Bez mobilního signálu není kvalitní život, tvrdí Ericsson

Dostatečné pokrytí mobilním signálem se u obyvatel světových velkoměst zařadilo na čtvrtou příčku mezi faktory, které nejvíce ovlivňují kvalitu života. Před ním skončila na prvním místě dostupnost barů a kaváren, na druhém síť obchodů a na třetím kulturní a zábavní podniky.

Nejméně spokojení... ...jsou lidé ve velkoměstech s bezpečností, množstvím pracovních příležitostí, špatnou dopravní situací a problematickým parkováním. Vadí jim také komplikovaná komunikace s úřady nebo znečištěné ovzduší.

Se signálem je doma spokojeno 70 procent respondentů, v práci pak 60 procent dotázaných. Jakmile se začnou přesouvat, spokojenost razantně klesá. Pokrytí je pro ně přitom jednou z největších priorit. Dokonce tak velkou, že kvalita pitné vody a její distribuce skončily až za ní na pátém místě.

Nejvíce nespokojení jsou respondenti s mobilním pokrytím v dopravních prostředcích, kde tráví mnoho času, zejména pak v metru. Podle průzkumu je situace v tomto ohledu nejhorší v New Yorku, Londýně a Paříži. Negativně se lidé vyjadřovali zejména o datovém připojení, u hlasových služeb nebyla situace tak špatná.

Studii Voice and Internet Vital to the City zpracovala švédská společnost Ericsson mezi více než dvaceti tisíci "velkoměšťáky" napříč Spojenými státy, Mexikem, Peru, Argentinou, Británií, Německem, Francií, Itálií, Tureckem, Japonskem, Čínou, Singapurem, Indonésií a Austrálií.