Mobilní svět v řeči čísel

V Číně je registrováno přibližně 310 milionu mobilních uživatelů. Čína je tak zemí s největším počtem mobilů na světě. V Indii se rekrutuje 44,5 milionu a v Rusku 60 milionů mobilních duší.

Nejvíce uživatelů – 1,054 miliard telefonuje přes síť GSM. CDMA využívá přibližně 290 milionů lidí. V Evropě má vlastní mobil okolo 320 milionů uživatelů, největším evropským operátorem je s 28 miliony zákazníků T-Mobile.

Největší penetraci mobilních uživatelů má se 110 % Taiwan a se 105,75 % Hong Kong. Česká republika ovšem za nimi s penetrací na hranici 100 % daleko nezaostává. Evropský průměr je přitom 70,3 %. Například ve Spojených státech se může vlastním mobilem pochlubit na konci roku 2004 jen 57 % obyvatel.

Po světě se rozletělo 410 miliard textovek.

Během roku 2003 vydělal podle ITU (International Telecommunication Union) celosvětový mobilní průmysl 414 miliard amerických dolarů a za poslední dekádu jeho příjmy narostly desetkrát. Celkové příjmy v telekomunikačním průmyslu se odhadují na 1,1 bilionu dolarů. Každý mobilní uživatel na světě pošle v průměru 36 SMS měsíčně. V roce 2003 se po světě rozletělo 410 miliard textovek.

Na rostoucím počtu uživatelů se snaží vydělat také spameři rozesílající nevyžádané reklamní zprávy. Jihokorejský operátor NTT DoCoMo zadrží každý den ve své síti 960 milionů falešných zpráv, což představuje 80 % provozu v jeho síti. Také 20 % Američanu již dostalo nebo pravidelně dostává nevyžádané zprávy na mobil.

Mobilní služby budoucnosti se budou obracet hlavně k mládeži. In-Stat MDR uvádí, že mládež ve věkovém rozmezí 18-24 let bude v roce 2008 generovat 25 % příjmů z mobilních služeb a tato skupina bude také tvořit 30 % všech mobilních uživatelů. Možná, že občas zatracovaná N-Gage jen trochu předběhla dobu.

Světový trh s mobilními telefony narostl během roku 2004 o 20 % a celkem se prodalo 648 milionů kusů. Příští rok se ovšem očekává zpomalení růstu, protože na obzoru nejsou žádné nové zázračné funkce. Samsungu se podařilo v závěru roku překonat Motorolu a dostal se tak na pozici světové dvojky. První je v prodeji stále Nokia, Motorola je tedy třetí. Podle agentury Gartner si čtvrté místo drží Siemens, páté je LG a šestou příčku okupuje Sony Ericsson.

Korejci ukrojí polovinu mobilního trhu

Velký nárůst prodeje zaznamenávají asijští výrobci a někteří odborníci očekávají, že by trojice Samsung, LG a Pantech&Curiel (u nás poměrně neznámý výrobce) mohla v příštím roce ovládnout polovinu světového mobilního trhu.

Během třetího čtvrtletí 2004 se prodalo v zemích EMEA (Europe, Middle East and Afrika - region Evropy, střední východ a Afrika) celkem 62 milionů mobilních telefonů. Podle agentury Canalys byly dvě třetiny prodaných mobilů vybaveny digitálním fotoaparátem. Na světovém trhu se fotomobily podílely z 56 %.

S rostoucí oblibou barevných displejů také rostou tržby za grafický obsah. Jenom za tapety, speciální obrázky volajících, spořiče a podobné legrácky utratili letos uživatelé 150 milionů dolarů a tento business by měl podle IDC narůst na úctyhodných 1,1 miliardy dolarů v roce 2008.

Bluetooth pofrčí, Wi-Fi zatím moc žere

Roste zájem také o Bluetooth podle odborné agentury ARC Group se letos prodalo okolo 6 milionů smartphonů s touto bezdrátovou technologií. V roce 2009 by to již mělo být 87 milionů. Wi-Fi je zatím pro mobilní zařízení drahé a hlavně má velkou spotřebu. Příští dva roky by ovšem mohly být pro W-Fi telefony relativně úspěšné. ARC Group předpovídá, že příští rok se prodá 1,27 milionů mobilních zařízení s W-Fi a v roce 2009 by jich mohlo být 18,75 milionu.

Podle IDC se ve třetím čtvrtletí 2004 meziročně zvedl prodej telefonů v Evropě o 24 %, když se prodalo 34 milionů kusů. Chytré telefony přitom zažily v západní Evropě nárůst o 70 % a stále více lidí přichází na chuť možnostem otevřeného operačního systému. Klasické telefony ovšem v absolutních číslech drtivě dominují, protože představovaly 95 % všech prodaných přístrojů.

3G sítě se pomalu probouzejí k životu, ale jen 4 % prodaných telefonů patřilo letos do této kategorie. V japonsku ovšem zažily 3G telefony nárůst prodeje o 150 % a za rok 2004 se jich zde prodalo 17,6 milionů kusů. V roce 2004 využívá sítě 3G přibližně 130 milionů uživatelů. Za licence na 3G utratili evropští operátoři 110 miliard dolarů.

Průměrný příjem na jednoho zákazníka ARPU (Average Revenue Per User) je významným kritériem pro hodnocení operátorů. Tento ukazatel bude neustále klesat, protože se snižují příijmy hlasových služeb a operátoři za ně jen těžko hledají náhradu. Dalším faktorem snižování ARPU je příchod nových méně lukrativních zákazníků. Podle Yankee Group byl průměrný příjem na jednoho zákazníka v roce 2004 49,37 dolaru, příští rok toto číslo klesne na 47,64 dolaru a v roce 2007 bude dokonce jen 42,42 dolaru.

Displeje mobilních telefonů se sice zdají být pro ženské vnady příliš malé, ale přesto studie Yankee Group došla k závěru, že v roce 2008 utratí uživatelé za mobilní pornografii 1 miliardu dolarů. S překvapivým úspěchem se setkaly také ringback tóny. Jedná se o skladby, které volající slyší ve sluchátku během vyzvánění míst klasického tůtání. Agentury Mackenzie odhaduje, že jen v západní Evropě vydělá tato služba během letošního roku okolo 16 milionů dolarů.

