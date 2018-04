Mobilní služby se do roka snesou z nebe. I do té nejposlednější vesnice

K poskytování družicových mobilních služeb (MSS - Mobile-Satellite Service) vybrala Evropská komise dva operátory - Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited. Výběr probíhal za asistence nezávislých odborníků a v úzké spolupráci s orgány členských států.

Moderní služby, jako je například přístup k vysokorychlostnímu internetu či mobilní televizi, se tím dostanou i do odlehlých oblastí Evropy. Družice totiž bez problému pokryjí rozsáhlé území, a to bez ohledu na jeho reliéf. Moderní bezdrátovou komunikaci navíc bude možné prostřednictvím jediného terminálu (v podobě telefonu či zařízení zabudovaného v autě či na lodi) využívat po celé Evropě. EU si od MSS slibuje i překlenutí digitální propasti v oblasti dostupnosti rychlého internetu na venkově.

"Evropané tak budou mít přístup k novým komunikačním službám, především pak na venkově a v řídce osídlených oblastech," komentovala nový milník EU eurokomisařka pro telekomunikace Vivian Redingová.

Členské státy nyní musí zajistit, aby vybrané společnosti měly právo využívat konkrétní rádiové frekvence i právo provozovat své družicové systémy minimálně po dobu 18 let od rozhodnutí o výběru. Tato doba dle EU respektuje vysoké počáteční investice do systému a měla by operátorům zajistit jejich návratnost. Redingová členské státy vyzvala, aby s těmito kroky neotálely. Služby MSS mají totiž v Evropě dle stávajícího časového rámce začít fungovat nejpozději v roce 2010.

Návrh na výběrové řízení pro služby MSS na celoevropské úrovni byl schválen Evropským parlamentem a Radou 30. června 2008. Evropská komise zahájila jednotné výběrové řízení 7. srpna 2008. Přihlášky podaly čtyři společnosti, dostatečnou technickou a komerční úroveň ale prokázaly pouze dvě firmy. Druhá fáze výběrového řízení nebyla nutná, protože dostupné spektrum uspokojí oba dva kandidáty.