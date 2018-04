Mobilní telefony Ericsson budou přijímat TV signál

V průběhu tohoto roku se výrobce mobilních telefonů Ericsson chystá představit mobilní telefony s vestavěným TV tunerem s jehož pomocí budou moci operátoři vysílat data uživatelům pomocí televizního signálu.

Tento čip, který se bude montovat do mobilních telefonů od Ericssonu pomůže vyřešit problémy mobilních sítí - například při přetížení. Bude se ovšem používat podobně, jako například na satelitních kanálech - tedy spíše k jednosměrné distribuci dat, jako jsou například přehledy počasí, mapy atd. Celé zařízení by trochu mohlo fungovat jako teletext - na telefonu byste zadali požadavek, jakou informaci hledáte a telefon by počkal, až mu ji ten správný paprsek TV signálu přinese.

Zdroje říkají, že zde bude také možnost sledovat televizní vysílání na malé LCD obrazovce. (do té doby se snad podaří vyvinout kapesní generátor, aby bylo možno udržet takový telefon v provozu aspon 10 hodin ;-)

První telefony s tímto čipem jsou očekávány nejdříve do 18 měsíců a budou pracovat se sítěmi 3G - budou tedy určeny především pro skandinávský trh, kde jsou licence na sítě třetí generace již na spadnutí. Sítě třetí generace by měly podporovat datový tok až 4 Mbps - což by mohlo být dost pro správné využití případných vestavěných klasických LCD displejů použitelných i pro TV příjem.

Analytici tvrdí, že budoucnost mobilních komunikací směřuje k intekraktivitě, což si v Ericssonu zřejmě dobře uvědomují. Bohužel tyto zprávy nejsou firmou Ericsson potvrzeny, ale vzhledem k tomu, že nový model společnosti Nokia určený pro NMT sítě Nokia 650 má věstavěný FM přijímač - tedy klasické rádio spolupracující i s hands-free sadou, nelze se vykročení Ericssonu do světa TV signálu přiliš podivovat. Navíc - když už TV signál přenáší teletext, uršitě by se v něm našlo místo pro další potenciálně přenášené informace podobného druhu.