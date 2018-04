Mobilní telefony komplikují manželství. Nyní už i v Keni

Nejen psychologové a manželské poradny ve vyspělých státech v Evropě či Americe mají plné ruce práce s moderním „rozvracečem“ partnerských vztahů – mobilním telefonem.

V Keni byl nedávno proveden velmi podrobný průzkum, který dokazuje, že právě mobil může už i v afrických zemích způsobovat větší rozvodovost či velké manželské problémy. Neuvěřitelných 47,3 procent všech osob zapojených v neobvyklé anketě totiž přiznalo, že během posledních tří měsíců potajmu četli textové zprávy či jen tak prohledávali telefon svého partnera.

Něco podobného bylo v tamní oblasti ještě donedávna prakticky nemožné. Pokud měla žena vztah s jiným ženatým mužem, zatelefonovat mu z domova (byť třeba i o tři pokoje dále) nepřicházelo v žádném případě v úvahu.

Situace se ale s vývojem techniky mění. U večeře tak může partnerka v tichosti a bez tušení svého protějšku rozesílat početné milostné textovky. Problémy ale vznikají, i když partner žádný jiný vztah nemá. Často se pak stává, že z obyčejného podezírání z nevěry se postupem času vyklube vážný partnerský problém.

Situace donedávna neznámá

Jak již bylo řečeno, problémy spojené s celosvětovým rozmachem mobilní komunikace nebyly doposud v Africe prakticky vůbec známé. Jen během posledního roku ale počet zákazníků tamních mobilních operátorů vzrostl obrovským tempem až na 6,8 milionů. Odborníci dokonce předpokládají, že do konce letošního roku bude služeb dvou keňských mobilních operátorů Safaricom a Celtel využívat až osm milionů lidí.

Že mobily nejsou jen ozdobou na opasku, lze rozpoznat i z finančních výsledků Safaricomu. Výdělek ke konci letošního června za poslední finanční rok činil 17,7 miliard keňských šilinků. Jedná se tak o nejvíce profitující odvětví na tamním trhu. Jakýsi „boom“ mobilních telefonů s sebou pak samozřejmě nese i rizika popsaná v předchozích odstavcích.

Odborníci: Mobil je jen vedlejší příčina

Zkušení psychologové a odborníci na partnerské vztahy však přítomnost mobilních telefonů v domácnostech nepovažují za skutečnou hrozbu pro manželství. Podle nich je vše závislé na tom, jak si partneři důvěřují.

„Kdyby si muž a žena navzájem věřili a efektivně komunikovali, neměli by nutkání špehovat svůj protějšek. Nebyl by pak ani žádný důvod, proč důkladně prozkoumávat cizí textové zprávy,“ říká pro keňský deník Daily Nation Tabitha Murungu, poradkyně tamní kanceláře Hearts of Gold. Je však jasné, že pokud ve vztahu neprobíhá kvalitní komunikace, mobilní telefon se v důsledku stává nejefektivnějším nástrojem pro získání soukromých informací druhého. Nyní už i v Keni.

Zdroj: Daily Nation