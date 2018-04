Mobilní telefony a Wi-Fi: sňatek z rozumu

Před několika dny se prohnala světovým tiskem zpráva o tom, že společnosti Motorola, Avaya a Proxim spolupracují na vývoji mobilních telefonů podporujících nejen běžné buňkové sítě, jako je u nás GSM, ale i bezdrátové sítě standardu Wi-Fi. Všeobecné nadšení kazily snad jen pochybnosti nad obchodním modelem: mobilní operátoři by jen těžko mohli mít zájem na telefonech, které nemusí využívat jejich síť, a místo toho spolu mohou komunikovat jako občanské radiostanice. Operátoři sice ve světě i u nás začali investovat též do Wi-Fi hotspotů, ale ty jsou určeny pro připojení notebooků a PDA k Internetu, a ne ke kanibalizaci mobilního trhu. Některé mobilní telefony je sice možno používat jako bránu pro připojení notebooku či PDA do sítě, používat k tomuto účelu Wi-Fi adaptér na mobilu nedává příliš velký smysl - stále větší procento notebooků a PDA je a bude vybaveno vestavěným adaptérem Wi-Fi, pro ostatní jsou k dispozici adaptéry ve formě PC Card, CompactFlash a nyní i karty SD.

Ukázalo se, že telefony budou útočit na odlišný tržní segment; velké společnosti již nyní používají kromě bezešňůrových telefonů pracujících dle standardu DECT a podobných i bezešňůrové telefony pracující v pásmu 2.4 GHz na bázi technologií BreezeNET a W-Fi. Tyto telefony používají voice over IP (VoIP) podobně, jako když ze svého počítače telefonujeme po internetu. Telefony pro VoIP však bývají poměrně drahé, stojí několikanásobek ceny běžného telefonu. Podobně dopadá i srovnání cen běžných bezešňůrových telefonů s telefony pro bezdrátovou VoIP telefonii. Motorola chce ve spolupráci s Avayou a Proximem nabídnout mobilní telefon s možností roamingu v síti Wi-Fi. Uživatelé by u sebe nosili pouze jeden telefon místo dvou, telefon by v dosahu Wi-Fi automaticky směroval hovory po místní bezdrátové síti, a tak snižoval účty za mobily. Uvidíme, zda se Motorole a jejím partnerům podaří rozetnout začarovaný kruh vysokých cen a malých objemů prodeje bezdrátových VoIP telefonů. Nová rodina mobilních telefonů by měla firmám ušetřit náklady na mobilní komunikaci údajně o 20 až 30 procent - díky menším nákladům na správu sítě, nižším účtům od mobilních operátorů a snížení nákladů na telefony.

Trojice firem nezůstává ve svém úsilí osamocena. Již v prosinci se objevily zprávy o testovacím provozu bezdrátového VoIP na linuxových PDA Zaurus firmy Sharp v hotspotech japonského operátora NTT. Na světových zpravodajských serverech se objevila chybička: hotspoty nepatří jeho dceřiné společnosti, mobilnímu operátoru NTT DoCoMo. Použitý software byl zřejmě podobný programu tkcPhone od theKompany.com, která jej nabízí všem uživatelům tohoto PDA. (Takto vypadá prostředí programu tkcPhone.) Firma theKompany.com dokonce dosáhla dohody s globálním poskytovatelem VoIP Net2Phone, takže uživatelé tkcPhone na PDA Zaurus mohou telefonovat do Spojených států za 2 centy za minutu a do zbytku světa za 3 centy za minutu.