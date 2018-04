Mobilní svět se zbláznil. Handrkuje se o patenty a rozsévá žaloby všemi směry

Skoro by se chtělo říci "aby se v tom prase vyznalo". Žaloby za to či ono porušení patentových práv lítají napříč celým odvětvím telekomunikací, a to nejen od výrobců mobilů. Handrkují se také výrobci čipů a technologií, či dokonce i fotografická společnost Kodak s výrobci mobilů.

Lze jen těžko odhadovat, kdo tuto módní vlnu vzájemných napadání vůbec odstartoval. Jednou z prvních žalob ale byla ta od Nokie. Mířila na americkou konkurenci Apple. Jenže ouha. Apple si to nenechal líbit a Nokii vrátil stejným metrem: okopírovali jste náš iPhone, křičel tehdy na světovou jedničku v prodeji mobilních telefonů.

Následovala celá vlna žalob a protižalob a postupně se začali přidávat i ostatní. Apple si vyhlídl další oběť a právníky poslal proti tchajwanskému HTC. Jenže to v duchu poslední doby žalobu otočilo a teď požaduje zákaz prodeje iPhonů a iPadů na území USA.

Byl to přitom Apple, který jako první čelil po uvedení iPhonu žalobě, a to kvůli jménu jeho přístroje. Nakonec to ale dopadlo smírem.

Nehádají se jen výrobci mobilů

Jenže patentové spory neřeší jen samotní výrobci mobilů mezi sebou. Vzájemnou válku vedou i společnosti, které jim technologie dodávají. Tyto spory dokonce sahají hodně daleko do historie. Tradičním "potížistou" je Qualcomm, který drží řadu GSM patentů a také patenty z oblasti procesorů a dalších integrovaných obvodů. V devadesátých letech řešil Qualcomm spory s Ericssonem, na přelomu milénia se zase soudil s Texas Instruments. O pět let později si zase vyšlápl na Broadcom. Asi největším sporem však byl ten s Nokií, vlekl se až do roku 2008, kdy nakonec finská mobilní jednička musela ustoupit a zaplatila Qualcommu tučný balík.

O peníze se také počátkem tohoto roku přihlásila společnost Kodak. Apple a RIM (výrobce BlackBerry) prý porušují patenty související se zobrazováním náhledů snímků. |Aby to neměl Kodak tak lehké, podal Apple pro jistotu protižalobu. Historicky jsou slavné spory společnosti Xerox s Palmem kvůli rozpoznávání písma a Applem kvůli grafickému rozhraní (tehdy ještě ne do mobilů). V obou případech si Xerox připsal na konto tučnou sumičku.

Za novou vlnu můžou dotykáče

Za současnou obří vlnu žalob všech na všechny mohou především dotykové telefony. Ty totiž přinesly do do té doby zatuchlého světa mobilních telefonů řadu změn a posunuly vývoj výrazně kupředu. Každý výrobce se tak snažil patentovat si téměř cokoli, co s tímto novým druhem přístrojů souvisí. Lavinu vlastně spustil Apple, jehož iPhone byl ve své době natolik revoluční, že konkurence hledala odpověď doslova několik let. Mimo jiné i proto, že se Apple obrnil hromadou patentů, které se konkurenti často snažili obejít a tak museli vymýšlet již jednou vymyšlené trochu jinak. Sporům to ale vůbec nezabránilo.

Jenže ani konkurenci se nástup Applu do nového segmentu nelíbil. Právníci Nokie se ale podívali do šuplíků v archivech a vyhrabali patenty často související se samotnou podstatou mobilních sítí. Těch má Nokia stejně jako Qualcomm dostatek a i proto jejich vzájemný spor trval velmi dlouho. Takže žaloba mířila na Apple kvůli samotným technologiím pro telefonování, Apple si to ale nenechal líbit a finskou jedničku žaluje za kopírování iPhonu. Kolik různých žalob si mezi sebou tyto společnosti vyměnily už snad ani nebudeme schopni dopočítat, jisté je, že snad není měsíc, kdy by se neobjevila nějaká nová. Poslední je z počátku tohoto měsíce, a Nokia v ní tvrdí, že její patenty porušuje nový iPad.

Válka o smartphony

Apple začal rozdávat žaloby i dalšími směry. Prozatím to nejvýrazněji schytalo HTC, které podle právníku jablečné společnosti porušuje dvacítku patentů souvisejících s iPhonem. Podle všeho jde o nepřímý útok na Google, jehož operační systém Android začíná dělat Applu vrásky. Jenže HTC si to nenechalo líbit a pro změnu požaduje zastavení prodeje iPhonů, iPodů Touch a iPadu v USA, jelikož Apple prý porušuje patenty tchajwanské společnosti. Velké napětí také panuje mezi Applem a Palmem, firmy se vzájemně obviňovaly z kopírování a porušování patentů, prozatím ale k soudním sporům nedošlo. K vysvětlení se dostaneme za chvíli.

