Projektor s Androidem: sám si stáhne filmy a poslouží jako hot-spot

Nový chytrý projektor ZTE je už druhou generací produktu. Novinka má velmi elegantní design a chce být hodně univerzální. S trochou nadsázky je to přerostlý smartphone. Na těle projektoru totiž najdeme klasický pětipalcový dotykový displej s uživatelským prostředím systému Android 4.4. To je výrazně upraveno tak, aby sloužilo svému hlavnímu účelu – promítání obrazu na vybraný povrch.

Ovládání je tak zjednodušeno, velké ikony usnadní přístup k obsahu nejen přímo v projektoru, ale i na internetu. Projektor Spro 2 je také vybaven konektivitou mobilních sítí operátorů – podporuje i LTE sítě. To znamená, že promítaný obsah si do něj můžete snadno stahovat nebo třeba rovnou streamovat přímo z internetu. Spro 2 ovšem umí zapojit i jiné vstupy: vložit do něj můžete microSD kartu, připojit lze USB flashdisk a projektor má také HDMI konektor. V neposlední řadě jej lze propojit přes wi-fi.

Samotnou wi-fi může navíc projektor také šířit. Díky LTE a funkci hot-spotu se skrz projektor lze připojit k internetu, najednou obslouží až osm zařízení najednou. Vestavěná baterie s kapacitou 6 300 mAh mu zaručuje výdrž na zhruba tři hodiny promítání streamovaného videa, v případě promítání z paměti bude výdrž o něco delší.

Nový projektor vypadá jako zajímavé příslušenství pro nadšence či pro firemní použití. Jenže otázkou je, zda má šanci na úspěch. Spro 2 bude totiž dost drahý špás, ZTE sice cenu nezveřejnilo, ale šušká se zhruba o tisíci dolarech. Této ceně rozhodně neodpovídá kvalita promítaného obrazu. Rozlišení HD, tedy 1 280 x 720 pixelů je dostatečné, alespoň na výstavišti na nás ovšem obraz působil dost bledým dojmem. Svítivost je ostatně pouhých 200 lumenů, takže na kvalitní obraz s úhlopříčkou až 120 palců, jak inzeruje ZTE, asi můžeme zapomenout.