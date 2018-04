Mobilní OS pro experty: zatracovaný a revoluční iOS pro iPhone

iPhone OS (nyní nazývaný iOS) je produktem firmy Apple a byl odvozen od Mac OS X. Poprvé byl představen 9. ledna 2007 a první telefon s tímto OS se dostal do prodeje 29. června 2007. Byl to samozřejmě iPhone, po němž následoval na podzim roku 2007 iPod Touch. Díky skvělé reklamní kampani se jenom za prvních 30 hodin prodeje rozebralo na 270 tisíc kusů iPhonů a to i přesto, že byl dostupný pouze v USA při podpisu kontraktu na dva roky u operátora AT&T.

Navíc první verze iPhone nepodporovala celou řadou funkcí, které byly běžné u konkurence. Zpočátku do něj dokonce nešlo ani doinstalovávat další aplikace. vývojové prostředí (SDK) bylo uvolněno až později s příchodem firmwaru 2.0 na začátku roku 2008. O necelý půlrok později byla uvedena nová generace telefonu s označením iPhone 3G.

Dalšího modelu iPhone 3GS, který byl uvedený 19. června 2009, se jenom za první víkend prodalo přes jeden milion kusů. Rekordy trhá i nejnovější iPhone 4 dostupný od 24. června 2010 s odbytem zhruba 1,7 milionu zařízení za první tři dny. Kromě zmiňovaného iPod Touch je iOS integrován i do zařízení iPad. Tento internetový tablet s úhlopříčkou 9,7 palce je dostupný pro zákazníky v USA a několika dalších zemích od 3. dubna 2010.

Důvody úspěchu

Kromě již zmiňované vynikající reklamní kampaně a obecně velké popularitě zařízení od Apple hlavní důvody úspěchu iOS spočívají především v uživatelské přívětivosti. Před příchodem iPhone totiž naprostá většina zařízení s dotykovým displejem nebyla uzpůsobena na ovládání pouze prsty a bylo nutné využívat stylus. V tomto směru iPhone učinil výrazný pokrok a veškeré funkce zařízení se dají ovládat pouze prsty a přesto lze veškeré úkony provádět velmi přesně. Tato vlastnost je navíc podržena tím, že na telefonu je k ovládání určeno pouze jediné tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku (nepočítaje kolébku pro regulaci hlasitosti a zapínací tlačítko).

iPhone navíc přidal multidotykové ovládání (displej byl tedy schopen zaznamenat pohyby více prstů zároveň) a polohový senzor, který automaticky natáčel displej podle aktuálního naklonění telefonu. Velmi atraktivní byla rovněž cena zařízení s úvazkem, který obsahoval neomezený datový tarif. Většina funkcí iPhone je totiž propojena s nejrůznějšími internetovými službami a neustálé připojení k internetu je bráno u tohoto zařízení za nutnost.

Všechny tyto funkce, ovládání výhradně prsty a zaměření na uživatelské pohodlí přišlo do konkurenčních telefonů až s velkým zpožděním a iPhone tak měl šanci získat v relativně krátkém čase výrazný podíl na trhu s mobilními telefony.

Výše zmíněné výhody přesvědčily zákazníky a to i přesto, že první iPhone nepodporoval řadu v té době naprosto běžných funkcí jako je například multitasking, podpora sítí třetí generace, MMS, nahrávání videa, instalace nových aplikací, posílání souborů přes Bluetooth, podpora pro J2ME, GPS, standardní micro/mini USB konektor a mnohé další, z nichž některé nejsou k dispozici dodnes. Přitom byl nabízen za nesrovnatelně vyšší částku (při ceně bez úvazku) v porovnání s konkurencí. Ve většině případů tyto funkce nebyly pro uživatele nijak fatální a iPhone se stal brzy masovou záležitostí.

