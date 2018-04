Měsíc dostane vlastní mobilní síť. LTE na něm pofrčí už za rok

„Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo,“ pronesl 21. července 1969 Neil Armstrong, když jako vůbec první člověk vstoupil na povrch Měsíce. A přesně po půl století se lidstvo patrně dočká dalšího historického milníku - v roce 2019 má být totiž na Měsíci první funkční mobilní síť. Vysokorychlostní „měsíční“ 4G síť má zajistit německý Vodafone ve spolupráci s finskou Nokií jakožto technologickým partnerem, operátor se stal totiž partnerem mise berlínského sdružení vědců PTScientists. Toto sdružení plánuje v budoucnu komerční lety na Měsíc.

Vybudování mobilní sítě souvisí se smělým plánem PTScientists, kterým je vyslání dvou lunárních vozítek na místo přistání posledního programu Apollo. Tím byl v roce 1972 let Apollo 17, po němž před 45 lety na Měsíci zůstalo vozítko Lunar Rover. Nejen po něm by měla nová vozítka vznikající v režii německé automobilky Audi pátrat. Z mysu Canaveral je má příští rok na Měsíc dopravit největší a nejvýkonnější raketa světa SpaceX Falcon Heavy.

Ta ovšem neponese pouze je, ale také základnový modul ALINA (Autonomous Landing and Navigation Module), díky němuž bude moci operátor otestovat vysokorychlostní komunikační síť na Měsíci. Technologickou stránku sítě 4G Moon zajišťují laboratoře Nokie, přičemž technologie finské společnosti nemá podle německého Vodafonu vážit více než jeden kilogram.

Posláním mobilního datového modulu je nejen umožnění vzájemné komunikace průzkumných vozidel, ale i zajištění kvalitního spojení se Zemí. Vědci by tak měli mít možnost sledovat dění na Měsíci v reálném čase, a to navíc v HD kvalitě. Uskutečněné zkoušky naznačují, že by datové přenosy měly probíhat na frekvenci 1 800 MHz.

Podle elektroinženýra Karstena Beckera z PTScientists jsou vysokorychlostní přenosy nezbytné už z důvodu, že nová vozítka jsou vybavena čidly a kamerami s vysokým rozlišením. Budou tak shromažďovat a posílat velké objemy vědeckých dat. Podle vědců bude mít využití 4G sítě i výrazně menší dopad na baterie vozítek než energeticky značně náročnější analogová síť.

“Aby lidstvo opustilo Zemi, musíme rozvíjet infrastrukturu mimo naši domovskou planetu,“ uvedl již loni pro britský portál Wired generální ředitel PT Scientists Robert Böhme s tím, že Mise na Měsíc umožní nejen vytvořit, ale především otestovat první prvky určené výhradně pro komunikační síť na této přirozené družici Země. Böhme plánovanou misi označuje zároveň za klíčový krok k udržitelnému průzkumu sluneční soustavy.

Že je otestování 4G sítě mimo naši planetu klíčové, zmiňuje i německý operátor. Podle něj jde o vůbec první krok k vybudování komunikační infrastruktury pro budoucí mise mířící na Měsíc.