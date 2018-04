Mobilní telefony: kdy, jak a za kolik

Vaše časté dotazy směřují k tomu, kdy a za kolik si budete moci zakoupit nové mobilní telefony, které jste viděli na CeBITu 98 nebo na letošním ComNetu. Pokusíme se tedy o krátký přehled zajímavostí, dat a cen.

Alcatel má na našem trhu poměrně prázdno - je vidět, že náš trh není pro samotný Alcatel příliš lukrativní, takže oficiální podpory od koncernu se GSM telefonům dostává minimálně. Jak se zdá, s Alcatel One Touch Com, tedy s diářem v telefonu se na našem trhu patrně nesetkáme. Růžovější bude situace s modelem Alcatel One Touch Pocket, který patrně bude dovážet Interbel.

Motorola - duální obdoba d160 pod názvem cd160 bude na světovém trhu k dispozici od začátku července, nad její distribucí v Čechách visí otazníky vzhledem k poptávce po duálních telefonech a vzhledem k doprodeji d160 - řekl bych, že nebude prodávána. Mnohem zajímavější jsou modely cd920 a cd930, ty se původně měly začít v západní Evropě prodávat již v červnu, ale jejich uvedení se zpožďuje - do České republiky se v množství před koncem prázdnin nedostanou.

Sony CMD-Z1plus bude v červenci i u nás. Ericsson SH888 bude model srpnový, menší množství již v červenci. Na srpen (spíše září!) chystá Bosch svůj model 608 vycházející z u nás prodávaného 607, ale s nabídkou pestré palety barevných modifikací a s novým akumulátorem, s nímž telefon váží 170 gramů a vydrží 70 hodin stand-by.

Siemens E10 i S10Active je již někde k mání, do konce června by měly být dostupné obvykle. Vzhledem k tomu, že model Active je vybaven hodinkami i datem a má bíle podsvícený displej, čímž se z barev dají poznat jejich barvy a protože tento model bude od klasické S10 dražší jen o pár stovek, doporučil bych počkat na nedotovaný S10 Active všem zájemcům o nedotovaný S10.

Nokia 8810 a 9110 budou v západní Evropě patrně na konec září, u nás bych počítal s říjnem. Vzhledem k očekávané ceně Nokia 8810 přes 30 000 Kč to nebude telefon pro každého - ale je to kráska, kterou si musíte pořídit, jestli jste alespoň zástupce ředitele. Ve stejný měsíc si ovšem můžete pořídit druhého kolibříka - tentokráte od Siemense - SL10. Ten bude s cenou o desítku níže.

Konec roku bude ve znamení StarTACu 150 s barevným displejem a záznamem hlasu á la Motorola, případně ve znamení dualmodu - Ericssoh TH688, který zvládá jak síť GSM, tak DECT. Pokud máte ve firmě DECT, mohl by výs TH688 hodně zajímat!

Jak se pohybují letní ceny novinek? Ericsson GF788e s opravenou kopou chyb a s podporou halfrate a enhanced fullrate kodování řeči se pohybuje 15000 Kč s DPH (18000 Kč s DPH) a je nově na trhu. Model 688 se u některých prodejců dostává na zajímavou cenu okolo 10000 Kč bez DPH - tedy okolo 12000 Kč s DPH. Obdobně Sony CMD-X 2000, kterou ovšem EuroTel dotuje na sedmitisícikorunu. Možná se vyplatí podívat se po nedotované?

Zajímavosti z příslušenství: vibrační baterie pro Nokia 6110 nebo 5110 jsou originály za 2390 Kč jako NiMH 900 mAh (neznačkové jsou o 600-800 Kč níže) - za stejnou cenu je nevibrující originál Li-Iont slim baterie, o stovku dráže pak 1500 mAh Li-Iont baterie...

Pro Ericssony se začíná nabízet infračervený externí port DI27 pro přenosy dat u modelů řady 6 a 7 za cenu okolo 6000 Kč včetně software.