Rozdělení zařízení



V této sekci je uvedeno rozdělení jednotlivých zařízení s iOS, které se kromě hardwarového vybavení liší i možnostmi samotného OS. Tento výčet je uveden zejména proto, že Apple dokázal i s takto malým počtem různých zařízení získat neuvěřitelně velký tržní podíl.

iPhone - revoluce na startu

První zařízení s iOS uvedené na trh 29. června 2007 v USA a v průběhu několika dalších měsíců se dostalo na trhy v Evropě a Asii. Teprve ve firmwaru 2.0 představeného 6. března 2008 byl uveden SDK pro vývojáře, který umožňoval vytvářet nativní aplikace pro tento OS. Do té doby bylo nutné se spoléhat pouze na služby webových aplikací. Firmware 2.0 byl pro zařízení uvolněný 11. července 2008. Součástí tohoto updatu byla podpora pro Microsoft Exchange Server.

Vzhledem ke své rychlosti a uživatelské přívětivosti je první iPhone v porovnání se svými konkurenty poháněn relativně slabým procesorem s taktem 400MHz (k tomu navíc obsahuje grafický koprocesor PowerVR MBX 3D) a operační paměť činí 128 MB RAM. Paměť pro uschování dat se liší podle typu modelu a činí většinou 8GB nebo 16GB. Zjišťování polohy pro účely například Google Maps bylo prováděno pomocí BTS a wi-fi stanic. – čtěte: Pozor, revoluce právě začala - velký test Apple iPhone

iPhone 3G - konečně vlastní aplikace

Výše zmiňovaný firmware 2.0 byl určený pro nový přístroj s označením 3G, který se dostal do prodeje 11. července 2008. Hlavní výhodou tohoto modelu byla především podpora sítí třetí generace, přítomnost GPS a vyšší výdrž baterie. Dalším plusem byl třeba nezapuštěný konektor pro připojení sluchátek, který v první verzi iPhone neumožňoval zapojení některých neoriginálních sluchátek. Zbylé hardwarové parametry jsou až na drobné výjimky u tohoto modelu srovnatelné s předchozí generací. - čtěte: Exkluzivně: první česká recenze Apple iPhone 3G

iPhone 3GS - spíše minoritní změny

iPhone s přídomkem 3GS byl uveden na trh 19. června 2009. Tento model nabídl rychlejší procesor podtaktovaný na 600MHz, 256MB RAM a kvalitnější grafický procesor s podporou OpenGL 2.0. Do výbavy přibyl kvalitnější fotoaparát s rozlišením 3Mpix, automatickým ostřením a možností nahrávat videa. Opět byla prodloužena výdrž baterie a maximální kapacita vnitřní paměti narostla na 32GB. Zbylé hardwarové parametry vycházejí z iPhone 3G. Mezi další vylepšení patřila podpora pro kopírování a vkládání vybraného textu, zasílání MMS a možnost sdílení připojení. iPhone 3GS je vybavený iOS ve verzi 3.0. - čtěte: Recenze nového iPhone 3GS: koupi si pořádně rozmyslete

iPhone 4 - multitasking přichází

Prozatím poslední generace zařízení iPhone, která přinesla několik razantních změn. Jednou z nich je podpora pro multitasking a další drobnosti jako je zámek zobrazení, podpora pro složky na pohotovostní obrazovce, odpočítávání znaků v SMS a mnohé další. Razantních změn doznalo i samotné hardwarové vybavení telefonu, které mimo jiného zahrnuje procesor Apple A4 (stejný jako u zařízení iPad), 512 MB eDRAM a výkonný grafický koprocesor. Konkrétní rychlost procesoru není známá a očekává se, že oproti rychlosti 1GHz u iPadu bude ten v iPhone 4 podtaktovaný. - čtěte: Opravdu první česká recenze iPhone 4: i přes vysokou cenu ho chce skoro každý

iPod Touch - hudba ve stylu iPhone

iPod Touch se dá zjednodušeně popsat jako iPhone bez telefonního modulu, který vychází z úspěšné modelové řady iPod, v níž nabízí jako jediný dotykový displej. Kromě telefonního modulu postrádá iPod Touch fotoaparát a starší generace nedisponovaly mikrofonem a tlačítky pro regulaci hlasitosti. Další rozdíly se týkají především lehce odlišného taktování procesoru a absence GPS. Zbylé hardwarové parametry přesně kopírují iPhone a to včetně vydávání nových verzí iOS. V podobných cyklech jsou uváděny i nové generace těchto zařízení.

