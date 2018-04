Mobilní tarify - nahoru, nebo dolů?

Zatímco SPT Telecom nás deset let oblažuje každoročním zvyšováním telefonních poplatků, v mobilních sítích je tomu naopak - od startu EuroTelu ceny za minutu hovoru stále jenom padají. Dnes je nezřídka výhodnější telefonovat v rámci mobilních sítí, než-li zdvihnout drahé sluchátko pevného telefonu.

Kam až bude pokračovat pád cen za hovory v mobilní síti? Netěšme se - ceny za telefonování v mobilní síti patří mezi nejnižší v Evropě, ačkoliv jsou i dnes státy, kde se dá telefonovat levněji. Úhrnem ale patří naše mobilní sítě mezi sítě s velmi nízkou cenou a solidním pokrytím. Proto bych si troufl soudit, že ani příchod nového mobilního operátora ceny za hovory příliš nerozhoupe - spíše je více opticky rozdělí tak, aby spektrem služeb a cenovou skladbou byly ještě více šité na míru jednotlivým zákaznickým skupinám.

V nedávné době EuroTel učinil poměrně zásadní pokus, když hodil rukavici do ringu a zvýšil ceny. Zvýšení cen bylo sice v rámci ne zcela důležitých oblastí, ale bylo razantní - z 1 Kč na 2,6 Kč za minutu o víkendech při volání mimo síť EuroTelu v rámci tarifního rozšíření Víkend.

Toto gesto byl nepochybně důležitý obchodní manévr sondující situaci v táboře konkurenta. Cena se sice v podstatě zákazníků příliš nedotkne, zato je to jasně signalizovaná nabídka ku zvýšení cen. Nedivme se - investice do sítě i do marketingu jsou obrovské a každá koruna přijde operátorovi vhod.

Navíc zvýšení cen před příchodem třetího operátora by dalo lepší odrazovou pozici marketingovému oddělení obou společností, která by mohla při nástupu nového operátora na trh opticky zlevnit, ale fakticky se vrátit do původních cenových pozic. To by samozřejmě byl nezanedbatelný psychologický tlak.

V každém případě RadioMobil hozenou rukavici nezdvihnul a s žádným zdražováním nepřišel. Je tedy pravděpodobné, že při nejbližší elegantní příležitosti EuroTel uvede ceny do původního stavu.

Zajímavá také je situace v cenách hovorů do zahraničí. Ty totiž jsou závislé na smlouvách s SPT Telecom podepsaných před dvěmi lety. Tyto smlouvy stanovují výši poplatků při volání z pevné sítě do mobilní a opačně, jakož i ceny zahraničních hovorů.SPT Telecom ponechává odchozí hovory ze své sítě do sítě mobilní již dva roky na stejné výši - ale úspěšně také odolává tlaku na snížení cen mezinárodních hovorů, jež musí být skrze jeho síť propojovány. Oba operátoři tedy stále platí za mezinárodní hovory ceny platné v roce 1998, což je samozřejmě pro jejich klienty nevýhodné. Přesto došlo k některým cenovým úpravám - RadioMobil ceny mezinárodních hovorů změnil poměrně výrazně a řekl bych, že v některých případech musí na mezinárodních hovorech docela smutně cedit krev. Škoda Paegas Internet Callu.