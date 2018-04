Další mobilní revoluce? Za hranicemi mají neomezený tarif i za 187 Kč

Když O2 na jaře 2013 výrazně zlevnilo a upravilo své tarify, tak se ceny mobilních služeb v Česku dostaly na průměrnou, možná i lehce nadprůměrně výhodnou, evropskou úroveň. Jenže od té doby se v českých mobilních luzích nic zásadního nestalo, spíš naopak. Síťoví operátoři nabízí v podstatě na chlup stejné tarify za stejné ceny. Už to je zvláštní.

Pokud by ceny byly v rámci evropské konkurence dobré, tak by to tolik nevadilo. Jenže když náhodně otevřete nabídku operátorů na jih či sever od českých hranic, zjistíte, že ceny z roku 2013 už dobré rozhodně nejsou.

V následujícím seriálu se pokusíme zmapovat nabídku evropských operátorů v porovnání s těmi tuzemskými. Na poprvé jsme zvolili porovnání nabídek T-Mobile. Ten má pobočky ve všech sousedních zemích a samozřejmě působí i v Česku. Jenže s ohledem na výše zmíněnou cenovou shodu tuzemských operátorů si můžete místo českého T-Mobile dosadit klidně O2 i Vodafone. Je to plus minus až na pár drobných úplně jedno.

Porovnávali jsme u nás (podle operátorů) nejčastěji volený neomezený tarif s omezenou porcí dat. U T-Mobile se jmenuje S námi síť nesíť a stojí měsíčně 749 korun (u konkurence pak stojí prakticky stejně). Obsahuje neomezené volání a SMS v rámci České republiky a 1,5 GB dat. Cena je s úvazkem a toho se budeme držet i u zahraničních operátorů. Datový limit si zákazník může zvýšit za příplatek, ale o tom později, u konkrétního porovnání. Budeme v základu kalkulovat jen se samotnými tarify bez přístroje, tak je to obvyklé u nás. Zajímaly nás běžné nabídky na webech T-Mobile ve vybraných zemích bez speciálních krátkodobých nabídek nebo jinak omezených akcí.

Německo - o fous levnější

Začneme na západ od našich hranic. Německo je pro T-Mobile domácím trhem a od mobilní revoluce v roce 2013 platilo, že české ceny jsou obvykle mírně či spíš více výhodnější než ty německé.

T-Mobile v Německu nabízí aktuálně čtyři základní tarify označené jako MagentaMobil. Nás zajímá tarif S či spíš tarif M. Oba mají neomezené volání a SMS v rámci německých sítí. U tarifu S je 1 GB dat, u M pak 3 GB dat. Plus ještě wi-fi hotspoty bez omezení. Oba tarify pak mají v podstatě neomezený roaming v rámci EU. Tarif S stojí měsíčně 27 eur, tarif M pak 36 eur. To je v přepočtu 729 korun, respektive 972 korun. Uvedené ceny platí na dva roky, pak se cena zvyšuje, ale to už je po uplynutí úvazku.

V porovnání s tarifem českého T-Mobile je tak první z německých tarifů o trochu levnější a druhý je pak dražší. Rozdíl je v objemu dat. Německý MagentaMobile S jich má o 0,5 GB méně než český tarif, ale roaming v ceně navíc. Druhý tarif pak má dvojnásobek dat než český kolega, ale je dražší. Když bychom u českého T-Mobile dorovnali množství dat, tak jsme na 1 100 korunách. A to už je výrazně víc. Můžeme ale vzít vyšší tarif českého T-Mobile S námi bez hranic, která má 3 GB dat a 300 minut do zahraničí. Ten stojí 999 korun. Je tedy o fous dražší než německý tarif. Bonusové volání do zahraničí u českého a roaming u německého počítejme jako remízu podle preferencí zákazníka.

Výsledek? Německý T-Mobile není dražší než česká pobočka. Ceny jsou podobné, vyšší německý tarif je pak o fous levnější, nižší má méně dat, ale roaming navíc za trochu nižší cenu.

Polsko - nechutně levné

Na polské ceníky operátorů je z naší optiky hodně nepříjemný pohled. Je tam levně, přesněji - hodně levně.

Polský T-Mobile rozlišuje tarify s mobilem či jen samotný tarif. V druhém případě má vlastně jedinou nabídku. Jmenuje se T1 a má úvazek na 6 nebo 24 měsíců, ale cena je stejná. V tarifu s neomezeným voláním a SMS na všechna polská čísla a s 2 GB dat zaplatí zákazník 30 zlotých, což je aktuálně 187 korun. Nevěříte? My jsme také nevěřili. Ale je to tak.