Tchajwanské HTC nemá v poslední době příliš lehký život. Kromě Applu se po něm začíná "vozit" i tradiční partner Microsoft. Ten přispěchal s požadavky na licenční poplatky za patenty, které údajně využívá operační systém Android. HTC prý bez mrknutí oka začalo licenční poplatky Microsoftu platit a redmondský gigant se chystá poplatky vymáhat i po dalších výrobcích Android telefonů, tedy třeba Samsungu, LG, Sony Ericssonu, Aceru a dalších. Open-source operační systém, který je ve svém principu k dispozici zdarma, se tak může výrobcům výrazně prodražit.

Odborná veřejnost spekuluje o tom, že HTC platí Microsoftu za každý Android telefon dokonce až 20 až 40 dolarů. To je mimochodem více, než v současnosti stojí jedna licence Windows Mobile 6.5. Ve skutečnosti ale budou poplatky asi podstatně nižší. Google je v tomto případě celkem z obliga, jelikož open-source systém mu nepatří a vývoj a správu zajišťuje Open Handset Alliance. I ta je pravděpodobně nepostižitelná, dokud se Android neobjeví v konkrétním přístroji, jednoduše není koho žalovat. Bude zajímavé sledovat, jestli se k microsoftímu kolečku po výrobcích Android telefonů přidá i Apple, který to vlastně svou žalobou na HTC začal.

Žaloby rozdává i přijímá kanadský RIM, výrobce BlackBerry. Před dvěma lety vedla firma spor s Motorolou kvůli patentům i přemrštěným licenčním poplatkům. Jinak RIM brání především svou obchodní značku, když v minulosti žaloval LG nebo Samsung kvůli používání slov Black, Berry nebo Pearl v názvu telefonů. Naopak po RIM chtějí licenční poplatky související především s push e-mailovými řešeními. Kromě té od Kodaku má RIM na stole žaloby od málo známých firem jako je Prism nebo Klausner Technologies.

Korejská bouře v lahvi

Ani korejští výrobci nezůstávají stranou. I LG a Samsung obdrželi doporučené dopisy od právníků Kodaku, u Samsungu si to vyložili po svém a připravili svou vlastní žalobu. Se Sharpem se Samsung soudí kvůli patentům na LCD displeje, ta pravá zábava ale asi teprve přijde. Kvůli Android telefonům se na LG i Samsung chystá Microsoft, možná se přidá i Apple. A až se začne jen trochu prosazovat nový operační systém Bada od Samsungu, můžeme čekat opět řadu žalob. Protože jestli všemožné patenty porušuje Android, tak Bada na tom bude jistě podobně.

Potupný neúspěch si před nedávnem v patentových válkách připsalo LG. Kvůli patentům ohledně LCD displejů žalovalo LG společnost AU Optronic. Jak bývá zvykem, žalovaná firma připravila protižalobu a co se nestalo. Soud rozhodl, že LG porušuje patenty AU Optronics a naopak AU nijak neparazituje na patentech LG.

Drží se v šachu

Řada firem se snaží podobným vyhořením předcházet. Vzájemné spory o patenty se tak velmi vlečou, protože strany neustále přichází s novými a novými důkazy. K finálnímu rozhodnutí soudu nakonec často vůbec nedojde, protože se obě strany sporu nakonec nějak vzájemně dohodnou. Většinou si prostě patenty vzájemně odlicencují a jde se dál. Žádná strana z toho nemá zisk, ale i tak je to důležitý výsledek.

Vzájemné licencování patentů je totiž výhodné z hlediska dalších možných sporů. Jde o to, že řada technologických patentů je doslova postavena na vodě a to často na obou stranách. Pokud by pak tyto nechaly soud dojít až do konce, mohlo by se také stát, že tyto patenty zruší. Což by danou firmu oslabilo pro další spory. Proto se společnosti v rámci patentových bitev často jen nějakou dobu drží vzájemně v šachu a zkouší, zda nakonec protivník neustoupí. Když vydrží, je dohoda nejvýhodnějším řešením.

Nejkrásnějším příkladem toho je nevraživost mezi Palmem a Applem. Po uvedení modelu Pre začal Apple hodně nahlas vykřikovat, kolik že to patentů Palm porušuje a jak za to bude platit. Byl to jen velký mediální humbuk, který vlastně Apple rozpoutal z povinnosti. Zrovna Palm totiž disponuje v oblasti uživatelských prostředí, dotykového ovládání a dalších doslova obrovským portfoliem patentů. A tak reálně hrozilo, že by si na ně někdo vzpomněl a první útok by šel právě ze strany Palmu.

Patentové portfolio této jinak v mobilním světě trpasličí společnosti je natolik zajímavé, že při nedávném odprodeji firmy hrálo extrémně důležitou roli. Několik zájemců chtělo Palm koupit dokonce právě jek kvůli jeho patentům a spekulovalo se, že třeba HTC by se po případné koupi Palmu mohlo ze současného patentového otloukánka snadno stát krutým vymahačem dluhů. Palm nakonec ale získala společnost HP, která se tím snaží o návrat do mobilního světa. Kdo ví, jak s patentovým portfoliem Palmu naloží. Třeba rozpoutá doslova smršť žalob. A pak už se v tom nevyznáme vůbec.