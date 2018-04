Mobilní OS pro experty: Vzestup a strmý pád Windows Mobile

Operační systém Windows Mobile (dále jen WM) od společnosti Microsoft staví na platformě Windows CE, která je určena především pro mobilní přístroje a další podobná zařízení. První zařízení s Windows Mobile bylo uvedeno 19. dubna 2000 a tato verze se nazývala Pocket PC 2000. Tato zařízení zpočátku neměla integrovaný telefonní modul a jeho podpora byla přidána až později, stejně jako rozdělení na přístroje s dotykovým a bez dotykového displeje. První verze WM se po grafické stránce nijak neodlišovaly od stolních OS v té době používaných, jako Windows 98, 2000 a XP. Platforma Windows CE dokonce používá malou podmnožinu Win32 API, ale obsahuje zcela hybridní jádro. Navíc Microsoft uvolnil velkou část zdrojových kódů tohoto systému, kvůli lepšímu přizpůsobení na konkrétní hardware.

V průběhu několika let následovaly další verze systému Windows Mobile (Pocket PC 2002 a WM ve verzích 2003, 2003 SE, 5.0, 6, 6.1 a 6.5), které se rozdělily do tří základních kategorií na Smartphone, Pocket PC a Pocket PC Phone Edition. Tyto edice byly v průběhu času rovněž párkrát přejmenovány, ale toto rozdělení podle základní funkčnosti zůstává stále v platnosti. Nutno však podotknout, že se zařízeními bez telefonního modulu se už prakticky nesetkáte. Bližší přiblížení vyjmenovaných platforem je uvedeno níže.

Pro firemní zákazníky

Velkou výhodou zařízení s Windows Mobile je vynikající spolupráce s desktopovými operačními systémy Windows a službami, které nabízejí. Mimo jiné je možné číst/upravovat dokumenty vytvořené v kancelářském balíku Office, propojení s Microsoft Exchange a Windows Live, spojení na vzdálenou plochu, synchronizace přes Active Sync (resp. Centrum Synchronizace) a Microsoft Outlook.

Některé z těchto služeb jsou v současné době dostupné i na konkurenčních zařízeních, ale někdy je nutné za ně připlatit či neposkytují takové možnosti jako nativní WM zařízení. Konkurenční telefony však tento náskok každým dnem více a více dotahují.

Slibný začátek a strmý pád

Microsoft dříve věnoval platformě WM velkou pozornost, díky níž se stal jistým průkopníkem v oblasti kapesních počítačů a vytvořil řadu standardů. V posledních letech však WM výrazně začal ztrácet svůj původně velmi dobrý tržní podíl. Hlavními důvody je příchod nových operačních systémů v čele s iOS a Android (do té doby platforma WM prakticky soutěžila pouze se Symbianem a Blackberry), neschopnost přizpůsobit se novým trendům v mobilních OS, jako je ovládání pomocí prstů a celková zastaralost celého systému. A v neposlední řadě je to systém, který už pár let neprošel žádnou výraznou změnou a staví na Windows CE 5.2 vydané již v roce 2004.

V současné době je k dispozici několik desítek zařízení s Windows Mobile od různých výrobců. V čele je bezpochyby společnost HTC, která se mnoha nástavbami snaží překlenout období, kdy nelze ovládat základní WM pouze prsty (platí zejména pro starší verze OS).

V únoru 2010 představil Microsoft novou platformu Windows Phone 7. Ta by měla být postupně nasazována do těch nejlepších zařízení a současně s nimi by se měly prodávat i telefony se starším systémem 6.5.x. Nová verze OS však přináší prozatím velmi kontroverzní reakce, protože se přiblížila více zařízením s iOS a přináší řadu omezení.

Verze Windows Mobile

V průběhu desetileté historie WM byla vydána celá řada různých verzí tohoto OS, jejichž odlišnosti jsou ve stručnosti uvedeny níže. Jistý zmatek dělá přesné pojmenování verzí OS v rámci jednotlivých generací, což bylo zmiňováno v úvodu.

