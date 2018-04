Mobilní telefon vás může zabít. Záchranou je obyčejné mýdlo

Jak se bakterie na telefon dostanou? Ze špinavých rukou, které si jen málokdo myje zcela správně, a někteří dokonce pravidelné mytí vynechávají. Vzhledem k přibližování mobilu k uším a puse během hovoru své nepořádné majitele pak telefon značně ohrožuje, více, než místa, na které saháme pouze rukama. K těmto závěrům došel tým vědců z Londýna. Jednou z nebezpečných bakterií na telefonech je právě E.coli, jejíž určité patogenní kmeny jsou spojovány s letošními úmrtími především v Německu.

Vědci pro svůj výzkum použili vzorky z rukou a telefonů 390 lidí ve 12 různých městech. Kromě E.coli se na telefonech vyskytovaly i jiné potenciálně nebezpečné bakterie. Například takzvaný zlatý stafylokok, který se běžně nachází v nose a ústech a je odpovědný za hnisavá onemocnění.

Může ovšem snadno zmutovat v daleko nebezpečnější rezistentní MRSA bakterii. Vedoucí výzkumu Val Curtis uvádí, že jejich výzkum dal množství bakterií na telefonu do jednoznačné souvislosti se špatnou hygienou rukou. "Naše studie poskytla další důkazy o tom, že někteří lidé si nemyjí dobře ruce, zejména po návštěvě toalety."

Na vteřinu na dlaních rozetřít kapalné mýdlo totiž opravdu nestačí, a použít pouze teplou vodu už vůbec ne. Je třeba velmi důkladně omýt každou plošku rukou včetně jejich hřbetu a k otření užít jednorázový papírový ručník. A dejte si pozor na to, ať vzápětí nesáhnete na kohoutek za účelem zastavit vodu nebo na kliku toalety. Pro tyto účely použijte další papírový ubrousek. K občasnému mytí rukou bez použití mýdla se přiznalo 95 procent respondentů.

Tým britských vědců nadále zjistil, že nejméně pořádní, co se mytí rukou týče, jsou obyvatelé Birminghamu. "I když některá města dopadla lépe než jiná, faktem je, že E.coli se vyskytovala na telefonech i rukou v každé zkoumané lokalitě. Lidé tvrdí, že si pravidelně ruce myjí, ale věda ukázala, že je tomu jinak," nechali se slyšet.

Nebezpečí výskytu bakterií na telefonu nelze přeceňovat, ale ani podceňovat. Zatímco čistotu některých předmětů, jako jsou třeba držadla v dopravě, ovlivnit nemůžeme, u vlastního telefonu, který bereme do rukou jen my, je tomu jinak. Důsledná hygiena rukou by měla být samozřejmostí.