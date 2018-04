Mobilní telefon v Maďarsku?

Zatímco většina obyvatel naší země, mě nevyjímaje, se snaží strávit dovolenou po boku lidiček z EU na ostrovech Španělského království všeho druhu, rozhodl jsem se tentokrát navštívit krajinu našich bývalých sousedů - Maďarsko.Po příjezdu na nádraží Keleti jsem okamžitě zalovil v příručním batůžku a vyndal svého mobilně-telefonního přítele. S potěšením jsem shledal malinký trojúhelníček krčící se v rohu displeje a signalizující aktivní roaming.Na displeji se nabízeli dva GSM operátoři, Pannon (http://www.pannongsm.hu) a Westel (http://www.0660.hu), a Vodafone 1800 (http://www.vodafone.hu). Zvolil jsem, jakožto šťastný majitel dualního telefonu, Vodafone. Jak se však později ukázalo, nebylo to to pravé. Stejně jako všude ve světe jsou totiž operátoři pracující na frekvenci 1800 MHz nejmladší. Jak jsem za několik hodin zjistil, má Vodafone díky tomu pokrytou prakticky pouze Budapešť. Teprve o dva týdny později jsem se z internetové presentace dozvěděl, že je zde aktivní "domácí" roaming - stručně řečeno zákazníci Vodafonu mohou v oblastech kde není signál jejich domovské sítě využívat sítě konkurenční. Díky podmínkám licencí udělených v ČR si o takové vymoženosti může Oskar nechat jen zdát.

Nakonec jsem tedy zvolil Westel, protože jeho billboardy byly téměř všude a neměl jsem už problémy. Nicméně Pannon je na tom až na billboardy stejně - dovoláte se naprosto všude, kde by se dal GSM signál předpokládat.

Jakožto každý zvědavý člověk jsem se ani já neubránil vklouznutí do prvního obchůdku s telefony, který jsem viděl.

Hned na první pohled zaujala cena Nokie 7110, která po přepočtu činila 22.470Kč!! Na můj dotaz, jestli se nejedná o chybu, jsem byl poučen, že se jedná o cenu nedotovaného přístroje a že cena dotovaného se pohybuje od 9.300 do 14.620 Kč, podle délky kontraktu. V Maďarsku totiž každý operátor nabízí možnost uzavření smlouvy na jeden či dva roky. Rozdíl je pouze v ceně dotovaného přístroje a aktivace.

Co je v Maďarsku opravdu zajímavé, to je situace na poli předplacených karet.

Většina z nás si už zvykla na možnost dvou tarifů u Eurotelu, které lze zaměňovat. Pannon však nabízí hned tři naprosto nezávislé tarify lišící se cenou nejen hovorného, ale i samotných sad! Takže před koupí předplacené sady si musíte velmi dobře rozmyslet, nač budete telefon používat.

Zajímavost jsem našel u Vodafonu, který u pre-paid sad nabízel tarif na míru šitý všem školákům a teenagerům. Drahá špička, normální ceny mimo špičku a extra výhodná sazba v pátek a sobotu od 18.00 do 22.00. Tedy v době, kdy si většina naší mládeže prolévá hrdlo alkoholem. Mimo jiné 20 smsek zdarma u předplacené sady není též špatný nápad...