Pocket PC 2000 a 2002

Platforma Pocket PC 2000 byla vypuštěna do světa 19. dubna 2000 a stavěla na Windows CE 3.0. Tento OS byl pokračovatelem platformy Palm-Size PC, který byl prvním pokusem Microsoftu vytvořit operační systém pro kapesní zařízení. Palm-Size PC bohužel neuspěl díky vysoké ceně a malé konektivitě zařízení. Tato platforma nebyla ještě standardizována pro jedinou CPU architekturu a mohla běžet na procesorech SH-3, MIPS a ARM.

Jediným podporovaným rozlišením pro Pocket PC 2000 bylo QVGA (240 × 320 pixelů) a zařízení mohla disponovat paměťovými sloty na karty CompactFlash (CF) a MultiMediaCard (MMC). Součástí Pocket PC byl zjednodušený balíček kancelářských aplikací Pocket Office (Word, Excel, Outlook), Windows Media Player, Pocket Internet Explorer, Microsoft Reader a mnohé další programy.

Pocket PC 2002 vydaný 21. října 2001 přinesl novou odnož OS s označením Smartphone. Tato zařízení nedisponovala dotykovým displejem, ale naopak v nich byl integrovaný telefonní modul. Vzhled tohoto OS se přiblížil právě vypuštěným Windows XP. Mezi další novinky patřila podpora pro VPN, MSN Messenger a samozřejmě vylepšení všech stávajících aplikací.

Windows Mobile 2003 a 2003 SE



Mobilní okna - Windows Mobile 2003 byla uvedena na trh 23. června 2003 a jako první nesla přízvisko Windows Mobile. Byla k dispozici ve čtyřech verzích, z nichž tři byly určeny pro zařízení Pocket PC a jedno pro odnož Smartphone. Hlavním přínosem WM 2003 byla možnost přidávat vlastní rozložení pro virtuální klávesnice, vylepšená podpora pro Bluetooth (posílání souborů a připojování příslušenství), vedle Solitaire přidání hry Bubble Breaker (resp. Jawbreaker) a mnoho dalšího.

Platforma WM 2003 SE přišla na trh 24. března 2004 a jako poslední svého druhu umožňovala zálohu a obnovení celého zařízení pomocí synchronizačního programu ActiveSync. Mimo to podporovala přepínání displeje Portrait (na výšku) a Landscape (na šířku) pro zařízení Pocket PC, přibyla podpora pro další rozlišení (od 176 × 220 až po 640 × 480 pixelů) a zabezpečení WPA.

Windows Mobile 5.0 - nezapomíná



OS Windows Mobile 5.0 se na trh dostal 9. května 2005 a jako první WM systém využíval služeb .NET Compact Framework 1.0 SP3. Součástí WM 5.0 byla podpora Microsoft Exchange Serveru pro push notifikace. Díky lepší správě paměti byla výrazně prodloužena výdrž baterie a přístroje s WM 5.0 již netrpěly ztrátou některých uživatelských dat při nedostatku energie či odpojení baterie. Do nabídky Office Mobile přibyl Power Point, grafické schopnosti pro Excel a Word, podpora pro GPS a mnohá další vylepšení.

Windows Mobile 6.x - příliš málo změn

Systém Windows Mobile 6.0 byl vydán 12. února 2007 ve třech různých verzích. Vzhled systému vycházel z desktopového operačního systému Windows Vista. Z důležitých vylepšení se hodí zmínit podporu pro připojení na vzdálenou plochu, šifrování paměťové karty, službu MyPhone pro synchronizaci zařízení, vylepšení IE Mobile, Live Update pro zařízení, VoIP podporu, předinstalovaný .NET Compact Framework v2 SP2 a Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition.

Další verze s pořadovým číslem 6.1 přišla na začátku roku 2008 a přinesla především změny v uživatelském prostředí.