Apple několikrát čelil kritice kvůli rozdílnému chování k uživatelům iPhonu a iPod Touch. Hlavní bodem této kritiky je placení za softwarové updaty iOS (pohybují se okolo $10) a omezení některých funkčností iOS nevázaných na telefonní modul, které by mohly využívat i vlastníci iPod Touch. Teprve nejnovější iOS 4.0 je k dispozici pro majitele iPod Touch.

iPad - pro pohodlný internet

iPad je prvním tabletem od společnosti Apple, který byl představen 27. ledna 2010 a do prodeje se dostal začátkem dubna 2010. iPad běží na lehce upravené verzi iOS. Ten využívá výhod většího displeje o úhlopříčce 9,7 palce (rozlišení 1024 × 768 pixelů) a výkonnějšího procesoru taktovaného na 1GHz. Uživatelská paměť se zastavila u některých modelů na hranici 64GB a zajímavostí je přítomnost GPS. Podobně jako iPhone disponuje iPad polohovým senzorem, multidotykovým ovládáním a digitálním kompasem.

Bohužel i iPad čelí vlně kritiky, protože podobně jako iPhone nenabídne některé běžné standardy či schopnosti jako konkurence. Mezi tyto chybějící aspekty patří především webová kamera, USB konektor, Adobe Flash, multitasking, bezdrátová synchronizace a video výstup. - čtěte: iPad je fantastický. iPad je hračka k ničemu. Verdikt záleží i na vás

Vývoj aplikací - pouze pro Mac OS X

Vývoj aplikací pro iPhone narozdíl od ostatních zařízení skýtá řadu omezení, která jsou ale pochopitelná a někdy prospěšná, ale ve většině případů znesnadňují život vývojářům.

Jediným oficiálně podporovaným jazykem je Objective-C (nazývaný rovněž ObjC), což je objektová nástavba klasického jazyku C. Objektové rozšíření je inspirované jazykem Smalltalk. iOS se skládá ze čtyř abstraktních vrstev: Core OS, Core Services, Media a Cocoa Touch. V současnosti je jedinou podporovanou platformou pro iOS architektura ARM.

iPhone SDK

Základem vývoje aplikací pro iPhone je framework Cocoa známý už z platformy Mac OS X, který Apple doplnil o aspekty specifické pro mobilní platformu nazvaný Cocoa Touch. Vývojářský balík ve stručnosti obsahuje kromě tohoto frameworku, vývojářské prostředí IDE XCode, emulátor iPhone a dokumentaci. Bohužel iPhone SDK lze nainstalovat pouze na počítače s operačním systémem Mac OS X.

Hlavním prvkem Cocoa Touch je používání návrhového vzoru Model-View-Controller. Model využívá služeb SQLite databáze či další knihovny, které poskytují práci s daty jako je například SqlitePersistensObject, EntropyDB a FMDB. Od verze SDK 3.0 je k dispozici objektově datový framework CoreData. Ten podporuje fyzická úložiště, jako je XML nebo SQLite databáze.

App Store - největší sklad aplikací

App Store je jediným oficiálním distribučním kanálem pro stahování aplikací. Rovněž je to jediná možnost, jak do telefonu legálně nahrát nové aplikace, což může být problém pro rozšiřování například firemních aplikací, které nemohou být vystaveny veřejně na této službě. Na internetu jsou však k dispozici nástroje pro tzv. JailBreak, které umožňují nahrávání programů i bez připojení na App Store. Používáním těchto nástrojů však porušujete licenční podmínky Apple.

Pro zveřejňování aplikací na App Store je nutné zaregistrovat se jako vývojář a zaplatit poplatek 99$ za každý rok používání vývojářského účtu. Cenu vlastní aplikace lze stanovit na libovolnou částku a Apple si nechává provizi 30%. K vývojářskému účtu je možné přiřadit až 100 testovacích zařízení, jejichž seznam je možné aktualizovat s každým dalším obnovením vývojářského účtu.

App Store je dostupný i v České republice a to včetně nákupu placených aplikací, pro něž se musí zákazník registrovat.