Tarify s mobilem jsou tři: T1 až T3. Neomezené volání mají všechny tři, druhé dva i SMS, u T1 se SMS platí jednotlivě (asi 1,20 kč za jednu). A data? Minimálně 2 GB, nebo 5 a 10 GB, maximálně pak neomezený internet (vybrat porci dat si můžete u každého dle libosti). Poslední tarif má i neomezený roaming v rámci T-Mobile sítí po Evropě a 1 GB dat v něm.

Teď ceny: při úvazku na dva roky chce u všech tarifů polský T-Mobile za prvních šest měsíců měsíčně jen 1 zlotý, tedy asi 6,20 Kč! V dalších měsících se pak platí 375, 500 a 620 korun. Ano za neomezené volání a neomezená data plus roaming zaplatíte zhruba 600 korun měsíčně. Jenže když to zprůměrujete se zlotkovou cenou za prvních šest měsíců, tak nejvyšší tarif vyjde měsíčně na 451 korun.

Porovnávat ceny s českým T-Mobile zde nemá cenu, to je jiná galaxie. Nemluvě o tom, že v ceně tarifu s mobilem je i cenové zvýhodnění přístroje, a to nikoliv malé. Mnoho mobilů vyjde na 60 korun za vstupní poplatek. V ceně všech tarifů pak jsou i dvě dodatkové datové karty třeba pro tablety. Cena navíc? Nic.

Rakousko - to je paráda

Na jih od našich hranic je situace trochu jiná. Tam T-Mobile neomezené tarify nemá. Přesto je nabídka velmi zajímavá. T-Mobile má v Rakousku v podstatě stejné tarify i předplacenky bez závazku. Jmenují se Megaklax a Smartklax. První má 1 500 minut a 1 500 SMS v rámci Rakouska a 2 GB dat, druhá má 2 000 minut a SMS a 4 GB dat. Cena je prostá, první stojí měsíčně 15 eur, druhý 20 eur. To je v přepočtu 405 a 540 korun.

Na první pohled se rakouské tarify budou špatně porovnávat s českými. Jenže ono omezení na volání a SMS je v podstatě formální, běžný zákazník těžko provolá 25 hodin měsíčně, respektive 50 zpráv denně mu také bude stačit. A u dat jsou na tom oba tarify lépe než S námi síť nesíť českého T-Mobile. Cena je pak poloviční nebo u vyššího o třetinu nižší než v Česku.

Slovensko - komplikovaná plichta

Tarify slovenského T-Mobile jsou poněkud nepřehledné. S vzrůstající cenou nepřibývá služeb v ceně, spíš se jejich nabídka různě mění. Pro naše porovnání přicházejí v úvahu nejlépe dva tarify Happy L a Happy XL. První má neomezené volání v rámci sítě a na pevné linky, při volání do dalších slovenských sítí je v ceně 250 minut. Ty lze ale použít i na volání v rámci EU a to i při volání ze sousedních zemí. SMS a MMS jsou neomezené, a to i ze sousedních zemí na Slovensko. V ceně jsou i příchozí hovory v roamingu. Datový objem jsou 2 GB.

Happy XL pak má neomezené volání a SMS v rámci Slovenska a k tomu 1 000 minut na volání do zemí EU a to nejen ze Slovenska, ale i okolních zemí a neomezené příchozí hovory v roamingu v okolních zemích a 1 000 minut stejné služby ve zbytku EU. Datový limit jsou 4 GB.

První tarif stojí 28 eur bez telefonu a nebo 30 eur s telefonem. Vyšší tarif pak stojí 36 eur bez telefonu a 40 eur s telefonem. V přepočtu to je 756 a 972 korun ve variantách bez mobilu.

Porovnání s tarify českého T-Mobilu je zde komplikovanější. Ale zhruba můžeme ten nižší srovnat s českým tarifem S námi síť nesíť. I cena je vlastně stejná. Slováci dostanou o trochu víc dat (za 400 MB navíc si český T-Mobile účtuje 249 korun!), ale nemají neomezené volání do ostatních sítí v rámci Slovenska. Otázkou je, nakolik výhodná je kompenzace s různými bonusy přeshraničního volání, které je vlastně docela naddimenzované. Vyšší tarif je pak srovnatelný s tarifem českého T-Mobilu S námi bez hranic. Cena je o fous nižší, dat je víc a bonusů také.

Výsledek? Pro další mobilní revoluci prostor je

Dvě země mají výrazně levnější volání i data. Rakouský a především polský T-Mobile jsou jak z jiné galaxie. V Německu má T-Mobile ceny podobné, v detailech je o trošku levnější. V porovnání českého a slovenského T-Mobilu je nabídka na Slovensku výhodnější v datovém objemu, ale jinak si slovenský T-Mobile odnáší cenu za nejkomplikovanější tarifní strukturu. Víc to zašmodrchat snad ani nejde.