Poslední verzí před příchodem Windows Phone 7 se stala verze s označením 6.5 (první zařízení bylo uvedeno na trh na konci roku 2009) a její další následovníci 6.5.1, 6.5.3 a 6.5.5. Konečně bylo v těchto verzích více upraveno uživatelské prostředí na ovládání pouze prsty. Byla dokonce přidána podpora pro kapacitní displeje a HTC umožnilo u modelu HD2 multidotykové ovládání. Současně s představením WM 6.5 byl uveden Windows Marketplace for Mobile, který je dostupný pro všechna zařízení s WM 6.x.

I přes nástup Windows Phone 7 zařízení a značné stáří jádra u WM 6.5.x, které není schopné plně využívat schopností nových procesorů, bude Microsoft a další výrobci pokračovat v integrování tohoto systému do nově vydaných zařízení z nižší cenové kategorie. Zařízení s WM 6.5.x a další následovníci tedy budou v prodeji souběžně s telefony s Windows Phone 7.

Windows Phone 7 - napodobenina iOS?



Platforma Windows Phone 7 (dále jen WP7) byla představena v únoru 2010 a první zařízení s touto platformou by měla být uvedena na podzim 2010. WP7 by po "překlenovacích" verzích 6.x měla plně podporovat ovládání pouze prsty a být rovnocenným konkurentem pro zařízení s novými OS ostatních výrobců.

Mnoho uživatelů si od nové verze tohoto systému slibovalo opravdu hodně, ale Microsoft se podle některých z nich pustil špatnou cestou.

WP 7 nabízí zbrusu nové uživatelské rozhraní (METRO), které v sobě navíc integruje mnohé sociální funkce, podporu pro Xbox Live a funkce multimediálního přehrávače Zune. Nativní je rovněž podpora pro kapacitní displeje, multidotykové ovládání, přehrávání videí v kodeku DivX a H.264 a výrazně by měla být zvýšena rychlost zařízení s tímto OS, což umožní vývoj daleko náročnějších programů či her.

Vlna kritiky se však snesla na přiblížení k zařízením s iOS (systémové, nikoliv grafické) a tím pádem uzavřenost celého systému. WP7 nebude, alespoň zpočátku, podporovat multitasking aplikací třetích stran, žádná zpětná kompatibilita se staršími zařízeními s WM, aplikace pro WP7 dostupné pouze přes Windows Marketplace, souborový systém již nebude volně přístupný a chybějící USB Mass Storage.

Otázkou zůstává, jestli se nově nastavené trendy budou líbit současným uživatelům či naopak Microsoft cílí nové WP7 na úplně jinou skupinu zákazníků a chce zaútočit například na pozice iOS.

Vývoj aplikací - WP7 již dnes

Windows Mobile v současnosti běží výhradně na procesorech s ARM architekturou. Aplikace třetích stran jsou programovány v jazyku Visual C++ za využití .NET Compact Framework, který je zjednodušenou verzí .NET Framework ze stolních počítačů.

Součástí SDK jsou rovněž emulátory zařízení rozdělené podle rozlišení displeje, dokumentace a další nástroje. V současné době je k dispozici SDK pro nové WP7.

Windows Phone SDK spolupracuje s celou řadou vývojových nástrojů, z nichž nejvíce podporované je Visual Studio 2005/2008, které je pro studenty k dispozici zdarma. Dalšími vývojovými nástroji jsou eMbedded Visual C++, Lazarus, Lexico, NS Basic a Basic4ppc.

Windows Marketplace for Mobile

5. července 2009 byl otevřen Windows Marketplace, který umožňuje uživatelům WM procházet a stahovat aplikace třetích stran. Po stažení je možné aplikaci bezplatně do 24 hodin vrátit. Windows Marketplace je dostupný pro stolní počítače, všechna zařízení s WM 6.x a podle všeho se stane jediným kanálem pro získávání nových aplikací pro WP7. 12. listopadu 2009 byla rovněž zveřejněna webová podoba Windows Marketplace.

Za poplatek 99 dolarů je možné uveřejnit pět aplikací ročně a za každou další aplikaci nad tento limit je účtován poplatek 99 dolarů. Studenti mohou uveřejňovat svoje aplikace zdarma. Z každé prodané aplikace je nutné odvést Microsoftu 30 % z ceny programu. Nakupování placených aplikací není v České republice prozatím možné.