Mobilní telefon zranil při explozi třináctiletého chlapce

Před časem jsme vás informovali o několika případech, ve kterých vadné telefony při výbuchu poranily své majitele. Tento týden explodoval třináctiletému Michealu Sathrovi v Kalifornii jeho telefon v rukou. Nic vážného se nestalo, mladík vyvázl jen s drobným krvácením ruky a pískáním v uších.

Americký úřad Consumer Product Safety Commission (CPSC) v souvislosti s případem informoval, že za poslední dva roky registruje celkem 83 případů, ve kterých mobilní telefon explodoval nebo se vznítil. Na vině jsou nejčastěji vadné baterie nebo nabíječky.

Ve třech případech se musely letos vadné baterie stahovat z prodeje. Jednou se jednalo o baterie od Verizon Wireless a dvakrát byla na vině společnost Kyocera Wireless Corp., která minulý měsíc stáhla podle Yahoo News z prodeje jeden milion baterií. Michalela zranil telefon LG od Verizonu.

Nejčastěji dochází při výbuchu k popáleninám obličeje, krku nebo rukou. Tyto případy jsou samozřejmě politováníhodné, ale s ohledem na to, že se letos na světě prodá něco přes 600 milionů telefonů, je riziko poranění velmi malé. CPSC již navíc ve spolupráci s Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) připravuje jednotný bezpečný standard pro všechny baterie. O případu informoval server Yahoo News.