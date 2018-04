Mobilní telefon lze ve značkových prodejnách Paegas pořídit i na splátky

zájemce o mobilní telefon nepotřebuje v této chvíli při nákupu ve značkových prodejnách Paegas vůbec žádnou hotovost

splátkový prodej se vztahuje i na aktivační poplatek a zálohu na roaming

nový telefon Paegas už od 3676 Kč i s aktivací a včetně DPH (3675 Kč aktivace a 1 Kč telefon)

Mobilní telefon Paegas nebo příslušenství k němu si nyní mohou koupit i lidé, kteří nemohou nebo nechtějí cenu za vybrané zboží zaplatit najednou v hotovosti. RadioMobil totiž ve svých značkových prodejnách Paegas nabízí od konce března splátkový prodej veškerého zboží prostřednictvím úvěrové OK karty společnosti Multiservis. "Splátkový prodej rozšiřuje možnosti našich zákazníků, jak platit za vybrané zboží," uvedla tisková mluvčí RadioMobilu Tereza Kakosová.

"Až dosud mohl náš zákazník ve značkových prodejnách Paegas platit dvěma způsoby: v hotovosti nebo platební kartou. V době, kdy se mobilní telefon stává nezbytnou součástí každodenního života, si ho může díky novému způsobu úhrady pořídit opravdu každý," dodala Tereza Kakosová. Každý nový zákazník totiž může, vedle telefonů a příslušenství, dokonce uhradit zálohu na aktivaci či roaming. Mobilní telefon Paegas, který už i tak patřil mezi nejsnáze dostupné mobilní telefony na českém trhu, se nyní stává přístupný opravdu každému. Zájemce si totiž může mobilní telefon Paegas pořídit už za 3 676 Kč (včetbě DPH), přičemž v této ceně je také aktivační poplatek (aktivační poplatek 3675 Kč a telefon 1 Kč). "Naše nabídka je naprosto bezkonkurenční a žádný jiný operátor nenabízí mobilní telefon za nižší cenu," podotkla Tereza Kakosová. Zájemce o mobilní telefon nepotřebuje v této chvíli při nákupu ve značkových prodejnách Paegas vůbec žádnou hotovost, zaplatí OK kartou a už může nový telefon Paegas začít používat.

Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky dotovaných i nedotovaných telefonů, přičemž nejlevnější dotovaný telefon lze pořídit už za 1 Kč. Zkušenější uživatelé jistě ocení nabídku několika dotovaných telefonů, které podporují technologii WAP jejímž prostřednictvím lze prohlížet internetové stránky. Naprostá většina telefonů v nabídce podporuje standard SIM Toolkit a s bankovní SIM kartou může zákazník z každého telefonu prostřednictvím služby GSM banking ovládat účet v bance. Na splátky lze pořídit také předplacené služby Paegas Twist. Zákazník si může vybrat z několika sad s různými telefony v cenách od 4.499 Kč (vč. DPH). Pokud už mobilní telefon má, potom mu stačí Twist karta za 1.399 nebo bankovní Twist karta, která stojí o 200 Kč více. "Ve značkových prodejnách Paegas si vybere naprosto každý, protože naše nabídka je bezkonkurenčně nejširší," poznamenala Tereza Kakosová.

Stávající majitelé úvěrové karty, kteří prostřednictvím OK karty už jednou nakupovali, si navíc ve značkové prodejně mohou vybrat jakékoliv zboží, jehož cena převyšuje hodnotu 500 Kč. V takovém případě stačí pouze předložit OK kartu. V případě, že zákazník kartu ještě nevlastní, může ji v prodejnách Paegas získat. Tehdy ale společnost Multiservis vyžaduje, aby hodnota prvního nákupu prostřednictvím OK karty přesahovala 3000 Kč.