologace udělena ještě v listopadu. A jak se zdá, dnes se ani nedočkáme oficiálních cen - nezoufejte: až se něco dozvíme, dáme vědět.