Mobilní rekordy: DVD stáhnuté za pár sekund

Případ šíleného indického textovkáře Deepaka Sharma nás inspiroval k zamyšlení nad tím, jaké rekordy se dají dosáhnout s mobilními telefony. Docela nás překvapilo, kolik rekordů mají mobilní telefony v Guinessově knize a jaká další prvenství jsou s nimi spojována.

Nejde jen o rychlost psaní textovek, ale pořádají se i soutěže v házení mobilů do dálky. Podobné kratochvíle si ale užívají recesisté. Vědci se zase snaží vytvořit ideální podmínky pro co nejrychlejší přenos dat. Projděte si s námi pár zajímavých mobilních rekordů:

Hod mobilem

Již několik ročníků má za sebou mistrovství světa v házení mobilních telefonů do dálky. Soutěž se koná ve Finsku. Účastníci přitom nemusejí vybíjet svou zlost nad nefungujícími službami operátorů na svých vlastních telefonech. Přístroje obstarává organizátor soutěže. Aktuální rekord fina Villa Piipo činí 82,55 metrů.

Nejrychleji napsaná SMS

Evergreenem mobilních rekordů jsou závody v psaní textových zpráv. Podle pravidel Guinessovy knihy rekordů se odesílá zpráva ve znění: "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human." Přestože zcela jistě nejde o běžný text, první souvětí obsahuje zoologické výrazy, čas pro napsání zkušební věty se zkracuje rok od roku. Ještě před dvěma lety potřeboval nejrychlejší psáč James Trusler dobu jedné minuty a sedmi sekund.

Loni už stačilo skotovi Craigu Crosbiemu pro sestavení a odeslání zprávy jen 48 sekund. Překonání rekordu vyneslo vítězi v přepočtu 2,35 miliónu korun. Craig, který za den pošle okolo pětasedmdesáti zpráv, tak pro nejbližší měsíce určitě nemusí řešit výši účtů za telefon.

Nejrychlejší datový přenos v mobilní síti

Na začátku roku obletěla svět zpráva o rekordu, který se povedl technikům z laboratoří německé společnosti Siemens. Rychlost dat, která letěla vzduchem dosáhla dosáhla jednoho gigabitu za sekundu. Nejvýkonnější bezdrátové sítě dnes poskytují rychlost přibližně dvacetkrát nižší.

Rychlost byla dosažena za pomoci tří vysílacích a čtyř přijímacích antén. Použitá technologie ortogonálního frekvenčního multiplexu (OFDM) efektivně využívá frekvenční pásmo. Pokusy probíhají v pásmu pět GHz o šířce 100 MHz.

Technologie by mohla nastoupit spolu s další generací mobilních sítí, jejichž spuštění se plánuje na rok 2015. Stažení filmu v DVD kvalitě by pak trvalo jen několik desítek vteřin.

Nejrychlejší internet

Tým techniků ze Sprint Corporation v San Jose v americkém státě California a ze švédské National Research and Education Network ustanovil dne 14 dubna 2004 nový rychlostní rekord přes veřejnou síť. Použit byl protokol IPv4, spojovaný s pojmem "Internet 2". Úspěšný přenos 838,86 gigabitů na vzdálenost 16,343 kilometrů trval 1,588 sekundy. Výsledná hodnota tak činí 69,073 terabitů v metrech za sekundu.

Největší výrobce mobilních telefonů

V roce 2004 vyrobila finská společnost Nokia 207,7 milionu mobilních telefonů. Na jednoho jejího zaměstnance tak v průměru připadají čtyři tisíce vyrobených přístrojů.

Největší telefonní společnost

S celkem 152 miliony zákazníků jasně vede britský Vodafone, který mimochodem kupuje našeho Oskara. Společnost působí v řadě zemí Evropy, ve východní Asii i v USA. S výší ročních tržeb 61,92 mld. USD je ale až na šestém místě. Žebříček vede Nippon Tel & Tel, následovaný Verizon Comm., Deutsche Telekom a France Télécom.

Stát s nejvíce uživateli

Nejvíce uživatelů mobilních telefonů mají v Číně, přes 300 milionů. Mobil tam vlastní přibližně třetina obyvatel, u nás je penetrace téměř stoprocentní.

Nejpočetnější konferenční hovor

Nejvíce účastníků na "jednom drátě" se sešlo 29. září 2003. Kandidát Demokratů na amerického presidenta Howard Dean mluvil v rámci telefonní konference z Los Angeles se svými příznivci. Největší počet volajících připojených souběžně po dobu alespoň deseti sekund se vyšplhal na úctyhodné číslo 3 466.

Nejvíce aplikací pro mobilní platformu

Chytrým telefonům kraluje jednoznačně operační systém Symbian Series 60, ale zdaleka největší programovou základnou se může pochlubit Palm OS. Pro tento operační systém totiž existuje více než 25 000 programů, následují Windows Pocket PC s přibližně 17 000 a pro Symbian Series 60 je jich jen něco okolo 5000.



Počet aplikací pro mobilní platformy. Zdroj:ARCchart

Soutěží se i v psaní na palmOne

PalmOne je další z přenosných zařízení, na nichž není psaní delších textů zrovna nejpohodlnější. Typ palmOne Treo 650 však disponuje relativně použitelnou klávesnicí. Ty, kteří si psaní na komunikátoru dosud nevyzkoušeli, o tom může přesvědčit výkon fina Artuu Harkkiho. Psal větu znění: "The telephone was invented by Alexander Graham Bell (UK), who filed his patent for the telephone on 14 February 1876 at the New York Patent Office, USA. The first intelligible call occurred in March 1876 in Boston, Massachusetts, when Bell phoned his assistant in a nearby room and said 'Come here Watson, I want you.' " Zápis do Guinessovy knihy si zajistil časem 2 minuty a 23 vteřin.