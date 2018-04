Mobilní telefony budou upozorňovat na katastrofy

V budoucnu možná budou mobilní telefony varovat své majitele, pokud se budou nacházet v cestě tornáda, povodně nebo hurikánu.

"Dobrovolné spojenectví mezi mobilními komunikacemi a vládními agenturami by mohl pomoci rychleji informovat lidi v ohrožených oblastech", říká Pete Ward, předseda komise pracující na zprávě, která má být předložena komisí vědy a techniky Bílého domu v několika týdnech.

Zpráva se pochvalně zmiňuje i o tak zvaných chytrých přijímačích, které jsou schopné zapnout televizi nebo rádio v případě, že zachytí varovné vysílání. Vývoj kompletního celonárodního systému zahrnujícího e-mail, pagery a mobilní telefony by trval několik let a nakonec by se nemusel nikdy realizovat, ale mobilní komunikace samy o sobě by mohly být schopny nahradit existující způsoby doručování varování.

Podobné služby na trhu v současné době již existují, říká Brian Fontes z Cellular Telephone Industry Association. Mnoho zákazníků má možnost naprogramovat své telefony a pagery pro příjem varování při změnách počasí. Vývoj techniky umožní šířit informace se zřetelem na lokalitu příjemce. "Tyto systémy jsou užitečné, ale nemají takovou důvěru, jako současné prostředky občanského varování." tvrdí B.D. Weiser, šéf dobrovolné organizace Cellular Emergency Services Organization, která prosazuje použití mobilních telefonů jako varovných prostředků již mnoho let.

Některé skupiny v oboru mobilních komunikací označují Weisera za šťourala s obchodními ambicemi, který si přihřívá svá želízka v ohni jejž sám rozfoukává, ale Weiser prohlašuje, že nemá v tomto oboru žádný hmotný zájem. "Současný systém varování před živelnou pohromou spoléhá na radio, televizi a náletové sireny a v podstatě se nezměnil od padesátých let." říká Weiser.

Operátoři mobilních sítí projevují o řešení problému zájem jako o další a důležitou službu zákazníkům, ale podle nich bude nejdříve třeba vyřešit řadu technických a právních problémů.



Lze však předpokládat, že zájem o mobilní komunikační prostředky by se po jejich začlenění do výstražného systému podstatně zvýšil. To by mohl být důvod, aby operátoři na pokrytí zapracovali.