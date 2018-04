Mobilní telefony Benefon rovněž zaujímaly na Cebitu přední místa

Firma Benefon se proslavila na našem tru svým známým Benefonem iO, který "vybočoval" ze všednosti a okoukanosti mobilních telefonů své doby. Obdobně je tomu i u mobilních telefonů, které jsme měli tu čest vidět na veletrhu Cebit 2000 v Hannoveru.

Prvním telefonem, o kterém jsme již psali (Proč nemít v telefonu GPSku? Benefon Esc!), je Benefon ESC!. Ten má v sobě integrovanou dvanáctikanálovou navigační GPS jednotku. Telefon s rozměry 129x44x23 mm má poměrně velký displej, který bohatě stačí na zobrazení dat, která zajišťuje GPS navigace. Hmotnost 150 gramů není rovněž na takovéto multifunkční zařízení moc.

Tento dualbandový přístroj je rovněž do jisté míry i odolný proti nárazu a vodě. Nejsem si ovšem jistý do jaké míry je opravdu odolný, jelikož displej a GPS zařízení uvnitř přístroje budou nejspíše velkou slabinou v odolnosti vůči nárazu.

Telefon podporuje díky HW modemu přenosy do 14.4 kbps (pomocí HSCDS) a SIM toolkit. IrDA a WAP se zatím nekoná. Zato ESC! dokáže vibrovat, přijímat nové melodie. Pokud nepoužíváte GPS jednotku, vydrží telefon až 140 hodin ve standby a nebo až 6 hodin hovoru.

Další produkt, který představila firma Benefon na Cebitu je zaměřen na managerskou obec a pro ty, kteří potřebují snadno komunikovat i přes e-mail. Telefon, který by měl být konkurencí k Sony Z5 a novým Nokiím, se nazývá Benefon Q.

Benefon Q obsahuje Microsoft Mobile Explorer, který podporuje HTML/HTTP, WAP 1.1 a TCP/IP. Implementací produktu pro mobilní zařízení společnosti Microsoft se Benefon řadí k prvním, kteří se mohou touto technologií pochlubit.

Kromě jeho proporcí, které činí 100x46x18 mm a jeho hmotnosti 89 gramů je tento telefon i dualbandový. Má plně grafický elektro-luminiscenční displej o rozlišení 100x48 bodů (na to už by se vešel i reklamní banner!). Displej obsáhne až 6 řádek textu. To je umožněno také díky proměnlivé velikosti fontů. Tu může ostatně volit i uživatel a používat jednu předvolenou standardně.

Telefon má obdobně jako Sony Z5 možnost čtení pošty pomocí e-mailového klienta. Tím je v tomto případě Microsoft Mobile Explorer a podporuje jak POP3, tak IMAP4.

Pro ulehčení psaní textů má Benefon Q vestavěnou technologii T9. Benefon Q se snaží tak trošku suplovat i kancelářské aplikace. Má v sobě totiž vestavěný kalendář, to-do list, upozornění a také časovač pro zapnutí a vypnutí telefonu. Vibrační zvonění je u manažerského telefonu již samozřejmostí a tak nechybí ani "kvéčku".

Zvlášntostí nového Benefonu je možnost odesílat až 640 znaků dlouhé SMS zprávy. Tuto možnost musí ale podporovat mobilní síť. Datové přenosy s HW modemem jsou možné až do rychlosti 14.4 kbps (rovněž s HSCDS).

V dnešní době si již i modely střední třídy pyšní kalendáři, plánovači a jinými funkcemi. Benefon Twin není vyjímkou. Spíše naopak. Je jakýmsi průkopníkem. Twin má vestavěný HW modem, který podporuje datové přenosy o rychlosti až 14.4 kbps. Jeho rozměry jsou 112x49x27 mm a jeho hmotnost je 105 gramů. Na grafickém displeji lze zobrazit až 6 řádek textu.

Benefon má i druhou variantu pro mobilní telefon Benefon Twin. Je jím Benefon Twin Dual SIM, který umožňuje vložit do mobilu 2 SIM karty najednou. Při zapnutí telefonu jednoduše zvolíte, kterou SIM kartu chcete používat. Bohužel pro přepnutí na druhou SIM musíme telefon vypnout a zapnout. Funkce tohoto modelu jsou stejné, jako u jeho předchozího bratříčka na jednu SIM kartu.

