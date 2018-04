S Mobitem máte peníze vždy při ruce, operátoři nabízejí bonus

Mobito má podle slov Tomáše Salomona, spoluzakladatele společnosti MOPET CZ, ambici stát se čtvrtým způsobem platebních metod po boku hotovosti, platebních karet a internetového bankovnictví. "Žádná ze současných platebních metod neumožňuje použití ve všech situacích. Mobito kombinuje výhody ostatních metod do jednoho místa, vašeho telefonu," upřesňuje Viktor Peška, spoluzakladatel MOPET CZ a spolutvůrce služby.

Mobilní peněženka pro (téměř) každého

Službu může využívat téměř kterýkoli uživatel mobilního telefonu bez ohledu, zda má předplacenou kartu či tarif. Pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS je v příslušných aplikačních obchodech zdarma ke stažení aplikace. Majitelé smartphonů s Windows Phone si musí na její vývoj vyčkat. Její uvedení bude podle PR manažerky MOPET CZ Venduly Vlkové přímo záviset na rozšířenosti tohoto operačního systému a zájmu ze strany jeho uživatelů. Telefony s Windows Phone totiž neumožňují zobrazovat USSD kódy (přes tyto kódy se běžně ověřuje výše kreditu předplacené karty, pozn. red.), které jsou druhým způsobem ovládání Mobita. Ten je určen zejména pro uživatele s telefony bez OS. Ti se ke svému účtu dostanou po zadání kódu *135*#.

Cesta k Mobitu Myšlenka mobilní platby, která by co nejvíce vyhovovala konečnému spotřebiteli, vznikla v roce 2007. O tři roky později byla založena společnost MOPET CZ, jejímiž akcionáři jsou Česká spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Banka a mobilní operátoři O 2 , T-Mobile a Vodafone. Letos v květnu dostala společnost od České národní banky povolení k činnosti a získala státu instituce elektronických peněz. Do pilotního programu se zapojilo 300 uživatelů a 40 obchodníků. Během prvního roku od spuštění by společnost MOPET CZ ráda do služby zapojila 1 000 obchodníků a rozšířila ji až mezi 150 tisíc uživatelů.

Bez PIN kódu ani krok

Registraci do služby lze provést přímo prostřednictvím již zmíněných aplikací pro Android a iOS. Po jejich stažení je uživatel proveden procesem registrace, a to včetně nutnosti zadání osobního PIN kódu. Ten následně slouží nejen k potvrzení každé transakce, ale i k samotnému přístupu do aplikace. Během pár minut lze po ověření službu plně využívat. Druhým způsobem je registrace přímo na internetových stránkách mobitoplatito.cz. Klienti partnerských bank (Česká spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank) si mohou Mobito navíc zřídit také přímo v internetovém bankovnictví své banky a propojit tak se službou i svůj bankovní účet. Kromě jeho využití jako mobilní peněženky mohou poté platit za služby a výrobky i přímo ze svého bankovního účtu. Anebo kombinovat podle potřeby obě možnosti. Mobitem lze platit až do výše 10 tisíc korun.

Jak dobít Mobito účet

Dobíjení Mobito účtu probíhá dvěma způsoby. Prostřednictvím platební karty (transakce je zpoplatněna částkou 3 koruny + 1,5 % z autorizované částky ve prospěch zpracovatelské banky) či bankovním převodem. Klienti partnerských bank mohou Mobito účet dobíjet i přímo ze svého bankovního účtu. Dobití kreditu jakéhokoli mobilního telefonu, poslání peněz jinému uživateli služby, platba za nákup výrobku či služby v kamenných anebo on-line obchodech je pak otázkou pár desítek vteřin. Všechny platby navíc probíhají v reálném čase. Například při platbě v kamenném obchodě, který službu nabízí, stačí prodavači sdělit číslo svého telefonu (případně Mobito číslo vygenerované v nastavení na Mobito portálu). Po příchozím upozornění na čekající platbu stačí na svém telefonu potvrdit částku a po zadání PIN kódu uskutečnit platbu.

Peníze v bezpečí

Mobito využívá několik prvků zabezpečení. Samotný vstup do aplikace je možný pouze po zadání osobního PIN kódu. Ten je od registrace vázán na konkrétní SIM, není tudíž možné ovládat svůj účet z cizího telefonu. Při vložení SIM karty, na níž je účet vázán, do jiného telefonu lze svůj účet ovládat pouze prostřednictvím USSD kódů. Před tím je ale nutné si nejdříve tuto možnost nastavit na internetových stránkách Mobita. Tvůrci služby vidí bezpečnost služby i v tom, že uživatel nesděluje protistraně žádné citlivé údaje o účtu. Jediný údaj, který je během plateb obchodníkům sdělován, je telefonní číslo zákazníka. Ten, pokud nechce zveřejňovat ani tento údaj, si může na stránkách Mobita vygenerovat unikátní Mobito číslo. To pak sděluje obchodníkovi namísto čísla svého mobilního telefonu.

Kde lze přes Mobito platit

Do pilotního programu se zapojilo 300 uživatelů a 40 obchodníků, u nichž mohou zákazníci v současnosti Mobito plně využívat. "S Mobitem v telefonu koupíte třeba lístky na koncert přímo z plakátu, když například ráno čekáte na autobus, stejně tak zaplatíte za taxi, parkování, oběd v restauraci anebo opraváři za opravu pračky, aniž byste museli myslet na to, máte-li u sebe dostatek peněz," dodává Tomáš Salomon. Společnost vede současně jednání s dalšími obchodníky, aby jejich řady během prvního roku od spuštění služby rozšířila až na 1 000. Současně by za stejné období ráda dosáhla 150 tisíc uživatelů Mobita.

Odměna za dobití kreditu

Rozšíření služby mezi uživatele podporují i přímo mobilní operátoři, kteří jsou společně se čtveřicí výše vyjmenovaných bankovních institucí akcionáři společnosti MOPET CZ. Vodafone při dobití kreditu v minimální výši 200 korun prostřednictvím Mobita nabídne svým zákazníkům bonus 100 volných SMS ve své síti, zákazníci O 2 pak za každé dobití přes tuto službu získají bonus ve výši 50 korun kreditu navíc a v období od 19. září nabídne svým zákazníkům bonus také T-Mobile. Při dobití kreditu přes Mobito získají 50 procent kreditu navíc.