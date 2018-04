Mobilní telefon v zubu už je na světě

Po mobilním telefonu, který místo reproduktoru používá prst majitele strčený do ucha, podvodním mobilu pro potápěče a dalších zvláštnostech se objevil telefon ukrytý v jediném zubu. První prototyp se premiérově objeví na veřejnosti ve Vědeckém muzeu v Londýně. Jeho autory jsou překvapivě dva studenti Královské umělecké školy James Auger a Jimmy Loizeau.

V umělém zubu je ukryt přijímač a vysílač, stejné jako v mobilním telefonu. Pochopitelně tento miniaturní přístroj vyžaduje dobrý signál, protože postrádá anténu a je v ústech přeci jen skryt. Například ve městě, kdy je úroveň signálu většinou velmi dobrá, nedělá podle tvrzení vynálezců žádné problémy.

O šíření zvuku se stará drobný vibrační modul, který chvění zvuku přenáší na čelist, odkud se šíří až do ucha. Pokud jde o mikrofón, ten může přijímat zvuk pouhým šeptem. Ovšem pohybovat rty přeci jen musíte, protože bez toho nejste schopni artikulovat.

Testovaný model zatím funguje jako bezdrátová hands-free sada. Obsahuje totiž přijímač a vysílač, který zajišťuje komunikaci s telefonem, počítačem nebo jakýmkoliv jiným zařízením. Autoři však již pracují na novější verzi, která by měla obsahovat přímo součástky telefonu. Je třeba také vyřešit, jak vytáčet číslo, což vyžaduje více funkcí než prostý příjem hovoru.

Vystavovaný kus je vyroben z průhledného plastiku, aby se návštěvníci muzea mohli podívat, jak vypadá takový elektronický zub vevnitř. Jeho založení mezi normální zuby by vyžadovalo celkem běžnou zubařskou operaci. Pro lidi se zdravými zuby by to znamenalo rozloučit se s jedním ze svým “přírodních” zubů. Ovšem někteří makléři, obchodníci nebo zločinci by jistě kvůli možnosti nenápadně telefonovat nějaký ten zub obětovali.